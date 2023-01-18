Тема для трейдеров. - страница 202

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Vladimir Baskakov #:
Просто тебе завидуют, не бери в голову бро

Завидовать 10-долларовой нищенке без образования с пролетарским происхождением? - ну не знаю... 🤔

[Удален]  
transcendreamer #:

Завидовать 10-долларовой нищенке без образования с пролетарским происхождением? - ну не знаю... 🤔

Уму
 
Vladimir Baskakov #:
Уму

А ты шутник! 

 
Необразованность всегда подводит) После заявления о наличии тайных знаний надо было просто намекнуть на подписанное NDA)
 
Aleksey Nikolayev #:
Необразованность всегда подводит) После заявления о наличии тайных знаний надо было просто намекнуть на подписанное NDA)

Лжепророк не может подписать NDA, потому у него даже костюма нет, поэтому ему в офис не попасть, ни в один бизнес-центр не пропустят. 😁

 
transcendreamer #:

Лжепророк не может подписать NDA, потому у него даже костюма нет, поэтому ему в офис не попасть, ни в один бизнес-центр не пропустят. 😁

хранит молчание по оферте :-)

 
Maxim Kuznetsov #:

хранит молчание по оферте :-)

Самое лучшее было бы ему пойти на кирпичный завод, там бы он искупил честным трудом свою вину перед обществом.


Вот здесь было прекрасное воодушевляющее описание ЗАВОДА: https://www.mql5.com/ru/forum/375484/page92#comment_25992629


 
transcendreamer #:

Самое лучшее было бы ему пойти на кирпичный завод, там бы он искупил честным трудом свою вину перед обществом.


Вот здесь было прекрасное воодушевляющее описание ЗАВОДА: https://www.mql5.com/ru/forum/375484/page92#comment_25992629


Гениальный текст.

 
transcendreamer #:

Самое лучшее было бы ему пойти на кирпичный завод, там бы он искупил честным трудом свою вину перед обществом.


Вот здесь было прекрасное воодушевляющее описание ЗАВОДА: https://www.mql5.com/ru/forum/375484/page92#comment_25992629


Там опущена важная часть технологии. После формования кирпичей их долго сушат перед тем, как отправить в печку. Часто это заключается в многократном перекладывании сырца из одного штабеля в другой. Можно сказать, опущена самая мякотка кирпичестроения)

 
Aleksey Nikolayev #:

Там опущена важная часть технологии. После формования кирпичей их долго сушат перед тем, как отправить в печку. Часто это заключается в многократном перекладывании сырца из одного штабеля в другой. Можно сказать, опущена самая мякотка кирпичестроения)

Ах, какое упущение, но уверен, что пророк мог бы применить свои таланты как раз на этом участке 😁 перекладывая кирпичи волнами... или по числам Фибоначчи... а самое главное - польза для общества и стабильный доход.

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