Тема для трейдеров. - страница 112

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Vitaly Muzichenko #:

Нашёл ближайший пост, но это не единственный

Также, систем входов и выходов несколько, здесь описана малость под конкретные пары

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Вот ещё нашёл

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И это не всё, где-то ещё есть

Я знаю как автоматизировать систему - нужно если цена касается верхней линии Bollinger Bands и Standard Deviation велико - продать, и наоборот для обратно сделки. Это я описал сигнал на продажу - но это ещё и сигнал для ЗАКРЫТИЯ покупки. Стопы - это выход для одного случая и в то же время вход для противоположной сделки. Вот система и автоматизирована!
 
osmo1709 #:
Я знаю как автоматизировать систему - нужно если цена касается верхней линии Bollinger Bands и Standard Deviation велико - продать, и наоборот для обратно сделки. Это я описал сигнал на продажу - но это ещё и сигнал для ЗАКРЫТИЯ покупки. Стопы - это выход для одного случая и в то же время вход для противоположной сделки. Вот система и автоматизирована!

Вот Bollinger Bands-канал.

Явно видно, что от канала очень часто нет отскока, а продолжение движения.

Но вы можете попробовать

 
Vitaly Muzichenko #:

Вот Bollinger Bands-канал.

Явно видно, что от канала очень часто нет отскока, а продолжение движения.

Но вы можете попробовать

Нет, Bollinger Bands на 2 коррелируемых парах, на первой на минутном графике - касается верхней линии BB - селл, нижней линии BB на втором - бай. Я о другом. То есть, мы просто продаём на одной высоко забравшейся паре, а покупаем на находящейся внизу. Потом когда ситуация зеркально меняется - закрываем все и совершаем противоположные сделки

Если торговать только на 1 паре, то теряется волатильность, лучше на 2 на мой взгляд
 
Dmytryi Nazarchuk #:

Тест Энгла-Грэнджера профигачить для всех пар и выложить результаты???

СанСаныч на это пару лет убил - читай его посты

А кто помнит, СанСаныч тоже "среднее по больнице" считал?)
 
Renat Akhtyamov #:
Это понятно. А у меня 21 кросс ;)

Соорудил ещё один индикатор, хотел как подтверждающий под мою основную систему, но получился под мою другую систему, сижу тестирую. пугает, что в нём банально простая формула расчёта

 
Vitaly Muzichenko #:

Соорудил ещё один индикатор, хотел как подтверждающий под мою основную систему, но получился под мою другую систему, сижу тестирую. пугает, что в нём банально простая формула расчёта

Чтобы автоматизировать Вашу систему, нужно входить в 2 сделки на 2 парах - на 1-ой ПРОДАВАТЬ когда цена касается верхней линии Боллинджера, на 2-ой ПОКУПАТЬ когда касается нижней линии. И индикатор Standard Deviation использовать, чтобы входить только на сильных движениях, а не на флэте. НА МИНУТНОМ ГРАФИКЕ - 💯 будут сигналы. Это корреляция в текущем моменте. 
ТОРГОВАТЬ КРОСС И ЕГО СОСТАВЛЯЮЩИЕ - даст РАЗНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
 

Национальная валюта Швейцарии тесно связана со стоимостью золота. При росте золота растет и швейцарский франк. Рост стоимости швейцарского франка через пару USD/CHF снижает стоимость американского доллара по остальным валютам.
Точно такая же связь идет и через австралийский доллар: рост золота приводит к росту австралийского доллара ко всем валютам в том числе и к доллару США (поскольку Австралия крупный производитель этого металла). Соответственно снижение цены доллара США через пару AUD/USD передается и на остальные долларовые валютные пары.

Хороший вариант для такой техники заработка.

 
Uladzimir Izerski #:

Национальная валюта Швейцарии тесно связана со стоимостью золота. При росте золота растет и швейцарский франк. Рост стоимости швейцарского франка через пару USD/CHF снижает стоимость американского доллара по остальным валютам.
Точно такая же связь идет и через австралийский доллар: рост золота приводит к росту австралийского доллара ко всем валютам в том числе и к доллару США (поскольку Австралия крупный производитель этого металла). Соответственно снижение цены доллара США через пару AUD/USD передается и на остальные долларовые валютные пары.

Хороший вариант для такой техники заработка.

А как ЧЕТКО определить где начинается одна волна, а где другая в волновом анализе? По-моему это невозможно
 
Uladzimir Izerski #:

А  где волны начинаются и заканчиваются?

Началом текущей волны управляет рынок. Где сильный спрос или предложение, там может быть начало.


А может и не быть. А как определить где сильный спрос или предложение? 
[Удален]  
osmo1709 #:
А как ЧЕТКО определить где начинается одна волна, а где другая в волновом анализе? По-моему это невозможно

Не знаю, как Владимир свои волны детектирует, но есть событие, которое однозначно определяет новую волну - это улучшение экстремума предыдущей волны. В этот момент становится ясно, что теперь есть ещё одна волна. До этого момента любое движение цены не новая волна, а потуги.

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