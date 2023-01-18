Тема для трейдеров. - страница 88

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Vitaly Muzichenko #:

Ну так Я показал конечный результат, что опять не так?

Как я понял, по такой технике надо просто дождаться прибыли и закрыться. Так?

Даже если депо погружается в глубокую просадку? Или защита от креша должна быть какая?

[Удален]  
Vitaly Muzichenko #:

Ты идиот, Я же скрин прикрепил?

---

Ладно больше не намерен тебе уделять внимание, в котором ты так нуждаешься!

Скрин, понятно. Это называется, отточенная система с 17 года

 
Vladimir Baskakov #:

Скрин, понятно. Это называется, отточенная система с 17 года

Да, так и называется. Это рынок, от него можно ожидать чего угодно.

Именно эта система хеджирования и не даст слить депозит при любом состоянии рынка.

[Удален]  
Vitaly Muzichenko #:

Да, так и называется. Это рынок, от него можно ожидать чего угодно.

Именно эта система хеджирования и не даст слить депозит при любом состоянии рынка.

Нет, сольешь. Ты хэджируешь положительно коррелируемые пары. Когда они идут в одну сторону, это работает, когда в разные, слив в 2 раза быстрее
 
Vladimir Baskakov #:
Нет, сольешь. Ты хэджируешь положительно коррелируемые пары. Когда они идут в одну сторону, это работает, когда в разные, слив в 2 раза быстрее

Я и прямые пары хеджирую, только или 2 buy, или 2 sell.

Суть не в этом, коррелируемые пары всегда ходят рядом с неким отклонением, и не может так быть, что обе ушли на огромное расстояние друг от друга, но при условии, что пары действительно коррелируемые на длительном расстоянии.

Ладно, спор и разбор окончен - не имеет смысла для агрессивно настроенного собеседника.

[Удален]  
Vitaly Muzichenko #:

Я и прямые пары хеджирую, только или 2 buy, или 2 sell.

Суть не в этом, коррелируемые пары всегда ходят рядом с неким отклонением, и не может так быть, что обе ушли на огромное расстояние друг от друга, но при условии, что пары действительно коррелируемые на длительном расстоянии.

Ладно, спор и разбор окончен - не имеет смысла для агрессивно настроенного собеседника.

Расходятся Витя, и ещё как. Если бы это было не так EurGbp или AudNzd не менялись бы. Пора тебя повышать в списке, заслужил
 
Vladimir Baskakov #:
Расходятся Витя, и ещё как. Если бы это было не так EurGbp или AudNzd не менялись бы. Пора тебя повышать в списке, заслужил

Кто мешает захеджировать EURGBP к примеру тем-же AUDCHF ? График корреляции приложил, период небольшой, нет желания рассматривать этот хедж досконально, он изначально не правильный.

Да, не исключено что и по этой сборке может пойти сразу минус, впрочем мой публичный вход это и показал, но конечный результат будет положительный

---

При этом, система хеджирования не предполагает торговать парами, которые плохо коррелируемы и к ним сложно подобрать хеджируемую. Зачем нам EURGBP? 

У меня нет ни одного трейда с EURCHF и ему подобным. У нас в наличии около 28 пар, с них всегда можно собрать хороший синтетик.

И нужно помнить, что нет любимой пары, которая обязательно должна быть в каждом трейде, тот-же EURGBP.

На каждый момент времени нужно отбирать "нужные" пары, а не любимые.

[Удален]  
Vitaly Muzichenko #:

Кто мешает захеджировать EURGBP к примеру тем-же AUDCHF ? График корреляции приложил, период небольшой, нет желания рассматривать этот хедж досконально, он изначально не правильный.

Да, не исключено что и по этой сборке может пойти сразу минус, впрочем мой публичный вход это и показал, но конечный результат будет положительный

---

При этом, система хеджирования не предполагает торговать парами, которые плохо коррелируемы и к ним сложно подобрать хеджируемую. Зачем нам EURGBP? 

У меня нет ни одного трейда с EURCHF и ему подобным. У нас в наличии около 28 пар, с них всегда можно собрать хороший синтетик.

И нужно помнить, что нет любимой пары, которая обязательно должна быть в каждом трейде, тот-же EURGBP.

На каждый момент времени нужно отбирать "нужные" пары, а не любимые.

Причем здесь любимые. Я для примера привел EurGbp, так как фунт и евро положительно коррелируемы.Но при это расходятся далеко. Твой набор пар вообще взят с потолка, никакой связи. Даже не знаешь , что такое синтетик
 
Vladimir Baskakov #:
Причем здесь любимые. Я для примера привел EurGbp, так как фунт и евро положительно коррелируемы.Но при это расходятся далеко. Твой набор пар вообще взят с потолка, никакой связи. Даже не знаешь , что такое синтетик

Ты смотришь на её составляющую через одну валюту - доллар. Корреляцию так не ищут и не торгуют.

Мы же ищем 2 пары, которые ходят примерно одинаково:

AUDJPY-NZDCHF, CADJPY-NZDCHF, NZDJPY-CADCHF, AUDCHF-NZDCAD и тд.

Вижу ты совсем не в теме, поэтому разговор окончательно прекращаю.

[Удален]  
Vitaly Muzichenko #:

Ты смотришь на её составляющую через одну валюту - доллар. Корреляцию так не ищут и не торгуют.

Мы же ищем 2 пары, которые ходят примерно одинаково:

AUDJPY-NZDCHF, CADJPY-NZDCHF, NZDJPY-CADCHF, AUDCHF-NZDCAD и тд.

Вижу ты совсем не в теме, поэтому разговор окончательно прекращаю.

CadJpy -NzdChf?)) Я ржу
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