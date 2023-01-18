Тема для трейдеров. - страница 81
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Развернет, да не на много. Но это как я вижу.
У тебя как всегда, где пусто туда пойдет. Так не работает
Ладно, спорить не буду. Просто так видиться. Может и не прав. Время покажет.
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Высший пилотаж!
Взять 6 п.?
Взять 6 п.?
А Вы попробуйте! За 8 минут взять 6 пипсов!
А Вы попробуйте! За 8 минут взять 6 пипсов!
Так пойдет.
Так пойдет.
Нет!
На минутном графике и в короткое время!