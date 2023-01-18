Тема для трейдеров. - страница 170
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Такими постами людей на форуме глупее не сделаешь.
Хи-хиииииииииии)))
Конечно никто не сделает тебя глупее чем ты сам 😏
Хихикающие визги тоже выдают о соответствующем уровне люмпенской культуры, мда...
Сильно этого пипла за душу задело. Не может успокоиться.
Торговля это искусство даже в продаже носков, а не только на финансовых рынках.
Можно на все наворованные папины бабки купить акций и убеждать всех в гениальности. Хххм))
Смешные парнишки без способности доказать свои способности в трейдинге могут только размазывать сопли на форуме и это противно в двойне.
Ушел на неделю. Посмотрю, что за это время умного кроме соплей покажет этот пипл???
Да, всё верно, совершенно так! - чтобы на финансовых рынках работать, нужно иметь знания и практику соответствующую иметь...
Пролетарий без хорошего образования и без практики может только картинки из терминала волнами и фибами разукрашивать, пытаясь убедить всех на форуме в своей гениальности, не может ответить людям ни один прямой вопрос по своей же системе и каждый раз садится в лужу и потом обиженно вопит...
Также видна острая болезненная фрустрация на тему социальных статусов и "капитализма"... 🙂 - рынок/экономика справедливо расставляет всех по своим местам, и если кто-то не может себе даже костюм приличный купить и фотографируется в адидаске - значит только он сам в этом и виноват.
Истерика этого господина будет длиться вечно, и через неделю тоже будет то же самое, потом тихонько удалит монитор, а потом и вообще выпилится с форума... но сообщество только выиграет, так как необоснованное хвастовство никому пользы не приносит.
Есть такая гипотеза, что все будущие события предопределены заранее. Так считают фаталисты:-тот не утонет, кому суждено быть повешенным-. Информация о будущем генерируется каким-то высшим разумом(или богом), который как часовой механизм определяет и задаёт весь ход жизни не только на земле, но и во всей вселенной. Эта информация витает каким-то образом в эфире в виде волн неизвестной природы. Частичный доступ к этой информации имеют отдельные индивидуумы - пророки, обладающие сверхчувствительным мозгом. Отдельные куски-файлы этой информации могут попадать и в мозг обычных людей и храниться там подспудно(неосознанно). А во время сна, когда мозг перебирает и корректирует хранящуюся там информацию, эти куски информации могут воспроизводиться в виде сна.
Есть и такая гипотеза
Есть и такая гипотеза
Срочно вспоминаем гипотезу математической вселенной Тегмарка как передовой фронт фундаментальной науки (один из) который красиво связывает современные достижения с наследием пифагорейцев, платоников, монистов.
Есть и такая гипотеза
В любом случае всё подчиняется законам в нашем понимании и нашем измерении.
Даже те же математические законы для десятизначных чисел могут подчиняться другим измерениям.
Рынок тоже подчиняется законам распределения ресурсов и денег.
Срочно вспоминаем гипотезу математической вселенной Тегмарка как передовой фронт фундаментальной науки (один из) который красиво связывает современные достижения с наследием пифагорейцев, платоников, монистов.
Может лучше копнуть глубже и обратиться к Библии ?
Может лучше копнуть глубже и обратиться к Библии ?
Только Энума Элиш, только хардкор! 😉
Можно ведь красиво скрывать свою некомпетентность вставляя иногда умные фразы.)
Ну, не знаю... По-моему - ты себе льстишь...