Тема для трейдеров. - страница 53
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Волны они капризны и к ним надо подходить с творчеством.
То есть действовать не по шаблону, а по поведению рынка!
Да, верно подмечено.
Рынок это как необъезженная лошадь. Его надо самому обуздать.
Всё верно!
Нужно сидеть и постоянно их перерисовывать под текущую ситуацию.
Потом всем показывать красивые картинки на истории и рассказывать, что вот нужно было купить, а вот тут нужно было продать. Это и есть волновой анализ.
С тобой ясно.
Ярый противник нового и не понятного для тебя.))
П.с.
Кстати. Сам давно ручками ничего не рисую и не перерисовываю. Есть алгоритмы и они работают на машине.
Например такой.
Всё верно!
Нужно сидеть и постоянно их перерисовывать под текущую ситуацию.
Потом всем показывать красивые картинки на истории и рассказывать, что вот нужно было купить, а вот тут нужно было продать. Это и есть волновой анализ.
https://www.mql5.com/ru/forum/359867/page71#comment_25811328
Именно на Истории по другому не как!
С тобой ясно.
Ярый противник нового и не понятного для тебя.))
С тобой ясно.
Ярый противник нового и не понятного для тебя.))
Это не новое, а давно забытое старое. На сегодня этот метод используют единицы, так основная масса давно поняла, что это не работает.
Да, главное чтоб паутинка в профиле хорошо смотрелась для него, это очень важно
Мне даже очень важно, что бы ты про меня не забывал.)
Мне даже очень важно, что бы ты про меня не забывал.)
Вова, ну снова один флуд не по теме!
Покажи наконец-то, как заработать на волнах торговлей. Одна демагогия вне темы и уход от вопросов.
Это не новое, а давно забытое старое. На сегодня этот метод используют единицы, так основная масса давно поняла, что это не работает.
Ну а теперь внимательно выслушаю твоё новое. Если оно у тебя конечно имеется. В чем сильно сомневаюсь.
Критиковать чужое намного легче чем что то создать своё. Тем более не разбираясь в таких вопросах.
Жду новое.
Ну а теперь внимательно выслушаю твоё новое. Если оно у тебя конечно имеется. В чем сильно сомневаюсь.
Критиковать чужое намного легче чем что то создать своё. Тем более не разбираясь в таких вопросах.
Жду новое.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Тема для трейдеров.
Vitaly Muzichenko, 2021.11.12 11:01
Вова, ну снова один флуд не по теме!
Покажи наконец-то, как заработать на волнах торговлей. Одна демагогия вне темы и уход от вопросов.
Вова, ну снова один флуд не по теме!
Покажи наконец-то, как заработать на волнах торговлей. Одна демагогия вне темы и уход от вопросов.
Тебе показал подсказку. Пост #522.
Если тебе мало таких подсказок , то извини.
Если ты в костюме, таким не подаю.))