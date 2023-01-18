Тема для трейдеров. - страница 53

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Speculator #:

Волны они капризны и к ним надо подходить с творчеством.

То есть действовать не по шаблону, а по поведению рынка!   

Да, верно подмечено.

Рынок это как необъезженная лошадь. Его надо самому обуздать.

 
Vitaly Muzichenko #:

Всё верно!

Нужно сидеть и постоянно их перерисовывать под текущую ситуацию.

Потом всем показывать красивые картинки на истории и рассказывать, что вот нужно было купить, а вот тут нужно было продать. Это и есть волновой анализ.

С тобой ясно.

Ярый противник нового и не понятного для тебя.))

П.с.

Кстати. Сам давно ручками ничего не рисую и не перерисовываю. Есть алгоритмы и они работают на машине.

Например такой.

jkh986

 
Vitaly Muzichenko #:

Всё верно!

Нужно сидеть и постоянно их перерисовывать под текущую ситуацию.

Потом всем показывать красивые картинки на истории и рассказывать, что вот нужно было купить, а вот тут нужно было продать. Это и есть волновой анализ.

https://www.mql5.com/ru/forum/359867/page71#comment_25811328

Именно на Истории по другому не как! 

[Удален]  
Uladzimir Izerski #:

С тобой ясно.

Ярый противник нового и не понятного для тебя.))

Да, главное чтоб паутинка в профиле хорошо смотрелась для него, это очень важно
 
Uladzimir Izerski #:

С тобой ясно.

Ярый противник нового и не понятного для тебя.))

Это не новое, а давно забытое старое. На сегодня этот метод используют единицы, так основная масса давно поняла, что это не работает.

 
Vladimir Baskakov #:
Да, главное чтоб паутинка в профиле хорошо смотрелась для него, это очень важно

Мне даже очень важно, что бы ты про меня не забывал.)

 
Uladzimir Izerski #:

Мне даже очень важно, что бы ты про меня не забывал.)

Вова, ну снова один флуд не по теме!

Покажи наконец-то, как заработать на волнах торговлей. Одна демагогия вне темы и уход от вопросов.

 
Vitaly Muzichenko #:

Это не новое, а давно забытое старое. На сегодня этот метод используют единицы, так основная масса давно поняла, что это не работает.

Ну а теперь внимательно выслушаю твоё новое. Если оно у тебя конечно имеется. В чем сильно сомневаюсь.

Критиковать чужое намного легче чем что то создать своё. Тем более не разбираясь в таких вопросах.

Жду новое.

 
Uladzimir Izerski #:

Ну а теперь внимательно выслушаю твоё новое. Если оно у тебя конечно имеется. В чем сильно сомневаюсь.

Критиковать чужое намного легче чем что то создать своё. Тем более не разбираясь в таких вопросах.

Жду новое.

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Тема для трейдеров.

Vitaly Muzichenko, 2021.11.12 11:01

Вова, ну снова один флуд не по теме!

Покажи наконец-то, как заработать на волнах торговлей. Одна демагогия вне темы и уход от вопросов.


 
Vitaly Muzichenko #:

Вова, ну снова один флуд не по теме!

Покажи наконец-то, как заработать на волнах торговлей. Одна демагогия вне темы и уход от вопросов.

Тебе показал подсказку. Пост #522.

Если тебе мало таких подсказок , то извини.

Если ты в костюме, таким не подаю.))

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