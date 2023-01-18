Тема для трейдеров. - страница 57

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Georgiy Merts #:

Что, Виталя, достал тебя Баскаков? 

Встречный вопрос: Вас клоуны в цирке раздражают?

Вот и ответ!

[Удален]  
Vitaly Muzichenko #:

Встречный вопрос: Вас клоуны в цирке раздражают?

Вот и ответ!

Невежество. Вот что важно. Поучать топика и не знать, что такое синтетик. Зашквар
 
Vladimir Baskakov #:
Это да, смешно

Вовка держись.

Скоро будут бить. Тут не любят тех кто умеет зарабатывать на ихних проигрышах.)

[Удален]  
Uladzimir Izerski #:

Вовка держись.

Скоро будут бить. Тут не любят тех кто умеет зарабатывать на ихних проигрышах.)

Достал тапок
 
Vitaly Muzichenko #:

Мои спреды (комментарий), но ещё есть и комиссия

Открыл ещё пару синтетика - хороший сигнал появился


Вот эквити. Как тут торговать ? Где возвратность?



 
Alexsey Minchenko #:

Вот эквити. Как тут торговать ? Где возвратность?

Используйте другой инструмент для анализа, или группу инструментов.

 
Vladimir Baskakov #:
Невежество. Вот что важно. Поучать топика и не знать, что такое синтетик. Зашквар

Какой ты тугой

 

 
Vitaly Muzichenko #:

Встречный вопрос: Вас клоуны в цирке раздражают?

Вот и ответ!

В цирке??? Виталь, а где ж клоунам-то быть, как не в цирке? 

Вот когда цирк уехал, а клоуны остались - вот тут, да. Начинают раздражать. 

 
Georgiy Merts #:

В цирке??? Виталь, а где ж клоунам-то быть, как не в цирке? 

Вот когда цирк уехал, а клоуны остались - вот тут, да. Начинают раздражать. 

Да не парьтесь, как говорится: "Шавка лает, а караван идёт"

Полный игнор и сам отвалится.

 

Одна пара закрыта, жду вторую

Трейд составил 1ч 10мин

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Тема для трейдеров.

Vitaly Muzichenko, 2021.11.12 15:58

Мои спреды (комментарий), но ещё есть и комиссия

Открыл ещё пару синтетика - хороший сигнал появился



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