Тема для трейдеров. - страница 178

Новый комментарий
 
transcendreamer #:
Нет никаких сомнений, что через некоторое время волосатый лжепророк-хвастунишка стыдливо удалит свой сигнал, объясняя это мухами или заговором капиталистов или еще чем-нибудь... и продолжит натужно петь мантры что волны работают... 😁

С твоим интеллектом до понимания характера волн далеко.

 И вообще тебе нечего делать в этой ветке. Создай свою и покажи как надо правильно торговать на рынках, а не разводи тут срач. 

 
Uladzimir Izerski #:

[обиженные визги нищего деградирующего неудачника]

Нормальных людей? Когда это ты успел человеком-то стать? 😁 Ты визжишь как животное.

 
Uladzimir Izerski #:

С твоим интеллектом до понимания характера волн далеко.

 И вообще тебе нечего делать в этой ветке. Создай свою и покажи как надо правильно торговать на рынках, а не разводи тут срач. 

Так ведь ты и в своей ветке ничего по существу не говоришь, один только трёп и балабольство. Факт. 

178 страниц тупого хвастовства и мантры про "ЗАКОНЫ РЫНКА" 😁

 

В принципе мне всё равно... я захожу в эту тему-флудилку просто повеселиться...

Но в целом Изерский несомненно наносит вред сообществу заливая недостоверные басни - необоснованное хвастовство.

Ему уже многие говорили: - ну так покажи о чём речь-то, раз уж тему завёл, но воз и ныне там.

И понятно что показать ему и нечего, поэтому и отмазки такие тупые, то мол рынок рухнет, то мухи помешали, то капиталисты грааль сопрут.

Убого это всё... примитивно...

Счастливо оставаться в пучинах деградации. 

🙂

 

                   "Волны..."

Рынок словно клавиши на пианино,

Рынок - как морская волна,

В нем все гармонично и красиво!

Баланс то вверх, то спуск до дна.

© Evgeniy Chumakov

 
Evgeniy Chumakov #:

                   "Волны..."

Рынок словно клавиши на пианино,

Рынок - как морская волна,

В нем все гармонично и красиво!

Баланс то вверх, то спуск до дна.

© Evgeniy Chumakov

Ты смотри. И у тебя получилось!

Облегчиться как и предыдущему типу)))

 

Если вам не интересно не лезьте в эту ветку. Не показывайте тут своё хамство и тупость.

Вы не даёте нормальным людям общаться.

Есть много вопросов у трейдеров для обсуждения кроме волн.

Ожидаю в дальнейшем культурного поведения. Что бы не впырскивать вам яд скорпиона.)

 
Uladzimir Izerski #:

Не показывайте тут своё хамство и тупость.


Это то что двумя постами выше от тебя. 

Не ожидал я такого, думал ты приличный человек.

[Удален]  
Evgeniy Chumakov #:


Это то что двумя постами выше от тебя. 

Не ожидал я такого, думал ты приличный человек.

Правильно Вова говорит, слишком много хамов тут
 

Трейдеры обсуждают волновую теорию:

Трейдеры за обсуждением волн

1...171172173174175176177178179180181182183184185...251
Новый комментарий