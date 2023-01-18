Тема для трейдеров. - страница 69
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Самое смешное что персонаж мнит, что здесь все жаждут разведать и выкрасть его "Грааль". 😆
Давно замечено, чем ниже уровень понимания трейдинга на практике, тем больше басен и сказок про какую-то особенную супер-эффективную систему, которая еще и "...подходит не только для рынков, но и для других сфер деятельности человечества, а также природных явлений" - уже на этой фразе любой адекватный трейдер/управляющий будет смеяться.
Всё это заслуживает сожаления...
В итоге такие хвастуны неизбежно заканчивают у разбитого корыта.
Я на стороне Uladzimir Izerski. Он в чем то прав.
Все в нашей жизни циклично. Все имеет начало ,а так же конец.
Разве вы в здравом уме можете отрицать тот факт, что к примеру домик у улитки не создан природой по супер-эффективной системе.
Таких примеров просто тысячи в природе.
А то, что многие опытные архитекторы в проектировании домов (да и не только) используют числа фибоначи.
А теперь, что касается рынка.
Ведь рынок, это отражение жизнедеятельности человечества. Своего рода "зеркало". А человек это дитя природы. Который так же создан по " супер-эффективной системе" (можно назвать это и другим выражением)
И все, что делает человек, а так же природа ( землетрясения. наводнения и т.д) , все это отразится на рынке.
На первый взгляд можно увидеть только хаос в картине графика цены. Но это не так. Есть свои закономерности.
И не каждому дано их увидеть. Кто то может уже с первых дней начать понимать (видеть) рынок, а кому то и 1 десятка лет не достаточно.
И выражение " Всё это заслуживает сожаления..." не уместно. Может просто вы чего то не поняли или не хотите понять.
Много интересного в ютубе.
опять нейро...
в данном случае будет то же самое, если применить АЛГОРИТМ РАМЕРА-ДУГЛАСА-ПЕКЕРАнадо думать своей головой, а не надеяться на чудо от процессора
Uladzimir Izerski #:
[обиженные вопли]
Визжишь тут только ты сам, и все это прекрасно видят, а я предельно вежливо и корректно показал что ты (1) несостоятелен и (2) хронический враль, вот ты и заверещал снова, ибо тебе больно от правды, мы отнимаем у тебя последнее: возможность хвастаться. 😁
Я показал тебе примеры адекватных количественных исследований рыночных волн, основанных на матстатистике, но видимо отсутствие высшего образования не позволяет тебе их даже прочитать и ты их отверг, ведь конечно намного проще заниматься разукрашиванием графиков уровня 5-классника чем напрягать мозг, не правда ли? - а на форуме завирать что придумал гениальную систему которая обрушит рынок... 🤣
Как и было предсказано ранее, далее ты в отчаянных потугах будешь всё сильнее врать и бахвалиться, а вечерами рыдать от осознания собственной ничтожности в мире капитала, инвестиций и трейдинге, затем через некоторое время ты стыдливо удалишь мониторинг (все лжепророки так делают, когда наступает неблагоприятный период) и будешь просто обычным пустословом, которого даже не запомнят, когда ты помрешь нищим под мостом. 😉
опять нейро...
в данном случае будет то же самое, если применить АЛГОРИТМ РАМЕРА-ДУГЛАСА-ПЕКЕРАнадо думать своей головой, а не надеяться на чудо от процессора
Я же написал, что нейросети опциональны, читайте внимательнее, важен сам подход, основанный на объективном тестировании стат.гипотез.
Вместо нейросети может быть и любой другой классификатор (впрочем я сомневаюсь что у человека с детским мышлением хватит эрудиции понять смысл этих слов).
Конечно тем, у кого с математикой и системным мышлением не лады, будут хейтить и математику и системный подход, всё больше погружаясь в пучины беспросветного мракобесия и фанфаронства, коего было в избытке у вас (формуле ahahaha😁) и будете дальше продолжать бессмысленные и беспощадные игры с рандомом вслепую.
Я же написал, что нейросети опциональны, читайте внимательнее, важен сам подход, основанный на объективном тестировании стат.гипотез.
Вместо нейросети может быть и любой другой классификатор (впрочем я сомневаюсь что у человека с детским мышлением хватит эрудиции понять смысл этих слов).
Конечно тем, у кого с математикой и системным мышлением не лады, будут хейтить и математику и системный подход, всё больше погружаясь в пучины беспросветного мракобесия и фанфаронства, коего было в избытке у вас (формуле ahahaha😁) и будете дальше продолжать бессмысленные и беспощадные игры с рандомом вслепую.
транс, все уже рассказано практически до мелочей
тебе не понятьи основной причиной этому - твое желание флудить, а не читать
Я на стороне Uladzimir Izerski. Он в чем то прав.
Все в нашей жизни циклично. Все имеет начало ,а так же конец.
Разве вы в здравом уме можете отрицать тот факт, что к примеру домик у улитки не создан природой по супер-эффективной системе.
Таких примеров просто тысячи в природе.
А то, что многие опытные архитекторы в проектировании домов (да и не только) используют числа фибоначи.
А теперь, что касается рынка.
Ведь рынок, это отражение жизнедеятельности человечества. Своего рода "зеркало". А человек это дитя природы. Который так же создан по " супер-эффективной системе" (можно назвать это и другим выражением)
И все, что делает человек, а так же природа ( землетрясения. наводнения и т.д) , все это отразится на рынке.
На первый взгляд можно увидеть только хаос в картине графика цены. Но это не так. Есть свои закономерности.
И не каждому дано их увидеть. Кто то может уже с первых дней начать понимать (видеть) рынок, а кому то и 1 десятка лет не достаточно.
И выражение " Всё это заслуживает сожаления..." не уместно. Может просто вы чего то не поняли или не хотите понять.
Много интересного в ютубе.
Повторяете избытые мифы и сказки, никакого отношения к реальности не имеющие, ибо домик улитки никакого отношения ни к волнам ни к числам Фибоначчи не имеет, как и всё остальное, просто прочитали поверхностно это в каком-то блоге и поверили на слово. 😉
Также внимательно ознакомьтесь с понятием цикла и цикличности, это не просто чередование вверх-вниз. 😁
Все эти волны/фибо и прочая ахинея - работа примитивного ума, и можно любые линии начертить и тоже будет казаться что там что-то отскакивает...
Возьмём этот заезженный миф про Фибо для примера:
Единственная причина по которой рынки иногда (ключевое слово ИНОГДА) могут красиво откатывать/пробивать фибо-уровни это коллективная вера большого числа технических трейдеров в фибо-уровни (само-исполняющееся пророчество) если они суммарно будут ставить в это место свои стопы/лимиты, но и это скорее всего не сработает так как профучастники, крупные институциональные игроки будут торговать основываясь на каком-то другом основании, и пробой/откат фибо-уровня может быть просто случайным, но для верующих в ЗС это конечно будет подтверждением их веры.
Кит Девлин, профессор математики Стэнфордского университета поясняет это просто: “... Большая часть людей не понимает математику, и даже не может понять, как формула вроде золотого сечения применяется к сложной системе, так что и проверить себя они не могут. Люди думают, что повсюду видят золотое сечение, в природе и в любимых объектах, но они не могут это обосновать. Они – жертвы своего природного желания найти смысл в разных объектах вселенной, но из-за недостаточной математической грамотности они не могут понять, что обнаруживаемые закономерности иллюзорны”.
Люди сами себя программируют (зомбируют) на поиски простого объяснения и стремятся поддерживать эту веру, в этом суть религиозного мышления, в том числе и в трейдинге...
транс, все уже рассказано практически до мелочей
тебе не понятьи основной причиной этому - твое желание флудить, а не читать
Кем рассказано и где? - такими же словоблудами-нищебродами-двоечниками? 😁 а сам как думаешь почему ты до сих пор не научился торговать? 🤣
Много интересного в ютубе.
Да, там много мусора и сказочной ерунды, это верно. 😄
Часто бывает что чем хуже и трэшовее контент тем он популярнее, это как раз относится к волнам-фибам и тому подобной ереси.
Завершая хочу призвать к объективности в исследованиях, не занимайтесь мракобесием, не поддерживайте лженауку и лжепророков, не оскверняйте ресурс MQL5 неадекватными сектантскими перверсиями и глупыми россказнями, изучайте структуру волатильности, чтите математику и статистику и количественную оптимизацию, которые приведут вас к истине и благополучию, а лжепророки будут влачить дни свои в горестях и нищете и глотать пыль на обочине капитализма.
😘
Завершая хочу призвать к объективности в исследованиях, не занимайтесь мракобесием, не поддерживайте лженауку и лжепророков, не оскверняйте ресурс MQL5 неадекватными сектантскими перверсиями и глупыми россказнями, изучайте структуру волатильности, чтите математику и статистику и количественную оптимизацию, которые приведут вас к истине и благополучию, а лжепророки будут влачить дни свои в горестях и нищете и глотать пыль на обочине капитализма.
😘
это все треп и общие букварные фразы
приведи пример своей системы