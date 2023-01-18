Тема для трейдеров. - страница 247
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Так как с пол года назад, а может и больше тематика форума изменилась с чисто программистской на трейдерскую, то позволю себе открыть ветку для трейдеров.
Так и начнём.
С чего начинает трейдер свою сделку?
Наверное с открытия. Не важно опытный или первый раз открывается.
Где открывать сделку с этим всепоглощающем рынком?
Это неизбежный вопрос для профи и начинающего. Никто не знает будущего, но все надеяться его предсказать или промыслить будущее.
Делимся мнениями. А если нет своего мнения то читаем и улыбаемся.)
Первый шаг - определиться чем торгуем.
Ну а второй - моё мнение в первой трети тренда. Тут возникает оч важный вопрос - как определить тренд и не спутать его с флэтом. Я вот выбрав акции США беру индикатор и прогоняю его по всем бумагам. Из них выбираю те, что более полно подходят - это самый занудный момент - надо реально смотреть как торгует, т.к. тестер MQL5 заточен под валюту и сделан не трейдерами, а математиками и потому к реальной жизни отношение имеет слабое )))
Стратегия должна быть простая как смывной бачок, а реализующий ее советник - надёжный, как автомат Калашникова.
Михаил, когда занимаешься самопиаром - обращай внимание с кем ведёшь диалог.
TC находится в бане и ответить вам не может. Ни поддержать ни опровергнуть
внезапный позыв поговорить с ним, смотрится не ахти.
у меня пока подготовка ))))))
:-)
Щас кроем в плюса!!!!
отливчик гуд вообще!!!
да минималыч ,но 33 % (проца) :-)
Прим. хрень не писАть - чисто ПОДХОД!!! Абсолютные значения - не имеют НИКАКОЙ смысловой нагрузки!!!
Чисто Процы- освоить и косарь и два и три и двадцать два!!!
Щас здесь - на России - не знаю - на Америке - тож смотреть надо.
Михаил, когда занимаешься самопиаром - обращай внимание с кем ведёшь диалог.
TC находится в бане и ответить вам не может. Ни поддержать ни опровергнуть
внезапный позыв поговорить с ним, смотрится не ахти.
Максим. Благодарю за заботу. Бан не вечен. Человек правильную тему развивает. Лозунга, что только программисты тут могут высказываться нет, хотя действуют именно так. Были подняты вопросы (всё равно кем) - они правильные. Я обсуждаю вопросы трейдинга, а не ваш самопиар - так как пишите вы не по теме трейдинга.
Подскажите пож. Буду благодарен за помощь.
У меня есть переменная static long, которая считает тики.
Как можно выделить из этой переменной например каждый пятый или десятый или сотый тик?
Что бы на данном тике можно было запускать функцию без остановки переменной.
Подскажите пож. Буду благодарен за помощь.
У меня есть переменная static long, которая считает тики.
Как можно выделить из этой переменной например каждый пятый или десятый или сотый тик?
Что бы на данном тике можно было запускать функцию без остановки переменной.
Как-то так:
Как-то так:
Проверил. Правильно работает. Спасибо.
Удобно запускать разные функции пропуская n-ое количество тиков.
Кто держит криптовалюты. Примите к сведению.
" 6 октября Евросоюз утвердил новый пакет санкций, в котором, в том числе, он запретил обслуживать криптокошельки россиян. До этого пользователям из России разрешалось держать на европейских криптосервисах до 10 тыс. евро, теперь ограничения распространяются на любую сумму.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/crypto/news/633ecc149a794773551b9c9a?from=from_main_14 "
Акции одного из ведущих мировых банков "Credit Suisse" уже упали на 55%.
Как вы считаете устоит банк на плаву или рухнет и потянет за собой волну?
По годам то уже пора за чудить мировому банковскому сектору.