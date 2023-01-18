Тема для трейдеров. - страница 77
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Можно немного пояснения по значкам?
Можно немного пояснения по значкам?
а и b, это две волны
магическое число 5, это значит не определённость
а и b, это две волны
магическое число 5, это значит не определённость
а также 5 является числом пары USDJPY
ПРЕДПОЛАГАЮ ВОТ ТАК ВОТ!
а также 5 является числом пары USDJPY
А каким образом привязываются номера к валютным парам? И какие номера для покупки и продажи?
И какие номера для покупки и продажи?
Точнее для везение и не удачи ...
А каким образом привязываются номера к валютным парам?
также как к имени человека
также как к имени человека
Не понятно почему 5 является числом пары USDJPY?
началось камлание авгуров :-)
По внутренностям жертвенных животных ещё не гадали на волны?
началось камлание авгуров :-)
По внутренностям жертвенных животных ещё не гадали на волны?
Ты еще в визуальных волнах не разобрался. Куда тебе еще в высокие материи вникать.)