Тема для трейдеров. - страница 13

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Georgiy Merts:

Здесь куча народу вобще не торгуют, и не имеют последователей. Но они еще более опытны, чем я. 

Мне впаривать Граали баранам не надо - я иду своим путем. Да, он не так быстр, как хотелось бы... но это мой путь. И мне последователи не больно-то нужны, разве что потешить ЧСВ.

А заработок... Да, я ничего не вывел, но зато и ничего не слил. Задача моя была - создать набор систем, которые бы были отлажены на истории, и имели бы некоторую демо-торговлю. Я его создал, и результатом вполне удовлетворен. Сейчас вижу свою задачу в том, чтобы отработать методику отбора перспективных ТС для торговли на реале. Выбор из чего - теперь имеется.

Только после этого можно будет говорить о заработке. 

ты же говорил что они на реале
 
Renat Akhtyamov:
ты же говорил что они на реале


Он такого не говорил. 
 
Vladimir Baskakov:
Скажи честно, какая тема ветки

tema

Вопросов, касательно торговли на финансовых рынках, много.

Тема обширная, но именно тебя не хочется видеть в этой ветке.

Желательно что бы ты ветку читал и в ней ничего не писал. Была бы польза для тебя и не злила от твоих тупых выпадов других.

Если будешь дальше тут хамить,  буду требовать модераторов тебя банить. Они с удовольствием это сделают.))

 
Evgeniy Chumakov:


Он такого не говорил. 
не здесь, в своей ветке
 
Renat Akhtyamov:
не здесь, в своей ветке


Я никогда такого не видел.

То что понял я - это то что он отлаживает системы на демо, а потом отбирает из них подходящие и торгует на реале.

[Удален]  
Uladzimir Izerski:

Вопросов, касательно торговли на финансовых рынках, много.

Тема обширная, но именно тебя не хочется видеть в этой ветке.

Желательно что бы ты ветку читал и в ней ничего не писал. Была бы польза для тебя и не злила от твоих тупых выпадов других.

Если будешь дальше тут хамить,  буду требовать модераторов тебя банить. Они с удовольствием это сделают.))

Володя, ещё раз попробуй сформулировать мысль и ответить конкретно, какая тема ветки. Судя по названию, она для трейдеров. Я трейдер , в отличие от тебя, поэтому могу писать. Ты ещё и доллара с форекса не вывел, поэтому о тупости комментариев не тебе судить
 
Vladimir Baskakov:
Володя, ещё раз попробуй сформулировать мысль и ответить конкретно, какая тема ветки. Судя по названию, она для трейдеров. Я трейдер , в отличие от тебя, поэтому могу писать. Ты ещё и доллара с форекса не вывел, поэтому о тупости комментариев не тебе судить

Это конец фильма.((

 
Uladzimir Izerski:

Это конец фильма.((

Зря, получается, ветку отстаивали.

 
PapaYozh:

Зря, получается, ветку отстаивали.

Не хочу ребёнка обижать.)) А поговорить серьёзно он не даст всё равно. 

 
Vladimir Baskakov:
Это да, подгоняешь под историю вернее.
Чем они отлажены, тем что сливают?

Дык тем и отлажены, что "подогнаны под историю"... У нас ведь кроме истории ничего нет. 

А сливают ВСЕ системы, я не раз говорил. Периоды прибыли всегда меньше, чем периоды заработка... Граалей не существует. 

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