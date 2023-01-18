Тема для трейдеров. - страница 69

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transcendreamer #:

Самое смешное что персонаж мнит, что здесь все жаждут разведать и выкрасть его "Грааль". 😆

Давно замечено, чем ниже уровень понимания трейдинга на практике, тем больше басен и сказок про какую-то особенную супер-эффективную систему, которая еще и "...подходит не только для рынков, но и для других сфер деятельности человечества, а также природных явлений" - уже на этой фразе любой адекватный трейдер/управляющий будет смеяться.

Всё это заслуживает сожаления...

В итоге такие хвастуны неизбежно заканчивают у разбитого корыта.

Я на стороне   Uladzimir Izerski. Он в чем то прав. 

Все в нашей жизни циклично. Все имеет начало ,а так же конец.

Разве вы в здравом уме можете отрицать тот факт, что к примеру домик у улитки не создан природой по  супер-эффективной системе.

Таких примеров просто тысячи в природе.

А то, что многие опытные архитекторы в проектировании домов (да и не только) используют числа фибоначи.

А теперь, что касается рынка.

Ведь рынок, это отражение жизнедеятельности человечества. Своего рода "зеркало". А человек это дитя природы. Который так же создан по " супер-эффективной системе" (можно назвать это и другим выражением)

И все, что делает человек, а так же природа ( землетрясения. наводнения и т.д) , все это отразится на рынке.

На первый взгляд можно увидеть только хаос в картине графика цены. Но это не так. Есть свои закономерности.

И не каждому дано их увидеть. Кто то может уже с первых дней начать понимать (видеть) рынок, а кому то и 1 десятка лет не достаточно.

И выражение " Всё это заслуживает сожаления..." не уместно. Может просто вы чего то не поняли или не хотите понять.

Много интересного в ютубе. 


[Удален]  
Renat Akhtyamov #:

опять нейро...

в данном случае будет то же самое, если применить АЛГОРИТМ РАМЕРА-ДУГЛАСА-ПЕКЕРА

надо думать своей головой, а не надеяться на чудо от процессора
Истина бро
 

Uladzimir Izerski #:

[обиженные вопли]

Визжишь тут только ты сам, и все это прекрасно видят, а я предельно вежливо и корректно показал что ты (1) несостоятелен и (2) хронический враль, вот ты и заверещал снова, ибо тебе больно от правды, мы отнимаем у тебя последнее: возможность хвастаться. 😁

Я показал тебе примеры адекватных количественных исследований рыночных волн, основанных на матстатистике, но видимо отсутствие высшего образования не позволяет тебе их даже прочитать и ты их отверг, ведь конечно намного проще заниматься разукрашиванием графиков уровня 5-классника чем напрягать мозг, не правда ли? - а на форуме завирать что придумал гениальную систему которая обрушит рынок... 🤣

Как и было предсказано ранее, далее ты в отчаянных потугах будешь всё сильнее врать и бахвалиться, а вечерами рыдать от осознания собственной ничтожности в мире капитала, инвестиций и трейдинге, затем через некоторое время ты стыдливо удалишь мониторинг (все лжепророки так делают, когда наступает неблагоприятный период) и будешь просто обычным пустословом, которого даже не запомнят, когда ты помрешь нищим под мостом. 😉

 
Renat Akhtyamov #:

опять нейро...

в данном случае будет то же самое, если применить АЛГОРИТМ РАМЕРА-ДУГЛАСА-ПЕКЕРА

надо думать своей головой, а не надеяться на чудо от процессора

Я же написал, что нейросети опциональны, читайте внимательнее, важен сам подход, основанный на объективном тестировании стат.гипотез.

Вместо нейросети может быть и любой другой классификатор (впрочем я сомневаюсь что у человека с детским мышлением хватит эрудиции понять смысл этих слов).

Конечно тем, у кого с математикой и системным мышлением не лады, будут хейтить и математику и системный подход, всё больше погружаясь в пучины беспросветного мракобесия и фанфаронства, коего было в избытке у вас (формуле ahahaha😁) и будете дальше продолжать бессмысленные и беспощадные игры с рандомом вслепую.

 
transcendreamer #:

Я же написал, что нейросети опциональны, читайте внимательнее, важен сам подход, основанный на объективном тестировании стат.гипотез.

Вместо нейросети может быть и любой другой классификатор (впрочем я сомневаюсь что у человека с детским мышлением хватит эрудиции понять смысл этих слов).

Конечно тем, у кого с математикой и системным мышлением не лады, будут хейтить и математику и системный подход, всё больше погружаясь в пучины беспросветного мракобесия и фанфаронства, коего было в избытке у вас (формуле ahahaha😁) и будете дальше продолжать бессмысленные и беспощадные игры с рандомом вслепую.

транс, все уже рассказано практически до мелочей

тебе не понять

и основной причиной этому - твое желание флудить, а не читать
 
Aleksandr Yakovlev #:

Я на стороне   Uladzimir Izerski. Он в чем то прав. 

Все в нашей жизни циклично. Все имеет начало ,а так же конец.

Разве вы в здравом уме можете отрицать тот факт, что к примеру домик у улитки не создан природой по  супер-эффективной системе.

Таких примеров просто тысячи в природе.

А то, что многие опытные архитекторы в проектировании домов (да и не только) используют числа фибоначи.

А теперь, что касается рынка.

Ведь рынок, это отражение жизнедеятельности человечества. Своего рода "зеркало". А человек это дитя природы. Который так же создан по " супер-эффективной системе" (можно назвать это и другим выражением)

И все, что делает человек, а так же природа ( землетрясения. наводнения и т.д) , все это отразится на рынке.

На первый взгляд можно увидеть только хаос в картине графика цены. Но это не так. Есть свои закономерности.

И не каждому дано их увидеть. Кто то может уже с первых дней начать понимать (видеть) рынок, а кому то и 1 десятка лет не достаточно.

И выражение " Всё это заслуживает сожаления..." не уместно. Может просто вы чего то не поняли или не хотите понять.

Много интересного в ютубе. 


Повторяете избытые мифы и сказки, никакого отношения к реальности не имеющие, ибо домик улитки никакого отношения ни к волнам ни к числам Фибоначчи не имеет, как и всё остальное, просто прочитали поверхностно это в каком-то блоге и поверили на слово. 😉

Также внимательно ознакомьтесь с понятием цикла и цикличности, это не просто чередование вверх-вниз. 😁

Все эти волны/фибо и прочая ахинея - работа примитивного ума, и можно любые линии начертить и тоже будет казаться что там что-то отскакивает...

Возьмём этот заезженный миф про Фибо для примера:

  • раковины моллюсков-наутилусов (которых обычно иллюстрируют в статьях про магию Фибо) вопреки расхожему мнению не соответствуют числам Фибо
  • пропорции человеческого тела с известного рисунка Леонардо Да Винчи "Витрувианский человек" не соблюдаются применительно к реальным людям
  • Парфенон, Пирамиды, другие мегаобъекты весьма неточно соответствуют Фибо (притянуто за уши любителями мистики)
  • объективные психологические исследования с целью выявить является Фибо основой восприятия красоты успешно провалились
  • наконец количественные тесты пробоя/отката уровней в трейдинге тоже не показывают чтобы числа Фибо было чем-то особенно важным
Касательного последнего пункта см. источники: Roy Batchelor and Richard Ramyar, "Magic numbers in the Dow," 25th International Symposium on Forecasting, 2005, p. 13, 31. "Not since the 'big is beautiful' days have giants looked better", Tom Stevenson, The Daily Telegraph, Apr. 10, 2006, and "Technical failure", The Economist, Sep. 23, 2006, are both popular-press accounts of Batchelor and Ramyar's research.

Единственная причина по которой рынки иногда (ключевое слово ИНОГДА) могут красиво откатывать/пробивать фибо-уровни это коллективная вера большого числа технических трейдеров в фибо-уровни (само-исполняющееся пророчество) если они суммарно будут ставить в это место свои стопы/лимиты, но и это скорее всего не сработает так как профучастники, крупные институциональные игроки будут торговать основываясь на каком-то другом основании,  и пробой/откат фибо-уровня может быть просто случайным, но для верующих в ЗС это конечно будет подтверждением их веры.


Кит Девлин, профессор математики Стэнфордского университета поясняет это просто: “... Большая часть людей не понимает математику, и даже не может понять, как формула вроде золотого сечения применяется к сложной системе, так что и проверить себя они не могут. Люди думают, что повсюду видят золотое сечение, в природе и в любимых объектах, но они не могут это обосновать. Они – жертвы своего природного желания найти смысл в разных объектах вселенной, но из-за недостаточной математической грамотности они не могут понять, что обнаруживаемые закономерности иллюзорны”.


Люди сами себя программируют (зомбируют) на поиски простого объяснения и стремятся поддерживать эту веру, в этом суть религиозного мышления, в том числе и в трейдинге...

 
Renat Akhtyamov #:

транс, все уже рассказано практически до мелочей

тебе не понять

и основной причиной этому - твое желание флудить, а не читать

Кем рассказано и где? - такими же словоблудами-нищебродами-двоечниками? 😁 а сам как думаешь почему ты до сих пор не научился торговать? 🤣

 
Aleksandr Yakovlev #:


Много интересного в ютубе. 

Да, там много мусора и сказочной ерунды, это верно. 😄

Часто бывает что чем хуже и трэшовее контент тем он популярнее, это как раз относится к волнам-фибам и тому подобной ереси.

 

Завершая хочу призвать к объективности в исследованиях, не занимайтесь мракобесием, не поддерживайте лженауку и лжепророков, не оскверняйте ресурс MQL5 неадекватными сектантскими перверсиями и глупыми россказнями, изучайте структуру волатильности, чтите математику и статистику и количественную оптимизацию, которые приведут вас к истине и благополучию, а лжепророки будут влачить дни свои в горестях и нищете и глотать пыль на обочине капитализма.

😘

 
transcendreamer #:

Завершая хочу призвать к объективности в исследованиях, не занимайтесь мракобесием, не поддерживайте лженауку и лжепророков, не оскверняйте ресурс MQL5 неадекватными сектантскими перверсиями и глупыми россказнями, изучайте структуру волатильности, чтите математику и статистику и количественную оптимизацию, которые приведут вас к истине и благополучию, а лжепророки будут влачить дни свои в горестях и нищете и глотать пыль на обочине капитализма.

😘

это все треп и общие букварные фразы

приведи пример своей  системы

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