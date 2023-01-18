Тема для трейдеров. - страница 210
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Поймите. Не виню инвесторов или привлекающих их лиц.
Зарабатывают все кто как может в рамках дозволенного законами.
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Но зачем навешивать, что я кого то обманываю?
Назарчук и его земляки утверждают что всё нарисовано и это фейки.
У меня нет и не было сигналов для обмана, только для обзора любопытных глаз с реала. И к их большей обиде и концентрации ненависти ко мне, не центовых))
А для обмана вижу в интернете тысячи сигналов.
Скучно и противно видеть такое. Но такова жизнь.
Назарчук и его земляки утверждают что всё нарисовано и это фейки.
А вот это уже ложь.
Ты, балаболка, приведи мою цитату
И не стыдно вам издеваться над Володей, даже не имея демо-мониторинга в профиле.
Ну как же!
Открыть на показ свои мечтания, а не возможности?
Тогда им станет стыдно и некого будет облить своим понос..м)))
Реально это пацаны с подворотни у которых только одни понты.
Показать то нечего. Хи-хи.))
А вот это уже ложь.
Ты, балаболка, приведи мою цитату
Ух Ты!! )))
... и концентрации ненависти ко мне
Нет, ненависть это высокое и благородное чувство, а ты как хвастунишка заслуживаешь лишь презрения или жалости.
А не желаешь рынок изучать - может партейку в шахматишки?
Иногда проскакивают посты с культиватором. Я их не читаю из принципа. Даже ради любопытства. У меня сила воли плюс характер.
Уверен, что не у каждого такие качества есть.
Если что дельное предложит, пусть передаст через Назарчука. Его посты еще пока читаю.))
Забавные отрицания... Читаешь и еще как читаешь - а иначе бы не повторял бы так часто,что не читаешь 😁
Я вспомнил что мне это напоминает, это же известный интернет-мем: "Да не бомбит у меня! не бомбит!!" 😁