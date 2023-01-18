Тема для трейдеров. - страница 121

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Vladimir Baskakov #:
Согласен Владимир, я уже купил

Я тоже пузырёк коньяка купил. Даже три.)

Рынок тонкий. Буду расслабляться.

[Удален]  
Uladzimir Izerski #:

Я тоже пузырёк коньяка купил. Даже три.)

Рынок тонкий. Буду расслабляться.

Я про евро
[Удален]  
Uladzimir Izerski #:

Я тоже пузырёк коньяка купил. Даже три.)

Vladimir Baskakov #:
Я про евро

Шо, опять?

[Удален]  
Uladzimir Izerski #:

Это 56 лет и 25 дней )))

Если в финале чемпионата мира по футболу будут играть Россия и Белоруссия, буду за Белоруссию
 
Vladimir Baskakov #:
Если в финале чемпионата мира по футболу будут играть Россия и Белоруссия, буду за Белоруссию
Сразу видно что свой человек :)
 
Vitaly Muzichenko #:

Здесь не с кем разговаривать, почитайте:

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Вообще не понять, о каком кроссе речь, мы торгуем двумя кроссами.


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От непонимания и ходят легенды, что это не работает. Да, в кривых руках многие вещи не работают, например перфоратор или лазерный уровень

Неумение использовать - не повод делать выводы.

Что Вы будете делать, если пары или кросс уйдёт в минус?
 
Uladzimir Izerski #:

Может не запинают ногами до смерти за картинку.

Мне разметка волн в первую очередь нужна для дальнейших действий. Например для построения каналов цены в волне.

Это график EURUSD H1. Паттерн 1616 тренд вниз. На данный момент написания поста идет коррекционная волна вверх №6. Сколько она будет существовать никто не знает. Не буду утверждать и я.

Синий канал принадлежит волне 6. И красный уже  коррекционный в волне 6 вниз по тренду. На младших ТФ этот красный канал будет коррекционным к волне 6 и паттерн будет другой с номером волны 4 или даже 1. Последняя цифра в паттерне.  Нейросеть показывает перевес вниз цифра 45.


Это имеет связь с паутинной моделью рынка.
 
osmo1709 #:
Это имеет связь с паутинной моделью рынка.

на финансовых рынках не так

 
Renat Akhtyamov #:

на финансовых рынках не так

А как?
 
osmo1709 #:
Что Вы будете делать, если пары или кросс уйдёт в минус?

Какой кросс?

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