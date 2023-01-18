Тема для трейдеров. - страница 83

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transcendreamer #:

Да, всё верно, это чудовищная неописуемая деградация...

Волны, фибо, а теперь еще и нумерология... совсем скатились... впрочем я даже не удивлён...

Радует только то, что такие трейдуны будут утилизированы рынком...

Таки людьми живет рынок. Не будет таких трейдеров не будет нового капитала, следовательно рынок умрет. 

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Alexsey Minchenko #:
Зачем шимпанзе объяснять , что я человек?  
А что вы пытаетесь делать?
Объяснить ‘обезьянке’ (слово взято для ответа на вопрос, а не как ярлык или ругательство в чей-то адрес) что она - обезьянка) 
А тот сайт, ин..стинг, отлично подходит для развлечений, особенно если в торгах не все гладко и для иных дел) 
Имхо, лучше писать, пусть ерунду, получать адекватные аргументы против, понимать и идти дальше, а не сидеть в неведении, особенно, если оно, неведение, поощряется) 
Также, чьи-то ответы могут помочь понять, что нужно делать и в какую сторону думать, что учить и тд. Не всем помогает, но чаще помогает, чем нет)

 
transcendreamer #:

Да, всё верно, это чудовищная неописуемая деградация...

Волны, фибо, а теперь еще и нумерология... совсем скатились... впрочем я даже не удивлён...

Радует только то, что такие трейдуны будут утилизированы рынком...

Рынок форекс был придуман умными  и хитрыми людьми, чтобы трейдуны приносили больше денег на рынок и чем больше тем лучше. Лучшие тредуны это капиталисты у них денег больше всех и девать им их некуда)

П.с.

А слово "трейдун" было придумано мной, чтобы успокаивать губошлепов еще в начале 2000 годов на форуме в альпарях) Вот так.)))

 
transcendreamer #:

Да, всё верно, это чудовищная неописуемая деградация...

Волны, фибо, а теперь еще и нумерология... совсем скатились... впрочем я даже не удивлён...

Радует только то, что такие трейдуны будут утилизированы рынком...

Это же хорошо!

Чем больше таких трейдунов тем лучше и точнее работает рынок, и стабильная прибыль.

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Uladzimir Izerski #:

Рынок форекс был придуман умными  и хитрыми людьми, чтобы трейдуны приносили больше денег на рынок и чем больше тем лучше. Лучшие тредуны это капиталисты у них денег больше всех и девать им их некуда)

П.с.

А слово "трейдун" было придумано мной, чтобы успокаивать губошлепов еще в начале 2000 годов на форуме в альпарях) Вот так.)))

Красавчик) нужно брать с тебя пример))) 
Забавно писать одно, а думать другое.
 
Account_ #:

Имхо, лучше писать, пусть ерунду, получать адекватные аргументы против, понимать и идти дальше, а не сидеть в неведении, особенно, если оно, неведение, поощряется) 
Также, чьи-то ответы могут помочь понять, что нужно делать и в какую сторону думать, что учить и тд. Не всем помогает, но чаще помогает, чем нет)

Как ты оцениваешь адекватность аргумента? Пример: Прихожу я в религиозную секту, хочу понять вещи которые не входят в круг моих понятий,хочу понять как мне правильно жить на космическом корабле - Земля. Меня встречает местный Падрэ и говорит ,что я попал по адресу.Супер! Начинаю общаться с местными сектантами и изучать их классическую (божественную) литературу. В процессе изучения понимаешь, что в их литературе нет четкова описания мироздания и многих жизненных процессов и зачем мне нужен аппендицит))) Есть люди которые остаются в секте и до конца своих дней верят в "истину" навязанную местным Падрэ. Ну мы же не идиоты? Мы заходим в личную библиотеку Падрэ и обнаруживаем там только коллекцию порно журналов. Вот это поворот! 

   Зайдя в профиль местных торговцев, можно легко понять ху-из-ху. Кто-то продает религиозные-индикаторы за бешеные деньги, кто-то бесплатно выкладывает матиматически обоснованные вещи,которые помогут самому создать свою инфраструктуру и изучать рынок, алгоритмы. Оценит адекватность оппонента очень трудно если твои понятия слабы.    

Самая трудная вещь на свете — это думать своей собственной головой.

 
Account_ #:
Красавчик) нужно брать с тебя пример))) 
Забавно писать одно, а думать другое.

Тут на форуме критиканов больше, чем трезво думающих людей. Не критиков, а критиканов, к коим относится и твоя личность)

 

Так закрою что то к нулю стремится.

https://www.mql5.com/ru/forum/375484/page82#comment_25914339

[Удален]  
Uladzimir Izerski #:

Тут на форуме критиканов больше, чем трезво думающих людей. Не критиков, а критиканов, к коим относится и твоя личность)

Понимаю, сам выпивал) а ты то когда закончишь? Тебе Дример ссылку дал на видео (ты знаешь какую). Там куча полезного есть, чтобы хотяб попробовать форматнуть себя немного)
 
Speculator #:

Так закрою что то к нулю стремится.

https://www.mql5.com/ru/forum/375484/page82#comment_25914339

Рано

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