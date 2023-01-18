Тема для трейдеров. - страница 127

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Vitaly Muzichenko #:

Если рассмотреть этот вход:

 

Зелёный - индикатор эквити, видно, что пары уже упали почти на 100$

Вот в этот момент мы и входим, расхождение уже закончено, ну или почти закончено, больших убытков не будет

Вход был здесь, смотреть от линии до линии, на второй в ~15:30  и вошли buy и sell

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Профит удерживался за счёт стабильного сигнала продолжения сдвижки

Большие убытки будут, расхождение не закончено. «Почти» весь депозит вынесет
 

Я закрыл трейд почти при 40, но сдвижка была до 70$ и пошло расхождение к 35 (текущий момент).

Просадка была 12$


 
Vitaly Muzichenko #:

Я закрыл трейд почти при 40, но сдвижка была до 70$ и пошло расхождение к 35 (текущий момент)


А потом будет большой убыток
 
osmo1709 #:
А потом будет большой убыток

Молодец, так держать. Не имей и дальше своего личного мнения, и ничего не пробуй сам.

 
Vitaly Muzichenko #:

Молодец, так держать. Не имей и дальше своего личного мнения, и ничего не пробуй сам.

Пробовать слить весь депозит - хорошо, не буду
 
osmo1709 #:
Пробовать слить весь депозит - хорошо, не буду

Не придерживаясь простых правил, можно слить десяток депозитов.

Это как перейти дорогу, нужно посмотреть по сторонам, а потом уже идти. Если посмотреть только в одну сторону, то большой шанс попасть под колёса.

Так и здесь.

Очень сомневаюсь, что выполняли простейшие правила входа.

 
Vitaly Muzichenko #:

Не придерживаясь простых правил, можно слить десяток депозитов.

Это как перейти дорогу, нужно посмотреть по сторонам, а потом уже идти. Если посмотреть только в одну сторону, то большой шанс попасть под колёса.

Так и здесь.

Очень сомневаюсь, что выполняли простейшие правила входа.

Простейшие правила входа, да, нужны. Но не в заведомо убыточном деле.
 
Напомню для скептиков, что AUDJPY / NZDCHF и AUDCHF / NZDJPY - это абсолютно разные синтетики
 
Vitaly Muzichenko #:
Напомню для скептиков, что AUDJPY / NZDCHF и AUDCHF / NZDJPY - это абсолютно разные синтетики
И что? Деревья зелёные 
 
Vitaly Muzichenko #:
Напомню для скептиков, что AUDJPY / NZDCHF и AUDCHF / NZDJPY - это абсолютно разные синтетики

Разные, но не абсолютно. Четыре базовых актива одни и те же, но собраны в портфель с разными долями капитализации. Но вопрос "И что?" остаётся)

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