Тема для трейдеров. - страница 48
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Ещё немного конструктива добавлю. Если рассматривать волны в тренде, то получается примерно такая картина по частоте появления количества волн:
То есть, всего одна волна встречается в 15% случаев, и затем наступает разворот. Две волны встречаются в 7% случаев, и так дальше на убыль.
Этот график я строил на основе волн длинной в среднем 2000-3000 пунктов пятизнака на GBPNZD за 10 лет.
Причём, регистрация самого тренда часто происходит по факту на 2-3 волне. То есть, обо всей этой красоте мы узнаём постфактум на истории.
[обиженные надрывные крики неудачника]
Но ведь я пишу культурно и вежливо, а ты визжишь как животное... перечитай свои посты... ну и кто тут ущербный, LOL... 😁
Короче говоря, ты слился с позором, Изерский... и все это видят...
Всё, я отчаливаю, adios, miserable...
😏
Хех, было прикольно... впрочем наверное никто всерьёз и не ожидал, что будет конструктив по теме... но было забавно заманить хвастуна в ловушку его же собственных самохвальных криков, фанфаронства и хлестаковщины... после чего он моментально подорвался в эмоциях...
Самое смешное, что волны как формализацию зигзаговых движений можно бы использовать в некоторых стратегий основанных на изменении волатильности, просто не называя это пафосно законами рынка итп итд - если подходить системно к дизайну эксперимента...
Боюсь правда что наш пророк еще не дорос до понимания таких терминов как дизайн эксперимента или разведочный анализ...
Разведочный анализ ведь вполне нормальная тема в том числе для поиска паттернов и сопоставления их форвардных продолжений, по крайней мере на стадии проектирования (на практике всё равно всё уходит либо в пробой либо в откат 😊)...
Так что мешает такому хвастунишке как "Мечтатель" приоткрыть такие секреты рынка для всех?
Или Изерский мешает такому умному философу повседневности развязать язык научной мысли?
Сомневаюсь)))
Но ведь я пишу культурно и вежливо, а ты визжишь как животное... перечитай свои посты... ну и кто тут ущербный, LOL... 😁
Короче говоря, ты слился с позором, Изерский... и все это видят...
Всё, я отчаливаю, adios, miserable...
😏
Ой-вэй. Как говорят в Одессе))) Он лучше видит, чем крот в норе.
Запомни, Мечтатель! Этот счет не даст тебе покоя никогда. Ты будешь наблюдать за этим моим счетом годами.
Уже точно определился для кого.)))
А вот и распределение размера этих волн:
Самые часто встречаемые: ~1400 пунктов пятизнака - 9.5%.
Но все эти числа будут другими, если брать другой размер как критерий отбора.
Так что мешает такому хвастунишке как "Мечтатель" приоткрыть такие секреты рынка для всех?
Или Изерский мешает такому умному философу повседневности развязать язык научной мысли?
Сомневаюсь)))
Алексей, извини, конечно.
Поверхностностое знакомство с формированием волн еще не даёт полного представления о возможности предсказательной возможности.
Этот момент ты решил не усваивать)
То есть видя такие картинки, понимаешь, что всё плотно на Форексе, тютелька в тютельку почти. Просто так не сказать, что после 3 волны разворот, или после 2000 пунктов. Нужно видеть явные закономерности, чтобы победить эту экспоненту с колоколом. Красота волн с каналами здесь явно не спасут.
Алексей, опять 25.
Если всё будет по календарю, то кто будет проигрывать?
В этом кроется БОЛЬШАЯ проблема желающих выиграть, а не заработать на финрынках.
Я издеваюсь над Мечтателем и показываю, что можно входить в любой момент в рынок если этот рынок понимаешь.
ПО ВОЛНАМ!
Алексей, извини, конечно.
Поверхностностое знакомство с формированием волн еще не даёт полного представления о возможности предсказательной возможности.
Этот момент ты решил не усваивать)