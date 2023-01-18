Тема для трейдеров. - страница 76
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
На том?
4,5
родажа
Продажа.
.
Ага, было дело.
Спасибо Я за дружбу народов!
Спасибо Я за дружбу народов!
Так как с пол года назад, а может и больше тематика форума изменилась с чисто программистской на трейдерскую, то позволю себе открыть ветку для трейдеров.
Так и начнём.
С чего начинает трейдер свою сделку?
Наверное с открытия. Не важно опытный или первый раз открывается.
Где открывать сделку с этим всепоглощающем рынком?
Это неизбежный вопрос для профи и начинающего. Никто не знает будущего, но все надеяться его предсказать или промыслить будущее.
Делимся мнениями. А если нет своего мнения то читаем и улыбаемся.)
Но это ведь это совсем не так работает. На каждом ТФ время удержания позиции разное, отсюда такое не понимание.
Сейчас на Н4 паттерн 7171 значит тренд вниз. Волна импульсная вниз.
А на Н1 паттерн 2618 волна импульсная вверх. Заявка на разворот.
Время стоять в позе на разных ТФ Н4 и Н1 совершенно разное и можно получить разный результат за одинаковый промежуток времени.
О как)
О как)
Фраза правильная, только тебе не дошел смысл сказанного)
...