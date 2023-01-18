Тема для трейдеров. - страница 109

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Dmytryi Nazarchuk #:

Ну, то есть, расширение спрэда в 21-ом году по этим парам и репнувшие пополам депозиты замнем для ясности, да? 

Мы торгуем малый период с малым профитом, там возвраты есть всегда

 
osmo1709 #:
У меня за последние 3 дня около 200 пипсов прибыли. То есть 15 долларов

На и слушай то, что я тебе говорю


 
Vitaly Muzichenko #:

Мы торгуем малый период с малым профитом, там возвраты есть всегда

Сплюнь насчет всегда ;)
 
Vitaly Muzichenko #:

Мы торгуем малый период с малым профитом, там возвраты есть всегда

И где "возврат" с января до осени? Повторяю вопрос-  депозит от такого расширения спрэда пополам не репнет?

Я ж твой график смотрю - за этот период спрэд вышел за все границы предыдущих периодов.  

 
Господа, корреляция не сильно поможет. Чуть чуть только, в размере принюхаться.
К тому же, если пары лет за 10 разлетятся в разные стороны, например как при применении логарифмирования, работайте над наложением.
 
Dmytryi Nazarchuk #:

Да, как давно это было, какие люди... И все по новой. 

https://www.mql5.com/ru/forum/137835

https://www.mql5.com/ru/forum/203072

https://www.mql5.com/ru/blogs/post/650380

https://www.mql5.com/ru/blogs/post/650380

А теперь относительно того, что это уже было ... каждый год тема и прочее.

Вы хоть немного включите мозг, всё о чём было, и ещё 100500 раз будет, так вот:

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Вывод банален: народ не пошёл дальше EURUSD, GBPUSD и USDCHF, это для них слишком сложно и недосягаемо.

Отчего и построены ошибочные выводы.

 
Vitaly Muzichenko #:


Ну, то есть, график спрэда так и не покажешь?

П.С. Я и сам могу его выложить, но для чистоты эксперимента давай лучше ты - твой же пример 

 
Dmytryi Nazarchuk #:

И где "возврат" с января до осени? Повторяю вопрос-  депозит от такого расширения спрэда пополам не репнет?

Я ж твой график смотрю - за этот период спрэд вышел за все границы предыдущих периодов.  

График спреда


 

График спреда, построенный на ускорении цены


 
Vitaly Muzichenko #:

График спреда, построенный на ускорении цены


Ты торгуешь вот этот спрэд?


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