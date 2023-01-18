Тема для трейдеров. - страница 62
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Приплыли ...
Ты бы хоть калькулятор корреляции посмотрел чудо. Эти пари положительно коррелируют.
Вот как они коррелируют, у меня есть калькулятор на графике
Вот как они коррелируют, у меня есть калькулятор на графике
Ты бы хоть калькулятор корреляции посмотрел чудо. Эти пари положительно коррелируют. Т.е. если одна вниз,вторая за ней. Вообщем в школу
Ещё раз купи евро продай фунт, те же яйца
В данный момент советую наоборот. То есть продай евро и купи фунт. Не веришь? Проверь
Кто не углублялся в теорию волн, тому трудно понять о чем речь.
Волны в одном ТФ можно видеть по разному, но все они находятся в единой цепи, как канат сплетенный из многочисленных нитей.
Может и я еще не всё знаю о волнах, не беда, но даже того что знаю о них достаточно для моих потребностей.
Неужели ты не видишь, что сигнал не для подписки? Это яд на раны недоброжелателей.)
Мне не надо показывать 1000% прибыли, а достаточно капать на раны мечтателей)))
Владимир, волны то есть, нет их понимания с Вашей стороны, Алексей выше дело говорил, а Вы этого не хотите слышать)
ПС прикид из 90-ых, спортивка на рубашку) отпугивает потенциальных покупателей красивых рисовалок)
Скоро будут бить.
Всё крепче, крепче дружба! Удивительно и приятно.
Всё крепче, крепче дружба! Удивительно и приятно.