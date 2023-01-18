Тема для трейдеров. - страница 62

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Vitaly Muzichenko #:

Приплыли ...

Ты бы хоть калькулятор корреляции посмотрел чудо. Эти пари положительно коррелируют. Т.е. если одна вниз,вторая за ней. Вообщем в школу.
Купи евро, продай фунт, тоже самое и без умничания
 
Vladimir Baskakov #:
Ты бы хоть калькулятор корреляции посмотрел чудо. Эти пари положительно коррелируют. 

Вот как они коррелируют, у меня есть калькулятор на графике


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Vitaly Muzichenko #:

Вот как они коррелируют, у меня есть калькулятор на графике


Ещё раз купи евро продай фунт, те же яйца
 
Vladimir Baskakov #:
Ты бы хоть калькулятор корреляции посмотрел чудо. Эти пари положительно коррелируют. Т.е. если одна вниз,вторая за ней. Вообщем в школу
Не совсем ровно они ходят, вот в чем идея. В этом Виталий прав. Но вот только наложить он их друг на друга верно не может
 
Vladimir Baskakov #:
Ещё раз купи евро продай фунт, те же яйца
В данный момент советую наоборот. То есть продай евро и купи фунт. Не веришь? Проверь
И держи до тех пор, пока еврофунт не упадет еще на 100 пунктов
 
позорное мясо. оба.
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Renat Akhtyamov #:
В данный момент советую наоборот. То есть продай евро и купи фунт. Не веришь? Проверь
Я вообще м, не суть. Старые идеи Витя любит реанимировать
 
Uladzimir Izerski #:

Кто не углублялся в теорию волн, тому трудно понять о чем речь.

Волны в одном ТФ можно видеть по разному, но все они находятся в единой цепи, как канат сплетенный из многочисленных нитей.

Может и я еще не всё знаю о волнах, не беда, но даже того что знаю о них достаточно для моих потребностей.

Неужели ты не видишь, что сигнал не для подписки? Это яд на раны недоброжелателей.) 

Мне не надо показывать 1000% прибыли, а достаточно капать на раны мечтателей)))

Владимир, волны то есть, нет их понимания с Вашей стороны, Алексей выше дело говорил, а Вы этого не хотите слышать)

ПС прикид из 90-ых, спортивка на рубашку) отпугивает потенциальных покупателей красивых рисовалок)

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Uladzimir Izerski #:

Скоро будут бить.

Всё крепче, крепче дружба! Удивительно и приятно.

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Aleksei Stepanenko #:

Всё крепче, крепче дружба! Удивительно и приятно.

Беларусь и Россия братья навек!
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