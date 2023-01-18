Тема для трейдеров. - страница 51

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Vladimir Baskakov #:
Классный волновой анализ

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[Удален]  
Speculator #:

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Было же 113,73  вечером, по вашим волнам
 
Vladimir Baskakov #:
Было же 113,73  вечером, по вашим волнам

Но если ситуация меняется и волна должна меняться. А также 113,73 в Силе! 

 
Speculator #:

Но если ситуация меняется и волна должна меняться. А также 113,73 в Силе! 

Вова писал, что волна не меняется, поэтому на них можно заработать.

Он нам врёт?

 
Vitaly Muzichenko #:

Вова писал, что волна не меняется, поэтому на них можно заработать.

Он нам врёт?

Нет он прав. Волна не меняется, а растягивается!

 
Vitaly Muzichenko #:

Вова писал, что волна не меняется, поэтому на них можно заработать.

Он нам врёт?

Точнее сказать за конец волны возможно принять её продолжение. 

 
Speculator #:

Нет он прав. Волна не меняется, а растягивается!

Ясно, сменили термин, но суть осталась та-же. Спасибо за ответ.

 
Волна растягивается - депозит сжимается, волна сжимается - депозит тоже сжимается. После сжатия достаточно большого числа депозитов в околонулевую величину волновик-практик растягивается в волновика-гуру. Налицо проявление диалектических законов отрицания отрицания и перехода количества в качество.
 
Aleksey Nikolayev #:
Волна растягивается - депозит сжимается, волна сжимается - депозит тоже сжимается. После сжатия достаточно большого числа депозитов в околонулевую величину волновик-практик растягивается в волновика-гуру. Налицо проявление диалектических законов отрицания отрицания и перехода количества в качество.

А вам выдай всё на блюдечки!!! 

 
Speculator #:

А вам выдай всё на блюдечки!!! 

Неее лучше сразу деньги на счет )))

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