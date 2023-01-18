Тема для трейдеров. - страница 61

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Vladimir Baskakov #:
Где Стейт подтверждающий эту ахинею?

Тот же кросс что и через 3 валюты, только здесь через разные основные валюты, поэтому корреляция более ровная и соответственно более долгая, что приводит к уменьшению профита и убытков,  но убыток на долгом периоде можно закрывать раньше, а прибыль позже. Старо как мир) и вечно видимо)

 
Vitaly Muzichenko #:

Сырьевые и убежище в обеих парах, CHF и JPY почти повторяют движения, также и с AUD и NZD

Рассмотрим  NZDJPY(buy) и AUDCHF(sell)

По сути, если падает NZD то с ним падает и AUD, во втором случае, если падает CHF, то с ним и JPY, рассматриваем случай, не учитывая скорость падения, просто берём сам факт падения.

Эту сборку можно выразить так: покупка NZDUSD =buy,  USDJPY=sell,  AUDUSD=sell, USDCHF=buy

Итог: мы имеем 2 покупки и 2 продажи, но через доллар. Такая комбинация отбирает больше спреда, свопов, если перенос через ночь, ну в конце концов - убыток/прибыль будет больше, так-как пары ходят хоть и синхронно, но с большой погрешностью.

Разнонаправленный вход по 2-м парам NZDJPY / AUDCHF даёт преимущество, если будет разбежка по какой-то валюте, то такой вход это компенсирует, не давая большой убыток, но и не давая большую прибыль.

Далеко не факт
[Удален]  
Valeriy Yastremskiy #:

Тот же кросс что и через 3 валюты, только здесь через разные основные валюты, поэтому корреляция более ровная и соответственно более долгая, что приводит к уменьшению профита и убытков,  но убыток на долгом периоде можно закрывать раньше, а прибыль позже. Старо как мир) и вечно видимо)

Спокойно ждём прибыли... Проходили
 
Uladzimir Izerski #:

А какая всё таки зависимость есть у этих пар? Мне кажется взята с потолка. В упор не представляю взаимозависимость.

Вот смотри, это график AUDJPY и EURCAD (перевёрнут в CADEUR)

Смотри какая синхронность, но с разбежками, которые нас как-раз интересуют.

С 5 октября по сегодня, а это будем считать 1 месяц, пары прошли почти одинаковое расстояние 236 и 268пп. соответственно

Почему это не использовать? Ни на одном другом рынке это не получится сделать, хотя говорят, что на Мосбирже это можно, но у меня не получилось, возможно мало уделил времени.


 
Renat Akhtyamov #:
Далеко не факт

Опа, появился, пора уходить с ветки.

 
Vitaly Muzichenko #:

Вот смотри, это график AUDJPY и EURCAD (перевёрнут в CADEUR)

Смотри какая синхронность, но с разбежками, которые нас как-раз интересуют.

С 5 октября по сегодня, а это будем считать 1 месяц, пары прошли почти одинаковое расстояние 236 и 268пп. соответственно

Почему это не использовать? Ни на одном другом рынке это не получится сделать, хотя говорят, что на Мосбирже это можно, но у меня не получилось, возможно мало уделил времени.


А дальше как раздвинутся в бесконечность и что дальше?
Ну заметил синхронность в один месяц, это же постфактум. Ты найди синхронность за всю историю, в милионный раз тебе об одном и том же уже говорю.
 
Vitaly Muzichenko #:

Опа, появился, пора уходить с ветки.

Ладно, дополню ещё:

Многие теряют на рынке по причине того, что много пар синхронных, купили одну пару - был некий сигнал, потом вторую, стопов нет, а это у большинства.

Пошло движение против сигнала, 2 пары дают минус, сидишь ждёшь разворот, вроде как должен быть, но его нет - депозит тает с двойной силой.

По этой причине Я давно отказался от торговли одной парой и парами-союзниками в одну сторону - это неизбежный слив в перспективе. Только портфели или хеджирование - пусть меньше прибыльность, но и меньше риска.

 
Vitaly Muzichenko #:

Ладно, дополню ещё:

Многие теряют на рынке по причине того, что много пар синхронных, купили одну пару - был некий сигнал, потом вторую, стопов нет, а это у большинства.

Пошло движение против сигнала, 2 пары дают минус, сидишь ждёшь разворот, вроде как должен быть, но его нет - депозит тает с двойной силой.

По этой причине Я давно отказался от торговли одной парой и парами-союзниками в одну сторону - это неизбежный слив в перспективе. Только портфели или хеджирование - пусть меньше прибыльность, но и меньше риска.

Хеджирование - это локирование. О какой прибыли вообще речь? Там же прямой убыток на комиссиях, свопе и спредах.
 
Renat Akhtyamov #:
Хеджирование - это локирование. О какой прибыль вообще речь? Там же прямой убыток на комиссиях, свопе и спредах.

Приплыли ...

 
Vitaly Muzichenko #:

Приплыли ...

Наконец то ;)
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