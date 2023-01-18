Тема для трейдеров. - страница 128

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Aleksey Nikolayev #:

Разные, но не абсолютно. Четыре базовых актива одни и те же, но собраны в портфель с разными долями капитализации. Но вопрос "И что?" остаётся)

Зачем ты на это клюёшь? Он пытается продать свои индикаторы. Он хочет на форуме всех заинтересовать своей дребеденью, которая НЕ МОЖЕТ РАБОТАТЬ по определению
 
osmo1709 #:
Зачем ты на это клюёшь?

Исключительно для поддержания светской беседы.

osmo1709 #:
Он пытается продать свои индикаторы. Он хочет на форуме всех заинтересовать своей дребеденью, которая НЕ МОЖЕТ РАБОТАТЬ по определению

Разве только он один?) Вся эта ветка и половина форума посвящена тому же)

[Удален]  
Uladzimir Izerski #:

Не надо меня рекламировать. Удалите пж. этот пост.

По евро ты угадал, пошла вверх
 
Aleksey Nikolayev #:

Разные, но не абсолютно. Четыре базовых актива одни и те же, но собраны в портфель с разными долями капитализации. Но вопрос "И что?" остаётся)

Посмотрите общую картину. 2 пары перевернул для наглядности

Видно, что в разный момент времени - нужно подобрать разные пары


 
Dmytryi Nazarchuk #:

корреляция на Форекс - слив 100%

Может, вы просто не умеете ловить моменты?)
 
Vitaly Muzichenko #:

Посмотрите общую картину. 2 пары перевернул для наглядности

Видно, что в разный момент времени - нужно подобрать разные пары


Пары могут сильно разойтись. Вы уже 3 раз не можете ответить на вопрос: что делать, если пары разойдутся?
 
secret #:
Может, вы просто не умеете ловить моменты?)
Форекс - не спринт, это марафон
 
secret #:
Может, вы просто не умеете ловить моменты?)

Потом мне покажете успешный сигнал на Форекс с использованием корреляции.

Можете не спешить, поищите хорошенько

 
secret #:
Может, вы просто не умеете ловить моменты?)

Сначала вы ловите моменты, потом моменты ловят вас)

 
osmo1709 #:
Пары могут сильно разойтись. Вы уже 3 раз не можете ответить на вопрос: что делать, если пары разойдутся?

Если-бы вы полностью читали мои сообщения, то давно-бы увидели ответ

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