Тема для трейдеров. - страница 84
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Понимаю, сам выпивал)
Первый раз слышу такое признание. Тут иногда в дризг сидят и говорят, что не употребляют.
А у остальных нет за что. "Кукл" объедает крупную финансовую наживку и не попадается на их крючки.)
Так закрою что то к нулю стремится.
https://www.mql5.com/ru/forum/375484/page82#comment_25914339
В мире чувствуют надвигающийся кризис и стремятся в доллар. Может рано на север? Только по мелочам если.
Тебе Дример ссылку дал на видео (ты знаешь какую). Там куча полезного есть, чтобы хотяб попробовать форматнуть себя немного)
Учишь отца е..тся?😂
Учишь отца е..тся?😂
Нет времени объяснять. Чертите звезду псоглавого Анубиса, запивайте настойкой из мухоморов, и к вечеру достигнете интеллектуального всемогущества! Хесед! Гвура! Тиферет! Нецах! Ход! Йесод! И космические волны сами заговорят с вами! Волны приведут вас к великой Бездне, что заключает в себе не только время и пространство, но и весь универсум с его безмерным размахом, не знающим пределов, и превосходящим любые фантазии и расчеты математиков и астрономов. Вы постигнете все тайны вселенной, тайны рынков, тайны жизни и смерти. Йаааааа! Йаааааааа!
Блин, Еще один потерян. Надо валить с этой темы, как бы и самому с вами не чекнуться.
Послушайте лучше для настроения.
Блин, Еще один потерян. Надо валить с этой темы, как бы и самому с вами не чекнуться.
Послушайте лучше для настроения.
Що це вона все пидкручуе?
Нет времени объяснять. Чертите звезду псоглавого Анубиса, запивайте настойкой из мухоморов, и к вечеру достигнете интеллектуального всемогущества! Хесед! Гвура! Тиферет! Нецах! Ход! Йесод! И космические волны сами заговорят с вами! Волны приведут вас к великой Бездне, что заключает в себе не только время и пространство, но и весь универсум с его безмерным размахом, не знающим пределов, и превосходящим любые фантазии и расчеты математиков и астрономов. Вы постигнете все тайны вселенной, тайны рынков, тайны жизни и смерти. Йаааааа! Йаааааааа!