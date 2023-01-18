Тема для трейдеров. - страница 77

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Speculator #:

...

Можно немного пояснения по значкам?

 
Uladzimir Izerski #:

Можно немного пояснения по значкам?

а и  b, это две волны 

магическое число 5, это значит не определённость 

 
Speculator #:

а и  b, это две волны 

магическое число 5, это значит не определённость 

а также 5 является числом пары USDJPY

 

ПРЕДПОЛАГАЮ ВОТ ТАК ВОТ!

 
Speculator #:

а также 5 является числом пары USDJPY

А каким образом привязываются номера к валютным парам? И какие номера для покупки и продажи?

 
Uladzimir Izerski #:

И какие номера для покупки и продажи?

Точнее для везение и не удачи ...

 
Uladzimir Izerski #:

А каким образом привязываются номера к валютным парам?

также как к имени человека

 
Speculator #:

также как к имени человека

Не понятно почему  5 является числом пары USDJPY?

 

началось камлание авгуров :-)

По внутренностям жертвенных животных ещё не гадали на волны?

 
Maxim Kuznetsov #:

началось камлание авгуров :-)

По внутренностям жертвенных животных ещё не гадали на волны?

Ты еще в визуальных волнах не разобрался. Куда тебе еще в высокие материи вникать.)

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