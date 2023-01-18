Тема для трейдеров. - страница 103
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Вот такие паттерны по волновой теории на EURUSD.
От D1 до M5 показывают, что тренд вниз.
Если кому интересно, можем обсудить паттерны.
Итак, подведу итог:
Входов за последние 3 торговых дня было несколько, один был сделан с нарушением правил в надежде, что отработает как всегда - быстро.
Конец прошлой недели выдался волатильным по некоторым валютам и пошло резкое расхождение, такое бывает крайне редко
С одним НО..., если всё делать по правилам системы не отклоняясь от неё, то результат таким не будет:
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Полный скрин системы с точками входа(часть системы скрыл, чтобы баскаков не бился в конвульсиях), трейд был более 3-х дней с просадкой ~92$:
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Видно, что 1 индикатор из 3-х показал обратное движение, а это повод пропустить сигнал по этим парам и выбрать другие.
Если всё делать по системе, то такое не происходит, но здесь сыграл человеческий фактор и был сделан вход.
Имея необходимые инструменты и навык, на такой ТС можно зарабатывать в долгосрочной перспективе, как писал ранее, всегда можно выбрать оптимальные пары в оптимальных точках
AUDJPY-NZDCHF, CADJPY-NZDCHF, NZDJPY-CADCHF, AUDCHF-NZDCAD, NZDJPY-AUDCHF и тд.
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Мог и не публиковать, но появился повод - неудачный вход, поэтому решил его рассмотреть.
Кто хочет - найдёт возможность, а кто не хочет - найдёт причину.
На этом всё, ответов больше не будет при любых раскладах.
Всем удачи!
Корреляция работает!
А флет перестал работать?
Нет, флэт работает. Вот скриншот. Изначально средств было $1000. Сейчас +24 доллара за 3 недели. Просадка -10 долларов
прибыль, деньжищи
24*70=1680р за три недели
ЗАВОД ! иначе даже на доширак не хватит
да ещё и время потеряно (потраченное личное время тоже надо считать)
прибыль, деньжищи
24*70=1680р за три недели
ЗАВОД ! иначе даже на доширак не хватит
да ещё и время потеряно (потраченное личное время тоже надо считать)
Так как просадка 10 долларов, то можно увеличив просадку сделать 120 долларов. Форекс мало у кого единственный источник дохода. Можно и на заводе и на Форекс. Сейчас ещё корреляцию Виталия подключу и больше будет. Я торговал 8 лет назад по корреляции. ДА ТАМ ПАРЫ МОГУ РАЗОЙТИСЬ ОЧЕНЬ СИЛЬНО. Но это в долгосрочной перспективе, в краткосрочной - сходятся. То есть, будет небольшая прибыль часто, а изредка - большой минус. Я думаю вместе с корреляцией можно будет делать 50% в месяц, а это немало. Время можно не тратить - все делают роботы
Если у тебя есть робот, то у тебя должны быть тесты и форвард.
П.С. Корреляция не работает на фин.рынках. Лень объяснять - тема заезженная и переезженная на форумах и даже в статьях. Ну, годиться для флуда - рассказывать о своей крутизне
П.С. Корреляция не работает на фин.рынках. Лень объяснять - тема заезженная и переезженная на форумах и даже в статьях.
А можно хоть одну статейку глянуть?
Конечно, можно.
Почему нет?
А можно хоть одну статейку глянуть?