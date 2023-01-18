Тема для трейдеров. - страница 14

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PapaYozh:

Зря, получается, ветку отстаивали.

если отстоять, слить и перегнать, то Володи (оба два) оценят . Они это любят

почти 2 из 3 шагов важного тех.процесса сделаны  :-)

 
Vladimir Baskakov:
Набор из незарабатывающих EA, не создаст ничего, кроме мусора

Да. Именно так. 

У меня "мусороперерабатывающий завод". Весьма прибыльная в современном мире организация. 

Я не раз говорил - любая система является "мусорной". И моя задача выбирать из этого мусора те, которые работают в данный момент. А для этого - необходимо иметь "кучу мусора", чтобы из нее выбирать. Вот, я ее создал, и меня она устраивает. Причем, рыться в ней я позволяю всем желающим... Не хочешь - не ройся. Хочешь - ройся.

Чем ты недоволен ? 

 
Renat Akhtyamov:
ты же говорил что они на реале

На реале у меня сейчас 20 систем, а всего их 700.

Вот чарт тех, что работают на реале  в данный момент (текущий эквити $452):

 

Georgiy Merts:

И моя задача выбирать из этого мусора те, которые работают в данный момент.


В данный момент это уже отставание сигнала. Сейчас работает - потом может не работать.  Нужно делать на опережение. Как без понятия.

[Удален]  
Georgiy Merts:

Да. Именно так. 

У меня "мусороперерабатывающий завод". Весьма прибыльная в современном мире организация. 

Я не раз говорил - любая система является "мусорной". И моя задача выбирать из этого мусора те, которые работают в данный момент. А для этого - необходимо иметь "кучу мусора", чтобы из нее выбирать. Вот, я ее создал, и меня она устраивает. Причем, рыться в ней я позволяю всем желающим... Не хочешь - не ройся. Хочешь - ройся.

Чем ты недоволен ? 

Если собрать на помойке все продукты, можно сказать , что пищевая промышленность работает плохо и хороших продуктов нет?
 
Maxim Kuznetsov:

если отстоять, слить и перегнать, то Володи (оба два) оценят . Они это любят

почти 2 из 3 шагов важного тех.процесса сделаны  :-)

Ты по поведению от Баса не далеко ушел.

Я тоже ушел на другой форум. Извините за неоправданные надежды.

 
Evgeniy Chumakov:


В данный момент это уже отставание сигнала. Сейчас работает - потом может не работать.  Нужно делать на опережение. Как без понятия.

Нужно. 

Вот потому я и сделал системы, в которых мало настроечных параметров - чтобы они были максимально устойчивы. И пытаюсь оценить в первую очередь именно устойчивость систем. К сожалению, успехи здесь крайне скромные - системы я отбираю в основном интуитивно, хотя использую и объективные критерии. 

[Удален]  
Uladzimir Izerski:

Ты по поведению от Баса не далеко ушел.

Я тоже ушел на другой форум. Извините за неоправданные надежды.

Будем скучать
 
Vladimir Baskakov:
Если собрать на помойке все продукты, можно сказать , что пищевая промышленность работает плохо и хороших продуктов нет?

Нет. Можно сказать, что на помойке нет хороших продуктов. Но на помойке можно найти продукты, которые еще не испортились, и некоторое время будут годными. Вот, я и отбираю именно такие "продукты".

[Удален]  
Georgiy Merts:

Нет. Можно сказать, что на помойке нет хороших продуктов. Но на помойке можно найти продукты, которые еще не испортились, и некоторое время будут годными. Вот, я и отбираю именно такие "продукты".

Так а мы то здесь причем, и почему должны с тобой копаться в мусоре?
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