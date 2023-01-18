Тема для трейдеров. - страница 143
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а в своей основе это создание у адресата чувства дискомфорта и нагнетания фрустрации с последующим предложением спасительного решения.
Наезд - откат - отъезд
Здесь мы грызём гранит науки!
Это не математические выкладки, это какое-то мракобесие 😒 Вики хотя бы почитайте для начала, или любой учебник.
Вот формула. В формуле рассчитывается отношение прироста -минус среднее к квадратичному отклонению. Простыми словами: если коэффициент корреляции равен 0.9, это значит (условно) что евро доллар вырастает на 1000 пипсов, то фунт доллар - на 900. Чтобы найти среднее значение расхождения, нужно умножить 0.1 на котировку, то есть 1.2000. При корреляции 0.9 расхождение будет 0.1*1.2000=1200 пипсов. У Виталия убыток может быть 1200 пипсов . По корреляции торговать нельзя! У меня высшее экономическое образование. Я изучал высшую математику и математику в экономике. Корреляцию мы проходили в ВУЗе.
Неееееееет....
Причем практически все, кроме подчеркнутого - нет
Вот формула. В формуле рассчитывается отношение прироста -минус среднее к квадратичному отклонению. Простыми словами: если коэффициент корреляции равен 0.9, это значит (условно) что евро доллар вырастает на 1000 пипсов, то фунт доллар - на 900. Чтобы найти среднее значение расхождения, нужно умножить 0.1 на котировку, то есть 1.2000. При корреляции 0.9 расхождение будет 0.1*1.2000=1200 пипсов. У Виталия убыток может быть 1200 пипсов . По корреляции торговать нельзя! У меня высшее экономическое образование. Я изучал высшую математику и математику в экономике. Корреляцию мы проходили в ВУЗе.
так и запишем: с высшим экономическим образованием торговать (и по корреляции) нельзя. Хинт: успешная торговля, это про то что не проходят в вузе, и отчасти противоречащее тому
Вот формула. В формуле рассчитывается отношение прироста -минус среднее к квадратичному отклонению. Простыми словами: если коэффициент корреляции равен 0.9, это значит (условно) что евро доллар вырастает на 1000 пипсов, то фунт доллар - на 900. Чтобы найти среднее значение расхождения, нужно умножить 0.1 на котировку, то есть 1.2000. При корреляции 0.9 расхождение будет 0.1*1.2000=1200 пипсов. У Виталия убыток может быть 1200 пипсов . По корреляции торговать нельзя! У меня высшее экономическое образование. Я изучал высшую математику и математику в экономике. Корреляцию мы проходили в ВУЗе.
Плохо учился 😏
Но рассчитывать на корреляцию действительно не стоит.
Это уже вопрос с господину Музиченко, впрочем как я понимаю, он отказался от комментариев относительно лоссов.
С точки зрения анализа статегий в общем виде нужно поставить вопрос так: способна ли конкретная стратегия преимущественно перекрывать лоссы профитами в долгосроке и почему.
Справедливости ради, в некоторых статьях про торговлю спреда тоже нет ничего про стоп-лоссы) Возможно, это одно из правил этого клуба)
Справедливости ради, в некоторых статьях про торговлю спреда тоже нет ничего про стоп-лоссы) Возможно, это одно из правил этого клуба)
По секрету добавлю, что касательно "тех самых статей" - стопы там есть и детерминированные, и надо отметить ещё что с тех пор и методика улучшилась...
Без стопов это путь на завод конечно же на коксохимический причём 🙂
Боюсь, что некоторые здешние персонажи им подавились)
Можно добавить, что порой в корпоративной среде обнаруживаются мифы даже еще более абсурдные и наивные, чем то что проскальзывает на форумах как здесь про волны и прочие "законы рынка".
Вот формула. В формуле рассчитывается отношение прироста -минус среднее к квадратичному отклонению. Простыми словами: если коэффициент корреляции равен 0.9, это значит (условно) что евро доллар вырастает на 1000 пипсов, то фунт доллар - на 900. Чтобы найти среднее значение расхождения, нужно умножить 0.1 на котировку, то есть 1.2000. При корреляции 0.9 расхождение будет 0.1*1.2000=1200 пипсов. У Виталия убыток может быть 1200 пипсов . По корреляции торговать нельзя! У меня высшее экономическое образование. Я изучал высшую математику и математику в экономике. Корреляцию мы проходили в ВУЗе.
Есть оппоненты которым не нужны формулы и любые доказательства. Для них важно свалить соперника мнимым величием и важностью красноречия даже не всегда приличного.
А если расширится то потеря депозита обеспечена. Есть еще один неприятный момент, что ждать сужения можно очень очень долго и выхлоп будет 3 рубля телушка за океаном.