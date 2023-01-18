Тема для трейдеров. - страница 78

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Предполагаю 113.90 USDJPY...

 
Speculator #:

Предполагаю 113.90 USDJPY...

Я сегодня ходил срать 2 раза в 8:00 и 16:00, подскажите куда пойдет eur/usd ? .Нумерология LOL🤣. 

 
Alexsey Minchenko #:

Я сегодня ходил срать 2 раза в 8:00 и 16:00, подскажите куда пойдет eur/usd ? .Нумерология LOL🤣. 

Так он именно об этом и пишет. Но не всем очевидно.

 

нумерология (не в плане сложить из слова число и алилуйа) а как свойства календарных чисел (дат,часов,моментов и промежутков), она физически присутствует в торговых процессах реального времени. 

Реальное время мы измеряем примерно так-же как во времена копки пирамид. Утрированно конечно :-) Со времён Августа, когда устаканился общепринятый календарь и кол-во часов в сутках и минут в часах вот так точно.
Мир живёт, работает и торгует по календарю и часом. Это очень внезапно для многих местных "трейдеров". Что шар круглый, тоже в школе учили но не воспринимают. Восходы/закаты для USD и JPY в разные моменты и эти моменты чётко сказываются на поведении USDJPY. И так далее

Просто к реальности надо относится без мистики и везде искать физическую подоснову. 

 
Maxim Kuznetsov #:

нумерология (не в плане сложить из слова число и алилуйа) а как свойства календарных чисел (дат,часов,моментов и промежутков), она физически присутствует в торговых процессах реального времени. 

Реальное время мы измеряем примерно так-же как во времена копки пирамид. Утрированно конечно :-) Со времён Августа, когда устаканился общепринятый календарь и кол-во часов в сутках и минут в часах вот так точно.
Мир живёт, работает и торгует по календарю и часом. Это очень внезапно для многих местных "трейдеров". Что шар круглый, тоже в школе учили но не воспринимают. Восходы/закаты для USD и JPY в разные моменты и эти моменты чётко сказываются на поведении USDJPY. И так далее

Просто к реальности надо относится без мистики и везде искать физическую подоснову.

Какая взаимосвязь между моим днем рождения и с трейдером который сейчас заливает свой лимитник на 10000000000$ ???

 
Alexsey Minchenko #:

Какая взаимосвязь между моим днем рождения и с трейдером который сейчас заливает свой лимитник на 10000000000$ ???

от твого дня рождения не зависит ничего, в отличии от упомянутого лимитника.

Не знаю, радует ли это тебя, или огорчает

 
Alexsey Minchenko #:

Я сегодня ходил срать 2 раза в 8:00 и 16:00, подскажите куда пойдет eur/usd ? .Нумерология LOL🤣. 

Это к врачу!  

 

Магическая пять неудача опять!

 
Может проще подключиться к рабочему, проверенному роботу и копировать сделки?)) 
 
Arseny Zemlyanskikh #:
Может проще подключиться к рабочему, проверенному роботу и копировать сделки?)) 

Кукл видно проверял?)

Когда "кукл" проверит, тогда только можно доверять.

Заходи в канал, там себя покажешь. Проверим. Тут нельзя.

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