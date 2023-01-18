Тема для трейдеров. - страница 51
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Классный волновой анализ
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Было же 113,73 вечером, по вашим волнам
Но если ситуация меняется и волна должна меняться. А также 113,73 в Силе!
Но если ситуация меняется и волна должна меняться. А также 113,73 в Силе!
Вова писал, что волна не меняется, поэтому на них можно заработать.
Он нам врёт?
Вова писал, что волна не меняется, поэтому на них можно заработать.
Он нам врёт?
Нет он прав. Волна не меняется, а растягивается!
Вова писал, что волна не меняется, поэтому на них можно заработать.
Он нам врёт?
Точнее сказать за конец волны возможно принять её продолжение.
Нет он прав. Волна не меняется, а растягивается!
Ясно, сменили термин, но суть осталась та-же. Спасибо за ответ.
Волна растягивается - депозит сжимается, волна сжимается - депозит тоже сжимается. После сжатия достаточно большого числа депозитов в околонулевую величину волновик-практик растягивается в волновика-гуру. Налицо проявление диалектических законов отрицания отрицания и перехода количества в качество.
А вам выдай всё на блюдечки!!!
А вам выдай всё на блюдечки!!!
Неее лучше сразу деньги на счет )))