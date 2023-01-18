Тема для трейдеров. - страница 109
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Ну, то есть, расширение спрэда в 21-ом году по этим парам и репнувшие пополам депозиты замнем для ясности, да?
Мы торгуем малый период с малым профитом, там возвраты есть всегда
У меня за последние 3 дня около 200 пипсов прибыли. То есть 15 долларов
На и слушай то, что я тебе говорю
Мы торгуем малый период с малым профитом, там возвраты есть всегда
Мы торгуем малый период с малым профитом, там возвраты есть всегда
И где "возврат" с января до осени? Повторяю вопрос- депозит от такого расширения спрэда пополам не репнет?
Я ж твой график смотрю - за этот период спрэд вышел за все границы предыдущих периодов.
Да, как давно это было, какие люди... И все по новой.
https://www.mql5.com/ru/forum/137835
https://www.mql5.com/ru/forum/203072
https://www.mql5.com/ru/blogs/post/650380
https://www.mql5.com/ru/blogs/post/650380
А теперь относительно того, что это уже было ... каждый год тема и прочее.
Вы хоть немного включите мозг, всё о чём было, и ещё 100500 раз будет, так вот:
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Вывод банален: народ не пошёл дальше EURUSD, GBPUSD и USDCHF, это для них слишком сложно и недосягаемо.
Отчего и построены ошибочные выводы.
Ну, то есть, график спрэда так и не покажешь?
П.С. Я и сам могу его выложить, но для чистоты эксперимента давай лучше ты - твой же пример
И где "возврат" с января до осени? Повторяю вопрос- депозит от такого расширения спрэда пополам не репнет?
Я ж твой график смотрю - за этот период спрэд вышел за все границы предыдущих периодов.
График спреда
График спреда, построенный на ускорении цены
График спреда, построенный на ускорении цены
Ты торгуешь вот этот спрэд?