Тема для трейдеров. - страница 199
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Не разводите слюни.))
Хи-хи.
Буратино запостил старую октябрьскую картинку и радуется... 🤣
Ну просто реально необучаемый... думал что прокатит такой тупой фейк...
Оригинал был здесь: https://www.mql5.com/ru/forum/375484/page113#comment_26069221
Несчастный ПТУшник снова сел в лужу прилюдно и пытается там барахтаться... 😆
Теперь все видят что это дешевый хвастун у которого кроме фейков ничего нет.
Всё в мире подчиняется законам и рынки в том числе.
Деньги-товар-деньги-товар. Это примитивный закон рынка.
Деньги это энергия рынка. А энергию можно измерить в любое время года, дня и ночи.
Очень хитрые и умные люди отвязали доллар от золота и привязали к нефти. Так как поняли, что деньги это энергия.
Энергию можно подавать в любую точку или не подавать и управлять миром.
Многим это не понятно. А некоторые ведут себя просто непристойно от того, что не понимают простых вещей.
========
Я не читаю постов дримера. Считаю недостойным копаться в его словесном поносе.
Кодить программки одно, а понимать рынок это другое. Другое то он не понимает, а может только лить помои на меня как базарная баба))
Был бы он умнее, промолчал бы или внес умное предложение.)) А так видно что за пипл=)))))
Всё в мире подчиняется законам и рынки в том числе.
Деньги-товар-деньги-товар. Это примитивный закон рынка.
Деньги это энергия рынка. А энергию можно измерить в любое время года, дня и ночи.
Очень хитрые и умные люди отвязали доллар от золота и привязали к нефти. Так как поняли, что деньги это энергия.
Энергию можно подавать в любую точку или не подавать и управлять миром.
Многим это не понятно. А некоторые ведут себя просто непристойно от того, что не понимают простых вещей.
========
Я не читаю постов дримера. Считаю недостойным копаться в его словесном поносе.
Кодить программки одно, а понимать рынок это другое. Другое то он не понимает, а может только лить помои на меня как базарная баба))
Был бы он умнее, промолчал бы или внес умное предложение.)) А так видно что за пипл=)))))
Ты собрался управлять миром, имея счёт в 23 доллара?
Зачем мне управлять миром с 23 долларами? ))))) Хи-хи.)
Странные южные соседи. Видимо очень жадные)))
Свободен...
Зачем мне управлять миром с 23 долларами? ))))) Хи-хи.)
Странные южные соседи. Видимо очень жадные)))
Свободен...
Вполне возможно, но пока не видел примеров того что это несёт практическую пользу, в любом случае VSA кажется более формальным подходом, по крайней мере можно пробовать объективно тестировать какие-то паттерны (и убедиться что всё это нестабильный тлен), возможно что в сочетании с другими более сильными предикторами это будет иметь пользу, хотя скорее пользу будут нести эти самые предикторы, а VSA и волны окажутся просто сбоку прилеплены, разумеется предикторы никто обсуждать не будет по причинам, связанным с естественной человеческой корыстью, и стремлением оставить как можно больше людей на заводах, тем не менее могу сказать что даже такие смехотворные вещи как фибо и пивоты могут быть использованы как один из вариантов уровней входа-выхода, вместе с тем любой образованный человек понимает, что фибо и пивоты это не какие-то магические числа, и более разумно было бы просто численно оптимизировать эти уровни, разумеется раздельно для каждого инструмента и даже для сторон buy/sell, что подтверждается некоторыми сведениями из тайных сект, а когда неграмотные люди набрасывают сеточку фибо или разукрашивают график гирляндами как новогоднюю елку и верят будто бы это несет какую-то прогностическую ценность - можно только посочувствовать бедолагам.
Было бы интересно глянуть хотя бы на примерную постановку их задачи (без всяких секретных подробностей). Не находил пока значимого влияния волшебных чисел.
PS. Возможно, просто надо проверить все последовательности из OEIS, а не только A000045 )
Ты собрался управлять миром, имея счёт в 23 доллара?
Вероятно волосатый ПТУшник настолько примитивен и безграмотен, что даже не осознаёт насколько он смешон.
В любом случае его фейки теперь вскрыты и все видят, что он обычный балабол.
Деньги это энергия рынка. А энергию можно измерить в любое время года, дня и ночи.
Очень хитрые и умные люди отвязали доллар от золота и привязали к нефти. Так как поняли, что деньги это энергия.
Энергию можно подавать в любую точку или не подавать и управлять миром.
Опозорившись, начинает говорить какие-то эзотерические мантры 😁
Было бы интересно глянуть хотя бы на примерную постановку их задачи (без всяких секретных подробностей). Не находил пока значимого влияния волшебных чисел.
PS. Возможно, просто надо проверить все последовательности из OEIS, а не только A000045 )
Вкратце постановка удивительно проста: в основе лежит суточный цикл волатильности и пробой уровней, которые в оригинальной сектантской постановке переводятся как "осевые ярусы" или иначе говоря "стержневые эшелоны" 😁 - дальше только вопрос оптимизации и уточнения - понятно что там целое облако значений несёт прибыль, причем облако по цене и времени, плюс выход по времени (фиксированное удержание) это тоже важно.Да и само собой никаких мартингеев, жахов и прочей токсичной ерунды.