Тема для трейдеров. - страница 125

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Dmytryi Nazarchuk #:

Третий раз объясняю - он не торгует.

Он продает индикаторы

А Вы как торгуете?
 
osmo1709 #:
В любой торговой системе тейк профит должен быть больше стоп-лосса - тогда всегда будешь выигрывать. На финансовых рынках распределение логнормальное, то есть существует очень много безоткатных сильных движений, иначе можно было бы выигрывать по Боллинджеру, и цена бы все время отскакивала к среднему. Но по Боллинджеру с отскоками выигрывать нельзя. Цена часто касаясь верхней или нижней ленты идёт дальше вверх или вниз. Значит распределение логнормальное. И тейк профит должен быть В ЛЮБОЙ ТС больше стоп-лосса

Не в любой ТС вообще есть тейк-профит. В большинстве моих - нет. А в тех, кто на реальной торговле стоит, не на тесте - нет ни в одной.

А вот стоп-лосс есть. Но динамический и сильно нелинейный.

И да, есть среди них и вполне успешная условно-контртрендовая, с отскоком от Боллинджера(с дополнительными условиями), и вот её варианты с ТП показывают худшие результаты, чем без ТП.
 
JRandomTrader #:

Система интересная, торговал бы на форексе - точно бы поразбирался.

Я пробовал её давно на бумагах ру и амеров, ничего не получилось, бумаги компаний ходят вразнобой, особенно после отчётов.

 
Vitaly Muzichenko #:

Я пробовал её давно на бумагах ру и амеров, ничего не получилось, бумаги компаний ходят вразнобой, особенно после отчётов.

Вот именно, поэтому для меня система непригодна. Но всё равно интересна, у самого были подобные мысли, но на форекс не хочу.

 
JRandomTrader #:

Не в любой ТС вообще есть тейк-профит. В большинстве моих - нет. А в тех, кто на реальной торговле стоит, не на тесте - нет ни в одной.

А вот стоп-лосс есть. Но динамический и сильно нелинейный.

И да, есть среди них и вполне успешная условно-контртрендовая, с отскоком от Боллинджера(с дополнительными условиями), и вот её варианты с ТП показывают худшие результаты, чем без ТП.
Тейк может быть виртуальным. Когда берётся прибыль - это тоже тейк профит 
 

По теме корреляции, вот например корреляция валют за последние 24 часа (период) на часовом графике. Видно для примера, что в паре EURUSD валюты двигаются в разном направлении, а в GBPUSD в одном направлении при этом EURGBP тоже в разном направлении. 

Тут проблема в выборке (периоде) - даже, если корреляция дойдёт до крайней отметки например +1,00 не факт, что затем последует расхождение. Окно ведь скользящее.

 
osmo1709 #:
Тейк может быть виртуальным. Когда берётся прибыль - это тоже тейк профит 

В моих системах основной и обычно единственный вариант закрытия - по (виртуальному) стоп-лоссу. А вот как подтягивать стоп-лосс - это ноу-хау.

 
Evgeniy Chumakov #:

По теме корреляции, вот например корреляция валют за последние 24 часа (период) на часовом графике. Видно для примера, что в паре EURUSD валюты двигаются в разном направлении, а в GBPUSD в одном направлении при этом EURGBP тоже в разном направлении. 

Тут проблема в выборке (периоде) - даже, если корреляция дойдёт до крайней отметки например +1,00 не факт, что затем последует расхождение. Окно ведь скользящее.

Чего не нужно делать, так это входить около 1.0, это опасно, нужно искать входы около 0.8, в момент, когда они разбежались

 
Evgeniy Chumakov #:

По теме корреляции, вот например корреляция валют за последние 24 часа (период) на часовом графике. Видно для примера, что в паре EURUSD валюты двигаются в разном направлении, а в GBPUSD в одном направлении при этом EURGBP тоже в разном направлении. 

Тут проблема в выборке (периоде) - даже, если корреляция дойдёт до крайней отметки например +1,00 не факт, что затем последует расхождение. Окно ведь скользящее.

А если пойдёт расхождение? И уйдёт в сильный минус, что делать? Виталий, на этот вопрос не смог ответить
 
Vitaly Muzichenko #:

Чего не нужно делать, так это входить около 1.0, это опасно, нужно искать входы около 0.8, в момент, когда они разбежались

На вопрос ответьте: что Вы будете делать, когда сделки уйдут в сильный минус? Закроете с большим минусом и потеряете деньги, вот что вы сделаете
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