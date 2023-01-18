Тема для трейдеров. - страница 107
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Если человек не может открыть Википедию и погуглить что такое коинтеграция и парный трейдинг, то ему не хватит мозгов даже на мой "пример".
Этому "человеку" не хватает мозгов даже на то, что бы найти ветки со словом коинтеграция НА ЭТОМ ФОРУМЕ!!!
О чем тут можно говорить с этим "человеком"????
На Форексе не получается ничего, поэтому нужно свою злость вылить? Тут вдруг у кого-то получилось, а ты всех начинаешь оскорблять, так как тяжело тебе перестроиться с «режима лузер» на «режим красавчик».
А у кого получилось заработать на корреляции на Форекс?
Давайте обсудим. Что это за цифры на D1-M5?
На табличке столбики: ТФ, маркировка тренда, паттерн. Это на соответствующих ТФ.
Маркировка тренда
1 - тренд вниз. Паттерн 8271 или 7171 как на примере.
5 - тренд вверх. 4937 Разворотный вверх.
3 - тренд не имеет ярко выраженного направления.
А где волны начинаются и заканчиваются?
Началом текущей волны управляет рынок. Где сильный спрос или предложение, там может быть начало.
Остальные вычисляются по алгоритму.
Паттерны нужны для машинного определения тренда, флета, разворотов тренда, направления каналов и пр.
Давай освежим память, что торгую Я, мне ещё не дали ни одной ссылки, что это не работает, также не дали ссылку на то, что это работает.
Одно пустозвоние.
Возьмём пару бумаг с одного сектора, ну это вам как-бы ближе, нежели форекс
Рассмотрим 2 пары, одну купили, вторую продали. Таких комбинаций можно собрать несколько штук. Крайне редко бывают дни, что нет точки входа.
Пары союзники, промежуток - почти 5 лет, график D1 (пары видны на скрине)
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Нас интересуют входы на малом тайме, М30 по опыту оказался оптимальным.
Имея необходимые инструменты для поиска точки входа, мы на этом можем зарабатывать.
Причина вашего негатива: У вас нет инструментов, а возможно знаний и опыта, ну или вы даже не пробовали этим заниматься, а пользуетесь найденной информацией в инете. Слишком много информации, но очень мало полезной.
А у кого получилось заработать на корреляции на Форекс?
Посмотри график двух пар который Я запостил и ответь: Почему на нём нельзя заработать. Именно нельзя, а не возможно.
А у кого получилось заработать на корреляции на Форекс?
И сразу отдельно покажи график спреда между ними за этот же период
Посмотри график двух пар который Я запостил и ответь: Почему на нём нельзя заработать. Именно нельзя, а не возможно.
) уже все такие две валютные пары!
Да потому что это история, а на истории "заработать" можно, но только в тестере.
Я таких примеров могу показать много - пару лет красота, а потом расширяющийся спрэд убивает любой депозит
У меня и у Виталия
Ладно, показывайте оба сигнал.