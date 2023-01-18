Тема для трейдеров. - страница 121
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Согласен Владимир, я уже купил
Я тоже пузырёк коньяка купил. Даже три.)
Рынок тонкий. Буду расслабляться.
Я тоже пузырёк коньяка купил. Даже три.)
Рынок тонкий. Буду расслабляться.
Я тоже пузырёк коньяка купил. Даже три.)
Я про евро
Шо, опять?
Это 56 лет и 25 дней )))
Если в финале чемпионата мира по футболу будут играть Россия и Белоруссия, буду за Белоруссию
Здесь не с кем разговаривать, почитайте:
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Вообще не понять, о каком кроссе речь, мы торгуем двумя кроссами.
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От непонимания и ходят легенды, что это не работает. Да, в кривых руках многие вещи не работают, например перфоратор или лазерный уровень
Неумение использовать - не повод делать выводы.
Может не запинают ногами до смерти за картинку.
Мне разметка волн в первую очередь нужна для дальнейших действий. Например для построения каналов цены в волне.
Это график EURUSD H1. Паттерн 1616 тренд вниз. На данный момент написания поста идет коррекционная волна вверх №6. Сколько она будет существовать никто не знает. Не буду утверждать и я.
Синий канал принадлежит волне 6. И красный уже коррекционный в волне 6 вниз по тренду. На младших ТФ этот красный канал будет коррекционным к волне 6 и паттерн будет другой с номером волны 4 или даже 1. Последняя цифра в паттерне. Нейросеть показывает перевес вниз цифра 45.
Это имеет связь с паутинной моделью рынка.
на финансовых рынках не так
на финансовых рынках не так
Что Вы будете делать, если пары или кросс уйдёт в минус?
Какой кросс?