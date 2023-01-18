Тема для трейдеров. - страница 181

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Vladimir Baskakov #:
Жуй кашку, не отвлекайся

Что это? Кручу-верчу на_ _  хочу ? 😂

[Удален]  
Alexsey Minchenko #:

Что это? Кручу-верчу на_ _  хочу ?

И что тебя так возбудило
 
Uladzimir Izerski #:

Ладно мной недовольны миллионеры да капиталисты. Им всё время денег мало.

Но почему мешал  Vitaly Murlenko с его идеей написать эффективного советника?

Заклевали, задолбали. Человек не выдержал. Сдался.

В чём причина?

Кто в такой атмосфере будет с вами чем то полезным делиться?

Да, Владимир, ты прав. У человека была вполне себе хорошая мечта. Пусть утопичная, но все же не такая уж плохая.

Нет бы, действительно, помочь человеку - народ, как всегда, наезжал без малейшего конструктива. 

Я сразу сказал - все делать придется самому, на помощь форумчан можно рассчитывать только эпизодически. 

Sad, but true.

 
Georgiy Merts #:

Да, Владимир, ты прав. У человека была вполне себе хорошая мечта. Пусть утопичная, но все же не такая уж плохая.

Нет бы, действительно, помочь человеку - народ, как всегда, наезжал без малейшего конструктива. 

Я сразу сказал - все делать придется самому, на помощь форумчан можно рассчитывать только эпизодически. 

Sad, but true.

Да, уж. Какие то нехорошие традиции заложились. Жалко, но исправить уже не видится возможным. Общество потихоньку деградирует.)

 
Georgiy Merts #:

О, да... Тут столько таких трейдунов... Где там Тарабанов, у которого дочка с Баффетом соревнуется по доходам... 

1% прибыли за 15 минут - это даже без реинвестирования 4% в час, 100% в сутки... 

Сказочники... 

Георгий, меньше желчи - и жизнь наладится. Чуть больше года назад дочь отказалась от должности заместителя директора Федерального агентства с окладом 300 рублей. Фактический заработок в 2 раза больше. Ей это не надо, потому как она самодостаточна, деньги эти зарабатывает на рынке, а пенсию уже заработала на госслужбе. Ни с кем она не соревнуется, соревнуются Ваши, надеюсь, не совсем безнадёжные торговые системы. 

[Удален]  
Алексей Тарабанов #:

Георгий, меньше желчи - и жизнь наладится. Чуть больше года назад дочь отказалась от должности заместителя директора Федерального агентства с окладом 300 рублей. Фактический заработок в 2 раза больше. Ей это не надо, потому как она самодостаточна, деньги эти зарабатывает на рынке, а пенсию уже заработала на госслужбе. Ни с кем она не соревнуется, соревнуются Ваши, надеюсь, не совсем безнадёжные торговые системы. 

В чем прикол так врать? Вообще это компенсация внутренней нереализованности, делать акцент на "успехах детей". Как в песне: надо подлечиться...надо надо подлечиться
 
Vladimir Baskakov #:
В чем прикол так врать? Вообще это компенсация внутренней нереализованности, делать акцент на "успехах детей". Как в песне: надо подлечиться...надо надо подлечиться

Владимир, если ты в это не веришь, то это не означает, что я вру. Ивонин, правда, предпочитал клеммы на яйца. 

 
Vladimir Baskakov #:
В чем прикол так врать? Вообще это компенсация внутренней нереализованности, делать акцент на "успехах детей". Как в песне: надо подлечиться...надо надо подлечиться

Ты прав в одном. Я живу детьми. 

[Удален]  
Алексей Тарабанов #:

Ты прав в одном. Я живу детьми. 

Да живи на здоровье, только зачем всё это на форум выносить, торговать ты от этого лучше не стал
 

Давно замечено: чем более беспросветная тусклая жизнь - тем более массированное и нелепое враньё, это гиперкомпенсация, и по мере своего социального падения даже теряют понимание, как эти басни нелепо и убого выглядят со стороны... то вселенские законы рынков то дети-миллионеры... просто цирк какой-то... 😏 

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