Тема для трейдеров. - страница 72
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По евро сейчас Коррэкцыя или смена направления?
Смотря на каком ТФ смотреть.
Смотря на каком ТФ смотреть.
То есть, на разных таймах разные цены?
Получается, что если открыть две позиции, одну в бай на Н1, а другую в селл на D1, то можно получить разный результат?
То есть, на разных таймах разные цены?
Получается, что если открыть две позиции, одну в бай на Н1, а другую в селл на D1, то можно получить разный результат?
Цена одна, но движения разного порядка вложены друг в друга. Конечно, можно получить разный результат: быстро закрыть одну сделку и долго держать другую и в обеих итогу получить профит.
То есть, на разных таймах разные цены?
Получается, что если открыть две позиции, одну в бай на Н1, а другую в селл на D1, то можно получить разный результат?
Цена инструмента едина на всех ТФ включая тиковый.
Таким же образом ты можешь сравнивать тиковый график или М1 и D1)) Получится то же сравнение.
Но это ведь это совсем не так работает. На каждом ТФ время удержания позиции разное, отсюда такое не понимание.
Сейчас на Н4 паттерн 7171 значит тренд вниз. Волна импульсная вниз.
А на Н1 паттерн 2618 волна импульсная вверх. Заявка на разворот.
Время стоять в позе на разных ТФ Н4 и Н1 совершенно разное и можно получить разный результат за одинаковый промежуток времени.
Вот такая вот Волна на ум пришла...
Сами волны для меня играют малую роль, а вот на основе разметки волн строится ТС.
Строятся волновые каналы, уровни сопротивлений, размечаются уровни Фибо, трендовые линии определяются паттерны и другое.
Это целый блок ТА на фоне ФА.
Сами волны для меня играют малую роль, а вот на основе разметки волн строится ТС.
Строятся волновые каналы, уровни сопротивлений, размечаются уровни Фибо, трендовые линии определяются паттерны и другое.
Это целый блок ТА на фоне ФА.
вава, ты в каждой сделке берешь десятые доли пункта - какой ФА???
вава, ты в каждой сделке берешь десятые доли пункта - какой ФА???
Если бы ты немного понимал в торговле, не задавал бы таких детских вопросов. А посмотрел бы и понял.
Вот ты попробуй возьми десятые доли пункта с полсотни сделок, тогда тебе наверное начнёт доходить через кошелек.))
А может и не дойдет)
Электронный интеллект, нейронной сетью соединён,
он играет со мной...
Электронный интеллект, нейронной сетью соединён,
он играет со мной...
Можно и по макди волны рисовать. Только для программы алгоритм надо придумать.
У меня проще. Волны только для разметки рынка, а на их основе, например, рисует волновые каналы.
Гифка для примера. Это 5 минутный ТФ. Цены по контрольным точкам.