Тема для трейдеров. - страница 76

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Speculator #:

На том?

4,5 
На форуме mql?
 
Renat Akhtyamov #:
4,5 
На форуме mql?
.
 

родажа

Продажа.

 
Speculator #:
.
Ага, было дело.
Приятно снова читать тебя.
Жги!
 
Renat Akhtyamov #:
Ага, было дело.
Приятно снова читать тебя.
Жги!

Спасибо Я за дружбу народов!

 
Speculator #:

Спасибо Я за дружбу народов!

Спекулятор, ждем прогнозы в прогнозах.
[Удален]  
Uladzimir Izerski:

Так как с пол года назад, а может и больше тематика форума изменилась с чисто программистской на трейдерскую, то позволю себе открыть ветку для трейдеров.

Так и начнём.

С чего начинает трейдер свою сделку?

Наверное с открытия. Не важно опытный или первый раз открывается.

Где открывать сделку с этим всепоглощающем рынком?

Это неизбежный вопрос для профи и начинающего. Никто не знает будущего, но все надеяться его предсказать или промыслить будущее.

Делимся мнениями. А если нет  своего мнения то читаем и улыбаемся.)

Володя, рассматри пример по волнам. Смотри на MAcd. Две вершины и два минимума образую треугольник
 
Uladzimir Izerski #:

Но это ведь это совсем не так работает. На каждом ТФ время удержания позиции разное, отсюда такое не понимание.

Сейчас на Н4 паттерн 7171 значит тренд вниз. Волна импульсная вниз.

А на Н1 паттерн 2618 волна импульсная вверх. Заявка на разворот.

Время стоять в позе на разных ТФ  Н4 и Н1 совершенно разное и можно получить разный результат за одинаковый промежуток времени.

О как)

 
VVT #:

О как)

Фраза правильная, только тебе не дошел смысл сказанного)

 

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