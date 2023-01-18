Тема для трейдеров. - страница 123

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Vitaly Muzichenko #:

Итак, подведу итог:

Входов за последние 3 торговых дня было несколько, один был сделан с нарушением правил в надежде, что отработает как всегда - быстро.

Конец прошлой недели выдался волатильным по некоторым валютам и пошло резкое расхождение, такое бывает крайне редко

С одним НО..., если всё делать по правилам системы не отклоняясь от неё, то результат таким не будет:

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Полный скрин системы с точками входа(часть системы скрыл, чтобы баскаков не бился в конвульсиях), трейд был более 3-х дней с просадкой ~92$:

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Видно, что 1 индикатор из 3-х показал обратное движение, а это повод пропустить сигнал по этим парам и выбрать другие.

Если всё делать по системе, то такое не происходит, но здесь сыграл человеческий фактор и был сделан вход.

Имея необходимые инструменты и навык, на такой ТС можно зарабатывать в долгосрочной перспективе, как писал ранее, всегда можно выбрать оптимальные пары в оптимальных точках

AUDJPY-NZDCHF, CADJPY-NZDCHF, NZDJPY-CADCHF, AUDCHF-NZDCAD, NZDJPY-AUDCHF и тд.

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Мог и не публиковать, но появился повод - неудачный вход, поэтому решил его рассмотреть.

Кто хочет - найдёт возможность, а кто не хочет - найдёт причину.

На этом всё, ответов больше не будет при любых раскладах.

Всем удачи!

Интереса ради посчитал коинтеграцию. Она отсутствует для этих пар.

 
Aleksey Nikolayev #:

Интереса ради посчитал коинтеграцию. Она отсутствует для этих пар.

Прекрасно. Вам в "Машинное обучение"

 
Alexsey Minchenko #:

CADCHF+NZDCHF=NZDCAD ; NZDJPY+AUDJPY=AUDNZD; NZDCAD+AUDNZD=AUDCAD

т.е можно просто торговать AUDCAD, +экономия на комиссии и свопе. Я не прав ? 

Вот смотрите что торговалось, 4 валюты в синтетике

График М5 для наглядности


 
osmo1709 #:
А как?

всё в балансе

 
Aleksey Nikolayev #:

Интереса ради посчитал коинтеграцию. Она отсутствует для этих пар.

И ещё: Пока теоретики 50 лет считают, практик Илон Маск запускает ракеты на Марс.

 
Vitaly Muzichenko #:

Вопрос не по адресу. Это обсуждайте с теми, кто торгует откаты, пробои, отскоки и прочие системы.

В любой торговой системе тейк профит должен быть больше стоп-лосса - тогда всегда будешь выигрывать. На финансовых рынках распределение логнормальное, то есть существует очень много безоткатных сильных движений, иначе можно было бы выигрывать по Боллинджеру, и цена бы все время отскакивала к среднему. Но по Боллинджеру с отскоками выигрывать нельзя. Цена часто касаясь верхней или нижней ленты идёт дальше вверх или вниз. Значит распределение логнормальное. И тейк профит должен быть В ЛЮБОЙ ТС больше стоп-лосса
 
Vitaly Muzichenko #:

Прекрасно. Вам в "Машинное обучение"

Спасибо, но предпочитаю самостоятельно решать куда мне)

Пересчитал ещё раз коинтеграцию с использованием промежутка времени и таймфрейма с вашего графика (240 30-минутных баров). Есть коинтеграция для пары  AUDCHF-NZDCAD. Вполне возможно в этом что-то и есть, если удаётся хорошо поймать моменты коинтеграции.

 
Vitaly Muzichenko #:

И ещё: Пока теоретики 50 лет считают, практик Илон Маск запускает ракеты на Марс.

Мы по прежнему ждем сигнал.

Уже который год...

 
osmo1709 #:
В любой торговой системе тейк профит должен быть больше стоп-лосса - тогда всегда будешь выигрывать. На финансовых рынках распределение логнормальное, то есть существует очень много безоткатных сильных движений, иначе можно было бы выигрывать по Боллинджеру, и цена бы все время отскакивала к среднему. Но по Боллинджеру с отскоками выигрывать нельзя. Цена часто касаясь верхней или нижней ленты идёт дальше вверх или вниз. Значит распределение логнормальное. И тейк профит должен быть В ЛЮБОЙ ТС больше стоп-лосса

Скажи, зачем в такой ТС стопы, если пары ходят однонаправленно с небольшим отрывом, который нас как-раз интересует?

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А теперь открой графики мажоров этих 4-х валют и сравни.

 
Aleksey Nikolayev #:

Спасибо, но предпочитаю самостоятельно решать куда мне)

Пересчитал ещё раз коинтеграцию с использованием промежутка времени и таймфрейма с вашего графика (240 30-минутных баров). Есть коинтеграция для пары  AUDCHF-NZDCAD. Вполне возможно в этом что-то и есть, если удаётся хорошо поймать моменты коинтеграции.

А если сильно посчитать, то можно заметить что и корреляция есть только моментами. 

Все есть моментами.

Моментами даже две машки зарабатывают

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