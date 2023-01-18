Тема для трейдеров. - страница 103

Новый комментарий
 

Вот такие паттерны по волновой теории на EURUSD.

dftg456

От D1 до M5 показывают, что тренд вниз.

Если кому интересно, можем обсудить паттерны.  

 
Vitaly Muzichenko #:

Итак, подведу итог:

Входов за последние 3 торговых дня было несколько, один был сделан с нарушением правил в надежде, что отработает как всегда - быстро.

Конец прошлой недели выдался волатильным по некоторым валютам и пошло резкое расхождение, такое бывает крайне редко

С одним НО..., если всё делать по правилам системы не отклоняясь от неё, то результат таким не будет:

---

Полный скрин системы с точками входа(часть системы скрыл, чтобы баскаков не бился в конвульсиях), трейд был более 3-х дней с просадкой ~92$:

---

Видно, что 1 индикатор из 3-х показал обратное движение, а это повод пропустить сигнал по этим парам и выбрать другие.

Если всё делать по системе, то такое не происходит, но здесь сыграл человеческий фактор и был сделан вход.

Имея необходимые инструменты и навык, на такой ТС можно зарабатывать в долгосрочной перспективе, как писал ранее, всегда можно выбрать оптимальные пары в оптимальных точках

AUDJPY-NZDCHF, CADJPY-NZDCHF, NZDJPY-CADCHF, AUDCHF-NZDCAD, NZDJPY-AUDCHF и тд.

---

Мог и не публиковать, но появился повод - неудачный вход, поэтому решил его рассмотреть.

Кто хочет - найдёт возможность, а кто не хочет - найдёт причину.

На этом всё, ответов больше не будет при любых раскладах.

Всем удачи!

Корреляция работает!
Вчера открыл сделки по разошедшимся парам - 8 долларов прибыли за 1 день при депозите -168 долларов. Скриншот прикреплён. И там правда все быстро работает - у меня все отработало за 1 день ($8 прибыли)
[Удален]  
osmo1709 #:
Корреляция работает!
Вчера открыл сделки по разошедшимся парам - 8 долларов прибыли за 1 день при депозите -168 долларов. Скриншот прикреплён. И там правда все быстро работает - у меня все отработало за 1 день
А флет перестал работать?
 
Vladimir Baskakov #:
А флет перестал работать?
Нет, флэт работает. Вот скриншот. Изначально средств было $1000. Сейчас +24 доллара за 3 недели. Просадка -10 долларов
 
osmo1709 #:
Нет, флэт работает. Вот скриншот. Изначально средств было $1000. Сейчас +24 доллара за 3 недели. Просадка -10 долларов

прибыль, деньжищи

24*70=1680р за три недели

ЗАВОД ! иначе даже на доширак не хватит

да ещё и время потеряно (потраченное личное время тоже надо считать)

 
Maxim Kuznetsov #:

прибыль, деньжищи

24*70=1680р за три недели

ЗАВОД ! иначе даже на доширак не хватит

да ещё и время потеряно (потраченное личное время тоже надо считать)

Так как просадка 10 долларов, то можно увеличив просадку сделать 120 долларов. Форекс мало у кого единственный источник дохода. Можно и на заводе и на Форекс. Сейчас ещё корреляцию Виталия подключу и больше будет. Я торговал 8 лет назад по корреляции. ДА ТАМ ПАРЫ МОГУ РАЗОЙТИСЬ ОЧЕНЬ СИЛЬНО. Но это в долгосрочной перспективе, в краткосрочной - сходятся. То есть, будет небольшая прибыль часто, а изредка - большой минус. Я думаю вместе с корреляцией можно будет делать 50% в месяц, а это немало. Время можно не тратить - все делают роботы
 
osmo1709 #:
Так как просадка 10 долларов, то можно увеличив просадку сделать 120 долларов. Форекс мало у кого единственный источник дохода. Можно и на заводе и на Форекс. Сейчас ещё корреляцию Виталия подключу и больше будет. Я торговал 8 лет назад по корреляции. ДА ТАМ ПАРЫ МОГУ РАЗОЙТИСЬ ОЧЕНЬ СИЛЬНО. Но это в долгосрочной перспективе, в краткосрочной - сходятся. То есть, будет небольшая прибыль часто, а изредка - большой минус. Я думаю вместе с корреляцией можно будет делать 50% в месяц, а это немало. Время можно не тратить - все делают роботы

Если у тебя есть робот, то у тебя должны быть тесты и форвард.

П.С. Корреляция не работает на фин.рынках. Лень объяснять - тема заезженная и переезженная на форумах и даже в статьях. Ну, годиться для флуда - рассказывать о своей крутизне

 
Dmytryi Nazarchuk #:

П.С. Корреляция не работает на фин.рынках. Лень объяснять - тема заезженная и переезженная на форумах и даже в статьях. 

А можно хоть одну статейку глянуть?
 
secret #:
А можно хоть одну статейку глянуть?

Конечно, можно.

Почему нет?

 
secret #:
А можно хоть одну статейку глянуть?
Забей в интернете: корреляция Форекс 
1...96979899100101102103104105106107108109110...251
Новый комментарий