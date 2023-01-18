Тема для трейдеров. - страница 127
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Если рассмотреть этот вход:
Зелёный - индикатор эквити, видно, что пары уже упали почти на 100$
Вот в этот момент мы и входим, расхождение уже закончено, ну или почти закончено, больших убытков не будет
Вход был здесь, смотреть от линии до линии, на второй в ~15:30 и вошли buy и sell
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Профит удерживался за счёт стабильного сигнала продолжения сдвижки
Я закрыл трейд почти при 40, но сдвижка была до 70$ и пошло расхождение к 35 (текущий момент).
Просадка была 12$
Я закрыл трейд почти при 40, но сдвижка была до 70$ и пошло расхождение к 35 (текущий момент)
А потом будет большой убыток
Молодец, так держать. Не имей и дальше своего личного мнения, и ничего не пробуй сам.
Молодец, так держать. Не имей и дальше своего личного мнения, и ничего не пробуй сам.
Пробовать слить весь депозит - хорошо, не буду
Не придерживаясь простых правил, можно слить десяток депозитов.
Это как перейти дорогу, нужно посмотреть по сторонам, а потом уже идти. Если посмотреть только в одну сторону, то большой шанс попасть под колёса.
Так и здесь.
Очень сомневаюсь, что выполняли простейшие правила входа.
Не придерживаясь простых правил, можно слить десяток депозитов.
Это как перейти дорогу, нужно посмотреть по сторонам, а потом уже идти. Если посмотреть только в одну сторону, то большой шанс попасть под колёса.
Так и здесь.
Очень сомневаюсь, что выполняли простейшие правила входа.
Напомню для скептиков, что AUDJPY / NZDCHF и AUDCHF / NZDJPY - это абсолютно разные синтетики
Напомню для скептиков, что AUDJPY / NZDCHF и AUDCHF / NZDJPY - это абсолютно разные синтетики
Разные, но не абсолютно. Четыре базовых актива одни и те же, но собраны в портфель с разными долями капитализации. Но вопрос "И что?" остаётся)