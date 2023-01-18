Тема для трейдеров. - страница 136

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Valeriy Yastremskiy #:
Для понимания кросса лучше с трёх валют начинать)))

Я уже несколько раз показывал, что такое торговля 3-мя валютами (USD,EUR,GBP) = это торговля кроссом, который непредсказуем. В чистом виде, это EURUSD GBPUSD

Мы же не будем наступать на грабли.

 
Я торговал по корреляции. Я прекрасно знаю, что там прибыль в 3 доллара можно за 3 дня взять. А убыток (будет обязательно) будет $50
 
Vitaly Muzichenko #:

Я уже несколько раз показывал, что такое торговля 3-мя валютами (USD,EUR,GBP) = это торговля кроссом, который непредсказуем. В чистом виде, это EURUSD GBPUSD

Мы же не будем наступать на грабли.

Так я же не про кросс... а про линии... 

Так ли нужно видеть две линии есть можно одну?

 
transcendreamer #:

- но всё таки не проще было бы сразу разницу смотреть одной линией чем двумя?

Нет, не проще, мы не получим общую картину, а увидим поверхностно.

Вся полемика из-за этого:


 
Vitaly Muzichenko #:

У меня было наоборот, закрывал, а движение продолжалось. Да, были просадки, но они несущественны.

Это и не удивительно, мы-же торгуем союзниками, которые не уходят далеко друг от друга. И входим в моменты, когда они уже разошлись.

Сегодня закрыл то, что запостил, входов пока нет - рынок в балансе и даёт противоречивые сигналы. Сегодня наверное и не будет больше, нужно немного подождать 

Мне что кросс, что коррелируемые инструменты никогда комфортны не были. Много данных надо учитывать. Кажется просто, но это гораздо сложнее чем просто на волатильности цены торговать по мне.
 
transcendreamer #:

- но всё таки не проще было бы сразу разницу смотреть одной линией чем двумя?

Двумя удобнее, но прибыли Вам это не принесёт 
 
transcendreamer #:

Типа как Турция недавно всех удивила? 😃 там правда не дефолт но тем не менее...

Предсказуемо было.
 
Valeriy Yastremskiy #:
Мне что кросс, что коррелируемые инструменты никогда комфортны не были. Много данных надо учитывать. Кажется просто, но это гораздо сложнее чем просто на волатильности цены торговать по мне.
Там прибыль будет очень маленькой ( несколько долларов) а убытки рано или поздно достигнет колоссальных размеров 
 
Да корреляция не работает - говорю Вам!!!!!!!!
 
Vitaly Muzichenko #:

Нет, не проще, мы не получим общую картину, а увидим поверхностно.

Вся полемика из-за этого:


Это было бы справедливой аналогией, если бы оба актива были единым экономическим объектом, но это не так.

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