Тема для трейдеров. - страница 136
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Для понимания кросса лучше с трёх валют начинать)))
Я уже несколько раз показывал, что такое торговля 3-мя валютами (USD,EUR,GBP) = это торговля кроссом, который непредсказуем. В чистом виде, это EURUSD GBPUSD
Мы же не будем наступать на грабли.
Я уже несколько раз показывал, что такое торговля 3-мя валютами (USD,EUR,GBP) = это торговля кроссом, который непредсказуем. В чистом виде, это EURUSD GBPUSD
Мы же не будем наступать на грабли.
Так я же не про кросс... а про линии...
Так ли нужно видеть две линии есть можно одну?
- но всё таки не проще было бы сразу разницу смотреть одной линией чем двумя?
Нет, не проще, мы не получим общую картину, а увидим поверхностно.
Вся полемика из-за этого:
У меня было наоборот, закрывал, а движение продолжалось. Да, были просадки, но они несущественны.
Это и не удивительно, мы-же торгуем союзниками, которые не уходят далеко друг от друга. И входим в моменты, когда они уже разошлись.
Сегодня закрыл то, что запостил, входов пока нет - рынок в балансе и даёт противоречивые сигналы. Сегодня наверное и не будет больше, нужно немного подождать
- но всё таки не проще было бы сразу разницу смотреть одной линией чем двумя?
Типа как Турция недавно всех удивила? 😃 там правда не дефолт но тем не менее...
Мне что кросс, что коррелируемые инструменты никогда комфортны не были. Много данных надо учитывать. Кажется просто, но это гораздо сложнее чем просто на волатильности цены торговать по мне.
Нет, не проще, мы не получим общую картину, а увидим поверхностно.
Вся полемика из-за этого:
Это было бы справедливой аналогией, если бы оба актива были единым экономическим объектом, но это не так.