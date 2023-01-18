Тема для трейдеров. - страница 48

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Ещё немного конструктива добавлю. Если рассматривать волны в тренде, то получается примерно такая картина по частоте появления количества волн:

То есть, всего одна волна встречается в 15% случаев, и затем наступает разворот. Две волны встречаются в 7% случаев, и так дальше на убыль.

Этот график я строил на основе волн длинной в среднем 2000-3000 пунктов пятизнака на GBPNZD за 10 лет.

Причём, регистрация самого тренда часто происходит по факту на 2-3 волне. То есть, обо всей этой красоте мы узнаём постфактум на истории.

 
Uladzimir Izerski #:

[обиженные надрывные крики неудачника]

Но ведь я пишу культурно и вежливо, а ты визжишь как животное... перечитай свои посты... ну и кто тут ущербный, LOL... 😁

Короче говоря, ты слился с позором, Изерский... и все это видят...

Всё, я отчаливаю, adios, miserable...

😏

 
transcendreamer #:

Хех, было прикольно... впрочем наверное никто всерьёз и не ожидал, что будет конструктив по теме... но было забавно заманить хвастуна в ловушку его же собственных самохвальных криков, фанфаронства и хлестаковщины... после чего он моментально подорвался в эмоциях...

Самое смешное, что волны как формализацию зигзаговых движений можно бы использовать в некоторых стратегий основанных на изменении волатильности, просто не называя это пафосно законами рынка итп итд - если подходить системно к дизайну эксперимента...

Боюсь правда что наш пророк еще не дорос до понимания таких терминов как дизайн эксперимента или разведочный анализ...

Разведочный анализ ведь вполне нормальная тема в том числе для поиска паттернов и сопоставления их форвардных продолжений, по крайней мере на стадии проектирования (на практике всё равно всё уходит либо в пробой либо в откат 😊)...

Так что мешает такому хвастунишке как "Мечтатель" приоткрыть такие секреты рынка для всех?

  Или Изерский мешает такому умному философу повседневности развязать язык научной мысли?

Сомневаюсь)))

 
transcendreamer #:

Но ведь я пишу культурно и вежливо, а ты визжишь как животное... перечитай свои посты... ну и кто тут ущербный, LOL... 😁

Короче говоря, ты слился с позором, Изерский... и все это видят...

Всё, я отчаливаю, adios, miserable...

😏

Ой-вэй. Как говорят в Одессе))) Он лучше видит, чем крот в норе.

Запомни, Мечтатель! Этот счет не даст тебе покоя никогда. Ты будешь наблюдать за этим моим счетом годами.

Уже точно определился для кого.)))

[Удален]  

А вот и распределение размера этих волн:

Самые часто встречаемые: ~1400 пунктов пятизнака - 9.5%.

Но все эти числа будут другими, если брать другой размер как критерий отбора.

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То есть видя такие картинки, понимаешь, что всё плотно на Форексе, тютелька в тютельку почти. Просто так не сказать, что после 3 волны разворот, или после 2000 пунктов. Нужно видеть явные закономерности, чтобы победить эту экспоненту с колоколом. Красота волн с каналами здесь явно не спасут.
 
Uladzimir Izerski #:

Так что мешает такому хвастунишке как "Мечтатель" приоткрыть такие секреты рынка для всех?

  Или Изерский мешает такому умному философу повседневности развязать язык научной мысли?

Сомневаюсь)))

Алексей, извини, конечно.

Поверхностностое  знакомство  с формированием волн еще не даёт полного представления о возможности предсказательной возможности.

Этот момент ты решил не усваивать) 

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Это статистика Владимир, то что не видно на графике, но она неизбежна и неотвратима как поезд на рельсах :)
 
Aleksei Stepanenko #:
То есть видя такие картинки, понимаешь, что всё плотно на Форексе, тютелька в тютельку почти. Просто так не сказать, что после 3 волны разворот, или после 2000 пунктов. Нужно видеть явные закономерности, чтобы победить эту экспоненту с колоколом. Красота волн с каналами здесь явно не спасут.

Алексей, опять 25.

Если всё будет по календарю, то кто будет проигрывать?

В этом кроется БОЛЬШАЯ проблема желающих выиграть, а не заработать на финрынках.

Я издеваюсь над Мечтателем и показываю, что можно входить в любой момент в рынок если этот рынок понимаешь.

ПО ВОЛНАМ!

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Uladzimir Izerski #:

Алексей, извини, конечно.

Поверхностностое  знакомство  с формированием волн еще не даёт полного представления о возможности предсказательной возможности.

Этот момент ты решил не усваивать) 

Володя, давай скрин по любой паре, где наглядно видно волновую теорию. И прогноз по ней на завтра. Смогешь?
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