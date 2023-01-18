Тема для трейдеров. - страница 122
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Это имеет связь с паутинной моделью рынка.
Это абстрактное представление о модели рынка.
У меня конкретный подход к пониманию закона рынка.
Любой финансовый график подчиняется общему закону. Не важно какой ТФ. Хоть тиковый, хоть месячный.
Если закон один, то можно выработать правила для анализа графика рынка. Для себя я их выработал и приоткрываю для умных людей.
Какой кросс?
Здесь не с кем разговаривать, почитайте:
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Вообще не понять, о каком кроссе речь, мы торгуем двумя кроссами.
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От непонимания и ходят легенды, что это не работает. Да, в кривых руках многие вещи не работают, например перфоратор или лазерный уровень
Неумение использовать - не повод делать выводы.
CADCHF+NZDCHF=NZDCAD ; NZDJPY+AUDJPY=AUDNZD; NZDCAD+AUDNZD=AUDCAD
т.е можно просто торговать AUDCAD, +экономия на комиссии и свопе. Я не прав ?
CADCHF+NZDCHF=NZDCAD ; NZDJPY+AUDJPY=AUDNZD; NZDCAD+AUDNZD=AUDCAD
т.е можно просто торговать AUDCAD, +экономия на комиссии и свопе. Я не прав ?
CADCHF+NZDCHF=NZDCAD ; NZDJPY+AUDJPY=AUDNZD; NZDCAD+AUDNZD=AUDCAD
т.е можно просто торговать AUDCAD, +экономия на комиссии и свопе. Я не прав ?
Сначала попробуйте.
Учитывайте, что в нашем синтетике участвуют 4 разные валюты, а не 3=когда кросс торгуют через 2 мажора.
P.S. Именно так и делают 99% которые потом и пишут: "Это не работает". Они покупают кросс через 2 мажора, к примеру EURUSD и USDCHF, потом счёт уходит в минус, потому что купили кросс EURCHF и попали в тренд.
Сначала попробуйте.
Учитывайте, что в нашем синтетике участвуют 4 разные валюты, а не 2=когда кросс торгуют через 2 мажора.
Сначала попробуйте.
Учитывайте, что в нашем синтетике участвуют 4 разные валюты, а не 2=когда кросс торгуют через 2 мажора.
P.S. Именно так и делают 99% которые потом и пишут: "Это не работает". Они покупают кросс через 2 мажора, к примеру EURUSD и USDCHF, потом счёт уходит в минус, потому что купили кросс EURCHF и попали в тренд.
Ты смешон 😄
В любой ТС тейк должен быть больше лосса. В корреляции это сложно. У Вас просадка -95 долларов, а берёте по 3 доллара
Беру от 10$, сегодня уже взял примерно 37. Зависит от положения цены, иногда можно дотащить до 80 смело.
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Да, иногда закрытие и 3$, если позиции висели долго, начислены свопы и индикаторы показывают конец движения.
Беру от 10$, сегодня уже взял примерно 37. Зависит от положения цены, иногда можно дотащить до 80 смело.
---
Да, иногда закрытие и 3$, если позиции висели долго, начислены свопы и индикаторы показывают конец движения.
А какое в среднем отношение ТП к СЛ? Оно должно быть больше 1 - чем больше тем лучше
Вопрос не по адресу. Это обсуждайте с теми, кто торгует откаты, пробои, отскоки и прочие системы.