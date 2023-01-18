Тема для трейдеров. - страница 84

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Понимаю, сам выпивал)

Первый раз слышу такое признание. Тут иногда в дризг сидят и говорят, что не употребляют. 

А у остальных нет за что. "Кукл" объедает крупную финансовую наживку и не попадается на их крючки.)

 
Speculator #:

Так закрою что то к нулю стремится.

https://www.mql5.com/ru/forum/375484/page82#comment_25914339

В мире чувствуют надвигающийся кризис и стремятся в доллар. Может рано на север? Только по мелочам если.

 
Account_ #:
Тебе Дример ссылку дал на видео (ты знаешь какую). Там куча полезного есть, чтобы хотяб попробовать форматнуть себя немного)

Учишь отца е..тся?😂

[Удален]  
Alexsey Minchenko #:

Учишь отца е..тся?😂

)))
 
Стат.арбитраж чё ли ?   https://www.youtube.com/watch?v=DFWSXIo0FNo
 

Нет времени объяснять. Чертите звезду псоглавого Анубиса, запивайте настойкой из мухоморов, и к вечеру достигнете интеллектуального всемогущества! Хесед! Гвура! Тиферет! Нецах! Ход! Йесод! И космические волны сами заговорят с вами! Волны приведут вас к великой Бездне, что заключает в себе не только время и пространство, но и весь универсум с его безмерным размахом, не знающим пределов, и превосходящим любые фантазии и расчеты математиков и астрономов. Вы постигнете все тайны вселенной, тайны рынков, тайны жизни и смерти. Йаааааа! Йаааааааа!

 

Блин, Еще один потерян. Надо валить с этой темы, как бы и самому с вами не чекнуться.

Послушайте лучше для настроения.


 
Aleksandr Yakovlev #:

Блин, Еще один потерян. Надо валить с этой темы, как бы и самому с вами не чекнуться.

Послушайте лучше для настроения.


Що це вона все пидкручуе?

 
transcendreamer #:

Нет времени объяснять. Чертите звезду псоглавого Анубиса, запивайте настойкой из мухоморов, и к вечеру достигнете интеллектуального всемогущества! Хесед! Гвура! Тиферет! Нецах! Ход! Йесод! И космические волны сами заговорят с вами! Волны приведут вас к великой Бездне, что заключает в себе не только время и пространство, но и весь универсум с его безмерным размахом, не знающим пределов, и превосходящим любые фантазии и расчеты математиков и астрономов. Вы постигнете все тайны вселенной, тайны рынков, тайны жизни и смерти. Йаааааа! Йаааааааа!

Блин, первый пост, который в тему.
[Удален]  
Луна растет! 19 ноября полная Луна будет.
Также, 19 ноября - День ракетных войск и артиллерии в России. 
Значит шорт Si в этот день на всю котлету) Я с 10:00 открываю по рынку шорт.
Потом скрин графика сюда в конце дня (ответом на этот пост).
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