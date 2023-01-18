Тема для трейдеров. - страница 57
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Что, Виталя, достал тебя Баскаков?
Встречный вопрос: Вас клоуны в цирке раздражают?
Вот и ответ!
Встречный вопрос: Вас клоуны в цирке раздражают?
Вот и ответ!
Это да, смешно
Вовка держись.
Скоро будут бить. Тут не любят тех кто умеет зарабатывать на ихних проигрышах.)
Вовка держись.
Скоро будут бить. Тут не любят тех кто умеет зарабатывать на ихних проигрышах.)
Мои спреды (комментарий), но ещё есть и комиссия
Открыл ещё пару синтетика - хороший сигнал появился
Вот эквити. Как тут торговать ? Где возвратность?
Вот эквити. Как тут торговать ? Где возвратность?
Используйте другой инструмент для анализа, или группу инструментов.
Невежество. Вот что важно. Поучать топика и не знать, что такое синтетик. Зашквар
Какой ты тугой
Встречный вопрос: Вас клоуны в цирке раздражают?
Вот и ответ!
В цирке??? Виталь, а где ж клоунам-то быть, как не в цирке?
Вот когда цирк уехал, а клоуны остались - вот тут, да. Начинают раздражать.
В цирке??? Виталь, а где ж клоунам-то быть, как не в цирке?
Вот когда цирк уехал, а клоуны остались - вот тут, да. Начинают раздражать.
Да не парьтесь, как говорится: "Шавка лает, а караван идёт"
Полный игнор и сам отвалится.
Одна пара закрыта, жду вторую
Трейд составил 1ч 10мин
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Тема для трейдеров.
Vitaly Muzichenko, 2021.11.12 15:58
Мои спреды (комментарий), но ещё есть и комиссия
Открыл ещё пару синтетика - хороший сигнал появился