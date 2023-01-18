Тема для трейдеров. - страница 37
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На самом деле. мы еще недостаточно разобрались с "обычным" вещевым рынком. Достаточно сказать, что, до сих пор нет общепризнанной формулы прибыли в зависимости от цены покупки и реализации товара, роли постоянных и переменных расходов, видов цен на рынке, включая реальных и виртуальных цен, о существовании рыночной и оптимальной цен продаж и многое другое. Нет ни для кого интереса, что, эти базовые понятия нашли свое решение https://www.mql5.com/ru/articles/1825 и это обстоятельство удивляет. Продолжают древними. хотя и справедливыми понятиями о торговле, не отвечающими требований условий организации оптимальной торговли.
Показано и, на примерах, доказано, на рынке действуют 17 видов реальных и виртуальных цен. Без признания виртуальных цен невозможно рассчитать прибыль предпринимателя и условий получения максимальной прибыли и многие другие понятия. Думаю, нам нужно сначала разобраться с "обычным" рынком товаров и услуг, что позволит взяться за фин. рынков, типа Форекс.
Виртуальные цены сглаживают реальные цены во времени и в тоже время дают возможность владельцам больших денег манипулировать ценами на рынках в своих корыстных интересах.
Волны придерживаются своих правил. Рисуют свою "синусоиду". В каждом рассматриваемом масштабе свои волны, но все они подчиняются одним правилам.
Всё это конечно красиво, но бесполезно на практике, нет статистической силы в этом.
" Волны придерживаются своих правил... " -- высказывание из разряда астрологии.
Было бы полезнее начать работать со статистическими гипотезами и их объективной отработкой.
Только пожалуйста не переходите на личности.
Всё это конечно красиво, но бесполезно на практике, нет статистической силы в этом.
" Волны придерживаются своих правил... " -- высказывание из разряда астрологии.
Было бы полезнее начать работать со статистическими гипотезами и их объективной отработкой.
Только пожалуйста не переходите на личности.
На заводе астрологические волны не нужны ни капиталистам ни бетонщикам.)
"Скорпион" не нападает первым. Он только жалит того, кто на него нападает.
Не вижу в тебе порядочного партнера для обсуждения.
Всё это конечно красиво, но бесполезно на практике, нет статистической силы в этом.
" Волны придерживаются своих правил... " -- высказывание из разряда астрологии.
Было бы полезнее начать работать со статистическими гипотезами и их объективной отработкой.
Только пожалуйста не переходите на личности.
Вы меня опередили - не хотел быть первым! :-)
Там история как обычно - посфактум можно все разложить и свести все 3-х и пятиволновки!!! И откаты и пробои...
Там, опять же (хоть и не был фанатом), но даже прожженые ЭЛИОТЧИКИ (хоть возможно тут и не Эллиот, но для меня суть - одна по этим волнам) и тут и на других форумах меж собой кусались, где начало рисование и какой по номеру волны!!! :-)
На заводе астрологические волны не нужны ни капиталистам ни бетонщикам.)
"Скорпион" не нападает первым. Он только жалит того, кто на него нападает.
Не вижу в тебе порядочного партнера для обсуждения.
О! :-) вижу яду уже плеснули поэтому норм все! :-)
П.С. Убедительная просьба не закусываться - все ИМХО!
О! :-) вижу яду уже плеснули поэтому норм все! :-)
П.С. Убедительная просьба не закусываться - все ИМХО!
Вижу тебе уже полегчало. Пошел красный понос.)
Не заходите вы высокоинтеллектуальные личности в ветку для простых работников рынка форекс.
У вас есть заводы, биржи, есть большие деньги.
Что вам надо в такой песочнице?
Всё-таки порвался и бомбанул эмоциями... 😁
Да, пожалуй это песочница, по уровню эволюции трейдинга... и до настоящей работы и исследований ещё очень далеко...
Волнами и фибо увлекаются совсем зелёные новички, которые потом либо эволюционируют до статистических гипотез... либо возвращаются на завод...
Всё-таки порвался и бомбанул эмоциями... 😁
Да, пожалуй это песочница, по уровню эволюции трейдинга... и до настоящей работы и исследований ещё очень далеко...
Волнами и фибо увлекаются совсем зелёные новички, которые потом либо эволюционируют до статистических гипотез... либо возвращаются на завод...
Не надо копаться в песочнице, тебя биржа ждет)
Я то с волнами разобрался, а тебе то хочется и колется)
Но не надо было плевать в колодец!
Вероятно ядовитое насекомое будет беситься и плеваться ядом... но всё же важно отметить, что в становлении трейдера ключевым шагом является обращение к мат.статистике и тестировании гипотез, и без этого шага он будет двигаться впотьмах, без опоры на объективные свойства, разукрашиванием графиков и смутными рассуждениями о "законах рынка"...