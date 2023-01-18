Тема для трейдеров. - страница 83
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Да, всё верно, это чудовищная неописуемая деградация...
Волны, фибо, а теперь еще и нумерология... совсем скатились... впрочем я даже не удивлён...
Радует только то, что такие трейдуны будут утилизированы рынком...
Таки людьми живет рынок. Не будет таких трейдеров не будет нового капитала, следовательно рынок умрет.
Зачем шимпанзе объяснять , что я человек?
Да, всё верно, это чудовищная неописуемая деградация...
Волны, фибо, а теперь еще и нумерология... совсем скатились... впрочем я даже не удивлён...
Радует только то, что такие трейдуны будут утилизированы рынком...
Рынок форекс был придуман умными и хитрыми людьми, чтобы трейдуны приносили больше денег на рынок и чем больше тем лучше. Лучшие тредуны это капиталисты у них денег больше всех и девать им их некуда)
П.с.
А слово "трейдун" было придумано мной, чтобы успокаивать губошлепов еще в начале 2000 годов на форуме в альпарях) Вот так.)))
Да, всё верно, это чудовищная неописуемая деградация...
Волны, фибо, а теперь еще и нумерология... совсем скатились... впрочем я даже не удивлён...
Радует только то, что такие трейдуны будут утилизированы рынком...
Это же хорошо!
Чем больше таких трейдунов тем лучше и точнее работает рынок, и стабильная прибыль.
Рынок форекс был придуман умными и хитрыми людьми, чтобы трейдуны приносили больше денег на рынок и чем больше тем лучше. Лучшие тредуны это капиталисты у них денег больше всех и девать им их некуда)
П.с.
А слово "трейдун" было придумано мной, чтобы успокаивать губошлепов еще в начале 2000 годов на форуме в альпарях) Вот так.)))
Как ты оцениваешь адекватность аргумента? Пример: Прихожу я в религиозную секту, хочу понять вещи которые не входят в круг моих понятий,хочу понять как мне правильно жить на космическом корабле - Земля. Меня встречает местный Падрэ и говорит ,что я попал по адресу.Супер! Начинаю общаться с местными сектантами и изучать их классическую (божественную) литературу. В процессе изучения понимаешь, что в их литературе нет четкова описания мироздания и многих жизненных процессов и зачем мне нужен аппендицит))) Есть люди которые остаются в секте и до конца своих дней верят в "истину" навязанную местным Падрэ. Ну мы же не идиоты? Мы заходим в личную библиотеку Падрэ и обнаруживаем там только коллекцию порно журналов. Вот это поворот!
Зайдя в профиль местных торговцев, можно легко понять ху-из-ху. Кто-то продает религиозные-индикаторы за бешеные деньги, кто-то бесплатно выкладывает матиматически обоснованные вещи,которые помогут самому создать свою инфраструктуру и изучать рынок, алгоритмы. Оценит адекватность оппонента очень трудно если твои понятия слабы.
Самая трудная вещь на свете — это думать своей собственной головой.
Красавчик) нужно брать с тебя пример)))
Тут на форуме критиканов больше, чем трезво думающих людей. Не критиков, а критиканов, к коим относится и твоя личность)
Так закрою что то к нулю стремится.
https://www.mql5.com/ru/forum/375484/page82#comment_25914339
Тут на форуме критиканов больше, чем трезво думающих людей. Не критиков, а критиканов, к коим относится и твоя личность)
Так закрою что то к нулю стремится.
https://www.mql5.com/ru/forum/375484/page82#comment_25914339
Рано