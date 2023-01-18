Тема для трейдеров. - страница 122

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osmo1709 #:
Это имеет связь с паутинной моделью рынка.

Это абстрактное представление о модели рынка.

У меня конкретный подход к пониманию закона рынка.

Любой финансовый график подчиняется общему закону. Не важно какой ТФ. Хоть тиковый, хоть месячный.

Если закон один, то можно выработать правила для анализа графика рынка. Для себя я их выработал и приоткрываю для умных людей.

 
Vitaly Muzichenko #:

Какой кросс?

Не важно, просто если в минус сильный сделки уйдут? Вы берёте маленькие прибыли, а потом цена уйдёт в огромный минус. Что будете делать? Стопы? Так если стопы больше тейка, то это убыток, так как чтобы выигрывать ТП должен быть больше стоп-лосса  
 
Vitaly Muzichenko #:

Здесь не с кем разговаривать, почитайте:

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Вообще не понять, о каком кроссе речь, мы торгуем двумя кроссами.


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От непонимания и ходят легенды, что это не работает. Да, в кривых руках многие вещи не работают, например перфоратор или лазерный уровень

Неумение использовать - не повод делать выводы.

CADCHF+NZDCHF=NZDCAD ; NZDJPY+AUDJPY=AUDNZD; NZDCAD+AUDNZD=AUDCAD

т.е можно просто торговать AUDCAD, +экономия на комиссии и свопе. Я не прав ? 

 
Alexsey Minchenko #:

CADCHF+NZDCHF=NZDCAD ; NZDJPY+AUDJPY=AUDNZD; NZDCAD+AUDNZD=AUDCAD

т.е можно просто торговать AUDCAD, +экономия на комиссии и свопе. Я не прав ? 

Если торговать AUDCAD с маленьким тейком и большим стоп лоссом, то Вы проиграете. В любой ТС , тейк должен быть больше стоп лосса. А у Вас в корреляции тейк маленький, лосс - большой 
 
Alexsey Minchenko #:

CADCHF+NZDCHF=NZDCAD ; NZDJPY+AUDJPY=AUDNZD; NZDCAD+AUDNZD=AUDCAD

т.е можно просто торговать AUDCAD, +экономия на комиссии и свопе. Я не прав ? 

Сначала попробуйте.

Учитывайте, что в нашем синтетике участвуют 4 разные валюты, а не 3=когда кросс торгуют через 2 мажора.

P.S. Именно так и делают 99% которые потом и пишут: "Это не работает". Они покупают кросс через 2 мажора, к примеру EURUSD и USDCHF, потом счёт уходит в минус, потому что купили кросс EURCHF и попали в тренд.

 
Vitaly Muzichenko #:

Сначала попробуйте.

Учитывайте, что в нашем синтетике участвуют 4 разные валюты, а не 2=когда кросс торгуют через 2 мажора.

В любой ТС тейк должен быть больше лосса. В корреляции это сложно. У Вас просадка -95 долларов, а берёте по 3 доллара
 
Vitaly Muzichenko #:

Сначала попробуйте.

Учитывайте, что в нашем синтетике участвуют 4 разные валюты, а не 2=когда кросс торгуют через 2 мажора.

P.S. Именно так и делают 99% которые потом и пишут: "Это не работает". Они покупают кросс через 2 мажора, к примеру EURUSD и USDCHF, потом счёт уходит в минус, потому что купили кросс EURCHF и попали в тренд.

Ты смешон 😄

 
osmo1709 #:
В любой ТС тейк должен быть больше лосса. В корреляции это сложно. У Вас просадка -95 долларов, а берёте по 3 доллара

Беру от 10$, сегодня уже взял примерно 37. Зависит от положения цены, иногда можно дотащить до 80 смело.

---

Да, иногда закрытие и 3$, если позиции висели долго, начислены свопы и индикаторы показывают конец движения.

 
Vitaly Muzichenko #:

Беру от 10$, сегодня уже взял примерно 37. Зависит от положения цены, иногда можно дотащить до 80 смело.

---

Да, иногда закрытие и 3$, если позиции висели долго, начислены свопы и индикаторы показывают конец движения.

А какое в среднем отношение ТП к СЛ? Оно должно быть больше 1 - чем больше тем лучше
 
osmo1709 #:
А какое в среднем отношение ТП к СЛ? Оно должно быть больше 1 - чем больше тем лучше

Вопрос не по адресу. Это обсуждайте с теми, кто торгует откаты, пробои, отскоки и прочие системы.

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