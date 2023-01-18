Тема для трейдеров. - страница 128
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Разные, но не абсолютно. Четыре базовых актива одни и те же, но собраны в портфель с разными долями капитализации. Но вопрос "И что?" остаётся)
Зачем ты на это клюёшь?
Исключительно для поддержания светской беседы.
Он пытается продать свои индикаторы. Он хочет на форуме всех заинтересовать своей дребеденью, которая НЕ МОЖЕТ РАБОТАТЬ по определению
Разве только он один?) Вся эта ветка и половина форума посвящена тому же)
Не надо меня рекламировать. Удалите пж. этот пост.
Разные, но не абсолютно. Четыре базовых актива одни и те же, но собраны в портфель с разными долями капитализации. Но вопрос "И что?" остаётся)
Посмотрите общую картину. 2 пары перевернул для наглядности
Видно, что в разный момент времени - нужно подобрать разные пары
корреляция на Форекс - слив 100%
Посмотрите общую картину. 2 пары перевернул для наглядности
Видно, что в разный момент времени - нужно подобрать разные пары
Может, вы просто не умеете ловить моменты?)
Может, вы просто не умеете ловить моменты?)
Потом мне покажете успешный сигнал на Форекс с использованием корреляции.
Можете не спешить, поищите хорошенько
Может, вы просто не умеете ловить моменты?)
Сначала вы ловите моменты, потом моменты ловят вас)
Пары могут сильно разойтись. Вы уже 3 раз не можете ответить на вопрос: что делать, если пары разойдутся?
Если-бы вы полностью читали мои сообщения, то давно-бы увидели ответ