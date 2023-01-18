Тема для трейдеров. - страница 81

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Aleksandr Yakovlev #:
Развернет, да не на много. Но это как я вижу.
У тебя как всегда, где пусто туда пойдет. Так не работает
 
Vladimir Baskakov #:
У тебя как всегда, где пусто туда пойдет. Так не работает

Ладно, спорить не буду. Просто так видиться. Может и не прав. Время покажет.

 

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Высший пилотаж!
 
Speculator #:
Высший пилотаж!

Взять 6 п.?

 
Aleksandr Yakovlev #:

Взять 6 п.?

А Вы попробуйте! За 8 минут взять 6 пипсов!

 
Speculator #:

А Вы попробуйте! За 8 минут взять 6 пипсов!

Так пойдет.

 
Aleksandr Yakovlev #:

Так пойдет.

Нет!

На минутном графике и в короткое время!

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