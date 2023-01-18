Тема для трейдеров. - страница 245
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Ну и главное, по моему мнению, отличие - прогнозируемость = лучшее наложение индикаторов на процесс торговли = меньшее количество необъяснимых движений цены и т.д.
Как пример - мой товарисч стал миллиардером торгуя по волновой теории, которую тут кто то "удачно хоронил" и так во многих пунктах. Простая торговля на основном индикаторе MACD дает доход за год больше чем рост сиплого.
Привет честной компании, уважаемый Михаил Шерстнёв, 8000 акций это круто, раз уж вы тут хотите перетянуть нас на свою сторону, то может какие-то маломальские примеры... с чего начать долгий путь в миллионеры и с каким багажом, очень интересно было бы послушать живого ветерана не валютной биржи... с валютной то много звона, но что-то мало толку...
вот даже не знаю, к стыду своему... а какой рост у сиплого... или это Сороса так кличут...)))
Ну и главное, по моему мнению, отличие - прогнозируемость = лучшее наложение индикаторов на процесс торговли = меньшее количество необъяснимых движений цены и т.д.
Как пример - мой товарисч стал миллиардером торгуя по волновой теории, которую тут кто то "удачно хоронил" и так во многих пунктах. Простая торговля на основном индикаторе MACD дает доход за год больше чем рост сиплого.
просто на форексе трудно
врубиться что и к чему не каждому дано
;)
Как пример - мой товарисч стал миллиардером торгуя ...
О да!
У одного - сын, у другого - дочь, у Вас - товарищ :)))
Привет честной компании, уважаемый Михаил Шерстнёв, 8000 акций это круто, раз уж вы тут хотите перетянуть нас на свою сторону, то может какие-то маломальские примеры... с чего начать долгий путь в миллионеры и с каким багажом, очень интересно было бы послушать живого ветерана не валютной биржи... с валютной то много звона, но что-то мало толку...
вот даже не знаю, к стыду своему... а какой рост у сиплого... или это Сороса так кличут...)))
Сиплый = SP500 за 2021 год примерно 30%
начинать лучше с компаний из списка, хотя этот год уже сложный, но вариантов для выбора тьма )))
это за день, список там ещё вниз продолжается, как бы замануха для интереса )))
Но начинать с компаний из списка SP500.
просто на форексе трудно
врубиться что и к чему не каждому дано
;)
Ну вот за месяц реал счёт. Дано? )))
О да!
У одного - сын, у другого - дочь, у Вас - товарищ :)))
Вы неуважаемый тут людям хамите - не пишите мне пожалуйста.
Вы неуважаемый тут людям хамите - не пишите мне пожалуйста.
это ты неуважаемыйИ, да, тут форум - место публичное; пишу я не тебе.
Ну вот за месяц реал счёт. Дано? )))
на форе больше получается
только для начала должно получаться
согласен с тем что на бирже возможно нет плагинов, не знаю просто
если их нет, то дело только в этом, не более
используете стоп-лосс как часть алгоритма ? закрываетесь по трейлинг-стоп ??
ждите гостей
используете стоп-лосс как часть алгоритма ? закрываетесь по трейлинг-стоп ??
ждите гостей
там по честному наверно
;)
// как то раз увидел я таких собачек, когда вышли по маленькому из машины
// я сказал - "О!!! Собачки!"
// ладно сказали что волки: ""Это не собачки, это волки ;)" и мы дернули от туда