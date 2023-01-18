Тема для трейдеров. - страница 123
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Итак, подведу итог:
Входов за последние 3 торговых дня было несколько, один был сделан с нарушением правил в надежде, что отработает как всегда - быстро.
Конец прошлой недели выдался волатильным по некоторым валютам и пошло резкое расхождение, такое бывает крайне редко
С одним НО..., если всё делать по правилам системы не отклоняясь от неё, то результат таким не будет:
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Полный скрин системы с точками входа(часть системы скрыл, чтобы баскаков не бился в конвульсиях), трейд был более 3-х дней с просадкой ~92$:
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Видно, что 1 индикатор из 3-х показал обратное движение, а это повод пропустить сигнал по этим парам и выбрать другие.
Если всё делать по системе, то такое не происходит, но здесь сыграл человеческий фактор и был сделан вход.
Имея необходимые инструменты и навык, на такой ТС можно зарабатывать в долгосрочной перспективе, как писал ранее, всегда можно выбрать оптимальные пары в оптимальных точках
AUDJPY-NZDCHF, CADJPY-NZDCHF, NZDJPY-CADCHF, AUDCHF-NZDCAD, NZDJPY-AUDCHF и тд.
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Мог и не публиковать, но появился повод - неудачный вход, поэтому решил его рассмотреть.
Кто хочет - найдёт возможность, а кто не хочет - найдёт причину.
На этом всё, ответов больше не будет при любых раскладах.
Всем удачи!
Интереса ради посчитал коинтеграцию. Она отсутствует для этих пар.
Интереса ради посчитал коинтеграцию. Она отсутствует для этих пар.
Прекрасно. Вам в "Машинное обучение"
CADCHF+NZDCHF=NZDCAD ; NZDJPY+AUDJPY=AUDNZD; NZDCAD+AUDNZD=AUDCAD
т.е можно просто торговать AUDCAD, +экономия на комиссии и свопе. Я не прав ?
Вот смотрите что торговалось, 4 валюты в синтетике
График М5 для наглядности
А как?
всё в балансе
Интереса ради посчитал коинтеграцию. Она отсутствует для этих пар.
И ещё: Пока теоретики 50 лет считают, практик Илон Маск запускает ракеты на Марс.
Вопрос не по адресу. Это обсуждайте с теми, кто торгует откаты, пробои, отскоки и прочие системы.
Прекрасно. Вам в "Машинное обучение"
Спасибо, но предпочитаю самостоятельно решать куда мне)
Пересчитал ещё раз коинтеграцию с использованием промежутка времени и таймфрейма с вашего графика (240 30-минутных баров). Есть коинтеграция для пары AUDCHF-NZDCAD. Вполне возможно в этом что-то и есть, если удаётся хорошо поймать моменты коинтеграции.
И ещё: Пока теоретики 50 лет считают, практик Илон Маск запускает ракеты на Марс.
Мы по прежнему ждем сигнал.
Уже который год...
В любой торговой системе тейк профит должен быть больше стоп-лосса - тогда всегда будешь выигрывать. На финансовых рынках распределение логнормальное, то есть существует очень много безоткатных сильных движений, иначе можно было бы выигрывать по Боллинджеру, и цена бы все время отскакивала к среднему. Но по Боллинджеру с отскоками выигрывать нельзя. Цена часто касаясь верхней или нижней ленты идёт дальше вверх или вниз. Значит распределение логнормальное. И тейк профит должен быть В ЛЮБОЙ ТС больше стоп-лосса
Скажи, зачем в такой ТС стопы, если пары ходят однонаправленно с небольшим отрывом, который нас как-раз интересует?
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А теперь открой графики мажоров этих 4-х валют и сравни.
Спасибо, но предпочитаю самостоятельно решать куда мне)
Пересчитал ещё раз коинтеграцию с использованием промежутка времени и таймфрейма с вашего графика (240 30-минутных баров). Есть коинтеграция для пары AUDCHF-NZDCAD. Вполне возможно в этом что-то и есть, если удаётся хорошо поймать моменты коинтеграции.
А если сильно посчитать, то можно заметить что и корреляция есть только моментами.
Все есть моментами.
Моментами даже две машки зарабатывают