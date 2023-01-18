Тема для трейдеров. - страница 112
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Нашёл ближайший пост, но это не единственный
Также, систем входов и выходов несколько, здесь описана малость под конкретные пары
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Вот ещё нашёл
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И это не всё, где-то ещё есть
Я знаю как автоматизировать систему - нужно если цена касается верхней линии Bollinger Bands и Standard Deviation велико - продать, и наоборот для обратно сделки. Это я описал сигнал на продажу - но это ещё и сигнал для ЗАКРЫТИЯ покупки. Стопы - это выход для одного случая и в то же время вход для противоположной сделки. Вот система и автоматизирована!
Вот Bollinger Bands-канал.
Явно видно, что от канала очень часто нет отскока, а продолжение движения.
Но вы можете попробовать
Вот Bollinger Bands-канал.
Явно видно, что от канала очень часто нет отскока, а продолжение движения.
Но вы можете попробовать
Тест Энгла-Грэнджера профигачить для всех пар и выложить результаты???
СанСаныч на это пару лет убил - читай его посты
Это понятно. А у меня 21 кросс ;)
Соорудил ещё один индикатор, хотел как подтверждающий под мою основную систему, но получился под мою другую систему, сижу тестирую. пугает, что в нём банально простая формула расчёта
Соорудил ещё один индикатор, хотел как подтверждающий под мою основную систему, но получился под мою другую систему, сижу тестирую. пугает, что в нём банально простая формула расчёта
Национальная валюта Швейцарии тесно связана со стоимостью золота. При росте золота растет и швейцарский франк. Рост стоимости швейцарского франка через пару USD/CHF снижает стоимость американского доллара по остальным валютам.
Точно такая же связь идет и через австралийский доллар: рост золота приводит к росту австралийского доллара ко всем валютам в том числе и к доллару США (поскольку Австралия крупный производитель этого металла). Соответственно снижение цены доллара США через пару AUD/USD передается и на остальные долларовые валютные пары.
Хороший вариант для такой техники заработка.
Национальная валюта Швейцарии тесно связана со стоимостью золота. При росте золота растет и швейцарский франк. Рост стоимости швейцарского франка через пару USD/CHF снижает стоимость американского доллара по остальным валютам.
Точно такая же связь идет и через австралийский доллар: рост золота приводит к росту австралийского доллара ко всем валютам в том числе и к доллару США (поскольку Австралия крупный производитель этого металла). Соответственно снижение цены доллара США через пару AUD/USD передается и на остальные долларовые валютные пары.
Хороший вариант для такой техники заработка.
А где волны начинаются и заканчиваются?
Началом текущей волны управляет рынок. Где сильный спрос или предложение, там может быть начало.
А как ЧЕТКО определить где начинается одна волна, а где другая в волновом анализе? По-моему это невозможно
Не знаю, как Владимир свои волны детектирует, но есть событие, которое однозначно определяет новую волну - это улучшение экстремума предыдущей волны. В этот момент становится ясно, что теперь есть ещё одна волна. До этого момента любое движение цены не новая волна, а потуги.