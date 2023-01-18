Тема для трейдеров. - страница 14
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Зря, получается, ветку отстаивали.
если отстоять, слить и перегнать, то Володи (оба два) оценят . Они это любят
почти 2 из 3 шагов важного тех.процесса сделаны :-)
Набор из незарабатывающих EA, не создаст ничего, кроме мусора
Да. Именно так.
У меня "мусороперерабатывающий завод". Весьма прибыльная в современном мире организация.
Я не раз говорил - любая система является "мусорной". И моя задача выбирать из этого мусора те, которые работают в данный момент. А для этого - необходимо иметь "кучу мусора", чтобы из нее выбирать. Вот, я ее создал, и меня она устраивает. Причем, рыться в ней я позволяю всем желающим... Не хочешь - не ройся. Хочешь - ройся.
Чем ты недоволен ?
ты же говорил что они на реале
На реале у меня сейчас 20 систем, а всего их 700.
Вот чарт тех, что работают на реале в данный момент (текущий эквити $452):
Georgiy Merts:
И моя задача выбирать из этого мусора те, которые работают в данный момент.
В данный момент это уже отставание сигнала. Сейчас работает - потом может не работать. Нужно делать на опережение. Как без понятия.
Да. Именно так.
У меня "мусороперерабатывающий завод". Весьма прибыльная в современном мире организация.
Я не раз говорил - любая система является "мусорной". И моя задача выбирать из этого мусора те, которые работают в данный момент. А для этого - необходимо иметь "кучу мусора", чтобы из нее выбирать. Вот, я ее создал, и меня она устраивает. Причем, рыться в ней я позволяю всем желающим... Не хочешь - не ройся. Хочешь - ройся.
Чем ты недоволен ?
если отстоять, слить и перегнать, то Володи (оба два) оценят . Они это любят
почти 2 из 3 шагов важного тех.процесса сделаны :-)
Ты по поведению от Баса не далеко ушел.
Я тоже ушел на другой форум. Извините за неоправданные надежды.
В данный момент это уже отставание сигнала. Сейчас работает - потом может не работать. Нужно делать на опережение. Как без понятия.
Нужно.
Вот потому я и сделал системы, в которых мало настроечных параметров - чтобы они были максимально устойчивы. И пытаюсь оценить в первую очередь именно устойчивость систем. К сожалению, успехи здесь крайне скромные - системы я отбираю в основном интуитивно, хотя использую и объективные критерии.
Ты по поведению от Баса не далеко ушел.
Я тоже ушел на другой форум. Извините за неоправданные надежды.
Если собрать на помойке все продукты, можно сказать , что пищевая промышленность работает плохо и хороших продуктов нет?
Нет. Можно сказать, что на помойке нет хороших продуктов. Но на помойке можно найти продукты, которые еще не испортились, и некоторое время будут годными. Вот, я и отбираю именно такие "продукты".
Нет. Можно сказать, что на помойке нет хороших продуктов. Но на помойке можно найти продукты, которые еще не испортились, и некоторое время будут годными. Вот, я и отбираю именно такие "продукты".