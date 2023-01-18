Тема для трейдеров. - страница 210

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[Удален]  
И не стыдно вам издеваться над Володей, даже не имея демо-мониторинга в профиле.
 

Поймите. Не виню инвесторов или привлекающих их лиц.

Зарабатывают все кто как может в рамках дозволенного законами.

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Но зачем навешивать, что я кого то обманываю?

Назарчук и его земляки утверждают что всё нарисовано и это фейки.

У меня нет и не было сигналов для обмана, только для обзора любопытных глаз с реала. И к их большей обиде и концентрации ненависти ко мне, не центовых))

А для обмана вижу в интернете тысячи сигналов.

Скучно и противно видеть такое. Но такова жизнь.

 
Uladzimir Izerski #:


Назарчук и его земляки утверждают что всё нарисовано и это фейки.


А вот это уже ложь.

Ты, балаболка, приведи мою цитату

 
Vladimir Baskakov #:
И не стыдно вам издеваться над Володей, даже не имея демо-мониторинга в профиле.

Ну как же!

Открыть на показ свои мечтания, а не возможности?

Тогда им станет стыдно и некого будет облить своим понос..м))) 

Реально это пацаны с подворотни у которых только одни понты.

Показать то нечего. Хи-хи.))

 
Dmytryi Nazarchuk #:

А вот это уже ложь.

Ты, балаболка, приведи мою цитату

Ух Ты!! )))

 
Uladzimir Izerski #:

... и концентрации ненависти ко мне

Нет, ненависть это высокое и благородное чувство, а ты как хвастунишка заслуживаешь лишь презрения или жалости.

 
Alexander_K #:

А не желаешь рынок изучать - может партейку в шахматишки?

Партейку в трейдинг можно)
 

Иногда проскакивают посты с культиватором. Я их не читаю из принципа. Даже ради любопытства. У меня сила воли плюс характер.

Уверен, что не у каждого такие качества есть.

Если что дельное предложит, пусть передаст через Назарчука.  Его посты еще пока читаю.))

 

Забавные отрицания... Читаешь и еще как читаешь - а иначе бы не повторял бы так часто,что не читаешь 😁

 

Я вспомнил что мне это напоминает, это же известный интернет-мем: "Да не бомбит у меня! не бомбит!!" 😁



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