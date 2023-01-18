Тема для трейдеров. - страница 178
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Нет никаких сомнений, что через некоторое время волосатый лжепророк-хвастунишка стыдливо удалит свой сигнал, объясняя это мухами или заговором капиталистов или еще чем-нибудь... и продолжит натужно петь мантры что волны работают... 😁
С твоим интеллектом до понимания характера волн далеко.
И вообще тебе нечего делать в этой ветке. Создай свою и покажи как надо правильно торговать на рынках, а не разводи тут срач.
[обиженные визги нищего деградирующего неудачника]
Нормальных людей? Когда это ты успел человеком-то стать? 😁 Ты визжишь как животное.
С твоим интеллектом до понимания характера волн далеко.
И вообще тебе нечего делать в этой ветке. Создай свою и покажи как надо правильно торговать на рынках, а не разводи тут срач.
Так ведь ты и в своей ветке ничего по существу не говоришь, один только трёп и балабольство. Факт.
178 страниц тупого хвастовства и мантры про "ЗАКОНЫ РЫНКА" 😁
В принципе мне всё равно... я захожу в эту тему-флудилку просто повеселиться...
Но в целом Изерский несомненно наносит вред сообществу заливая недостоверные басни - необоснованное хвастовство.
Ему уже многие говорили: - ну так покажи о чём речь-то, раз уж тему завёл, но воз и ныне там.
И понятно что показать ему и нечего, поэтому и отмазки такие тупые, то мол рынок рухнет, то мухи помешали, то капиталисты грааль сопрут.
Убого это всё... примитивно...
Счастливо оставаться в пучинах деградации.
🙂
"Волны..."
Рынок словно клавиши на пианино,
Рынок - как морская волна,
В нем все гармонично и красиво!
Баланс то вверх, то спуск до дна.
© Evgeniy Chumakov
"Волны..."
Рынок словно клавиши на пианино,
Рынок - как морская волна,
В нем все гармонично и красиво!
Баланс то вверх, то спуск до дна.
© Evgeniy Chumakov
Ты смотри. И у тебя получилось!
Облегчиться как и предыдущему типу)))
Если вам не интересно не лезьте в эту ветку. Не показывайте тут своё хамство и тупость.
Вы не даёте нормальным людям общаться.
Есть много вопросов у трейдеров для обсуждения кроме волн.
Ожидаю в дальнейшем культурного поведения. Что бы не впырскивать вам яд скорпиона.)
Не показывайте тут своё хамство и тупость.
Это то что двумя постами выше от тебя.
Не ожидал я такого, думал ты приличный человек.
Это то что двумя постами выше от тебя.
Не ожидал я такого, думал ты приличный человек.
Трейдеры обсуждают волновую теорию: