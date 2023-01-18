Тема для трейдеров. - страница 13
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Здесь куча народу вобще не торгуют, и не имеют последователей. Но они еще более опытны, чем я.
Мне впаривать Граали баранам не надо - я иду своим путем. Да, он не так быстр, как хотелось бы... но это мой путь. И мне последователи не больно-то нужны, разве что потешить ЧСВ.
А заработок... Да, я ничего не вывел, но зато и ничего не слил. Задача моя была - создать набор систем, которые бы были отлажены на истории, и имели бы некоторую демо-торговлю. Я его создал, и результатом вполне удовлетворен. Сейчас вижу свою задачу в том, чтобы отработать методику отбора перспективных ТС для торговли на реале. Выбор из чего - теперь имеется.
Только после этого можно будет говорить о заработке.
ты же говорил что они на реале
Он такого не говорил.
Скажи честно, какая тема ветки
Вопросов, касательно торговли на финансовых рынках, много.
Тема обширная, но именно тебя не хочется видеть в этой ветке.
Желательно что бы ты ветку читал и в ней ничего не писал. Была бы польза для тебя и не злила от твоих тупых выпадов других.
Если будешь дальше тут хамить, буду требовать модераторов тебя банить. Они с удовольствием это сделают.))
Он такого не говорил.
не здесь, в своей ветке
Я никогда такого не видел.
То что понял я - это то что он отлаживает системы на демо, а потом отбирает из них подходящие и торгует на реале.
Вопросов, касательно торговли на финансовых рынках, много.
Тема обширная, но именно тебя не хочется видеть в этой ветке.
Желательно что бы ты ветку читал и в ней ничего не писал. Была бы польза для тебя и не злила от твоих тупых выпадов других.
Если будешь дальше тут хамить, буду требовать модераторов тебя банить. Они с удовольствием это сделают.))
Володя, ещё раз попробуй сформулировать мысль и ответить конкретно, какая тема ветки. Судя по названию, она для трейдеров. Я трейдер , в отличие от тебя, поэтому могу писать. Ты ещё и доллара с форекса не вывел, поэтому о тупости комментариев не тебе судить
Это конец фильма.((
Это конец фильма.((
Зря, получается, ветку отстаивали.
Зря, получается, ветку отстаивали.
Не хочу ребёнка обижать.)) А поговорить серьёзно он не даст всё равно.
Это да, подгоняешь под историю вернее.
Дык тем и отлажены, что "подогнаны под историю"... У нас ведь кроме истории ничего нет.
А сливают ВСЕ системы, я не раз говорил. Периоды прибыли всегда меньше, чем периоды заработка... Граалей не существует.