Тема для трейдеров. - страница 78
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Предполагаю 113.90 USDJPY...
Предполагаю 113.90 USDJPY...
Я сегодня ходил срать 2 раза в 8:00 и 16:00, подскажите куда пойдет eur/usd ? .Нумерология LOL🤣.
Я сегодня ходил срать 2 раза в 8:00 и 16:00, подскажите куда пойдет eur/usd ? .Нумерология LOL🤣.
Так он именно об этом и пишет. Но не всем очевидно.
нумерология (не в плане сложить из слова число и алилуйа) а как свойства календарных чисел (дат,часов,моментов и промежутков), она физически присутствует в торговых процессах реального времени.
Реальное время мы измеряем примерно так-же как во времена копки пирамид. Утрированно конечно :-) Со времён Августа, когда устаканился общепринятый календарь и кол-во часов в сутках и минут в часах вот так точно.
Мир живёт, работает и торгует по календарю и часом. Это очень внезапно для многих местных "трейдеров". Что шар круглый, тоже в школе учили но не воспринимают. Восходы/закаты для USD и JPY в разные моменты и эти моменты чётко сказываются на поведении USDJPY. И так далее
Просто к реальности надо относится без мистики и везде искать физическую подоснову.
нумерология (не в плане сложить из слова число и алилуйа) а как свойства календарных чисел (дат,часов,моментов и промежутков), она физически присутствует в торговых процессах реального времени.
Реальное время мы измеряем примерно так-же как во времена копки пирамид. Утрированно конечно :-) Со времён Августа, когда устаканился общепринятый календарь и кол-во часов в сутках и минут в часах вот так точно.
Мир живёт, работает и торгует по календарю и часом. Это очень внезапно для многих местных "трейдеров". Что шар круглый, тоже в школе учили но не воспринимают. Восходы/закаты для USD и JPY в разные моменты и эти моменты чётко сказываются на поведении USDJPY. И так далее
Просто к реальности надо относится без мистики и везде искать физическую подоснову.
Какая взаимосвязь между моим днем рождения и с трейдером который сейчас заливает свой лимитник на 10000000000$ ???
Какая взаимосвязь между моим днем рождения и с трейдером который сейчас заливает свой лимитник на 10000000000$ ???
от твого дня рождения не зависит ничего, в отличии от упомянутого лимитника.
Не знаю, радует ли это тебя, или огорчает
Я сегодня ходил срать 2 раза в 8:00 и 16:00, подскажите куда пойдет eur/usd ? .Нумерология LOL🤣.
Это к врачу!
Магическая пять неудача опять!
Может проще подключиться к рабочему, проверенному роботу и копировать сделки?))
Кукл видно проверял?)
Когда "кукл" проверит, тогда только можно доверять.
Заходи в канал, там себя покажешь. Проверим. Тут нельзя.