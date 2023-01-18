Тема для трейдеров. - страница 102

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Alexsey Minchenko #:

Что за бред? Разберем пару GBPJPY : EURJPY/EURGBP=GBPJPY ; GBPUSD*USDJPY= GBPJPY; CHFJPY*GBPCHF= GBPJPY и.т.д и т.п 

Это классический арбитражный волосатый треугольник. Обычный смертный на этом не заработает. Для проторговки такого арбитража требуется пересчитать на определенном ВР все символы gbp и jpy. 

ЗЫ: Такой большой и верит в сказки )) 

Ну если с этой точки зрения, то да, лажа.
Торгуется только кросс.
;)
Кстати, насчет пересчитать - это как?
 
Vladimir Baskakov #:
Это он тебя попросил сказать? ( пока никто его выводы не видел)))))
Нет, я правда когда торговал по корреляции у меня получалось 5 долларов за 3 дня. И так как он сказал, что часто выводит, то по-моему он в плюс торгует делая как раз эти $5 за 3 дня (при депозите $100)
[Удален]  
osmo1709 #:
Нет, я правда когда торговал по корреляции у меня получалось 5 долларов за 3 дня. И так как он сказал, что часто выводит, то по-моему он в плюс торгует делая как раз эти $5 за 3 дня (при депозите $100)
Ну, если он сказал, тогда да
 
Vladimir Baskakov #:
Ну, если он сказал, тогда да
Это я сказал, а не он!
 
Alexsey Minchenko #:

Без обид, тут все не в теме 😂. Синтетик не торгуют как вы, открыл и сидишь ждешь манны-небесной. Если бы у местной публики было понимание что такое рынок _ таких глупых комментариев не было БЫ. Рынок постоянно меняется, точнее меняются объемы залитые в пару, уверен все знают это. Если бы (как пример) у eurusd & usdchf были одинаковые объемы проторговки, то eurchf находился постоянно во флете, этого нет. Нужно в первую очередь проанализировать временные ряды(минимум 2) и найти там самый профитный участок,проторговать его)) Открытие 1бай 1селл и.т.д это хрень, вспоминаем мой комментарий про покупку кроссовок😂 . Не имеет значение какая валюта в синтетике,как ты пишешь Виталя, главное чтоб была взаимосвязь . AUDJPY-NZDCHF -Какая тут взаимосвязь ? НИКАКОЙ! 

Чем больше пар в синтетике, тем больше шансов сорвать нормальную кассу. А лучше создать 3 синтетика и проторговывать их ))

Если углубится, вы поймете,что ваш синтетик просто показывает переливание денежной массы с одного кросса в дрогой, работа ММ алгоритмов ))

Принимается только конструктивная критика ))

Итак, подведу итог:

Входов за последние 3 торговых дня было несколько, один был сделан с нарушением правил в надежде, что отработает как всегда - быстро.

Конец прошлой недели выдался волатильным по некоторым валютам и пошло резкое расхождение, такое бывает крайне редко

С одним НО..., если всё делать по правилам системы не отклоняясь от неё, то результат таким не будет:

---

Полный скрин системы с точками входа(часть системы скрыл, чтобы баскаков не бился в конвульсиях), трейд был более 3-х дней с просадкой ~92$:

---

Видно, что 1 индикатор из 3-х показал обратное движение, а это повод пропустить сигнал по этим парам и выбрать другие.

Если всё делать по системе, то такое не происходит, но здесь сыграл человеческий фактор и был сделан вход.

Имея необходимые инструменты и навык, на такой ТС можно зарабатывать в долгосрочной перспективе, как писал ранее, всегда можно выбрать оптимальные пары в оптимальных точках

AUDJPY-NZDCHF, CADJPY-NZDCHF, NZDJPY-CADCHF, AUDCHF-NZDCAD, NZDJPY-AUDCHF и тд.

---

Мог и не публиковать, но появился повод - неудачный вход, поэтому решил его рассмотреть.

Кто хочет - найдёт возможность, а кто не хочет - найдёт причину.

На этом всё, ответов больше не будет при любых раскладах.

Всем удачи!

[Удален]  
Vitaly Muzichenko #:

Итак, подведу итог:

Входов за последние 3 торговых дня было несколько, один был сделан с нарушением правил в надежде, что отработает как всегда - быстро.

Конец прошлой недели выдался волатильным по некоторым валютам и пошло резкое расхождение, такое бывает крайне редко

С одним НО..., если всё делать по правилам системы не отклоняясь от неё, то результат таким не будет:

---

Полный скрин системы с точками входа(часть системы скрыл, чтобы баскаков не бился в конвульсиях), трейд был более 3-х дней с просадкой ~92$:

---

Видно, что 1 индикатор из 3-х показал обратное движение, а это повод пропустить сигнал по этим парам и выбрать другие.

Если всё делать по системе, то такое не происходит, но здесь сыграл человеческий фактор и был сделан вход.

Имея необходимые инструменты и навык, на такой ТС можно зарабатывать в долгосрочной перспективе, как писал ранее, всегда можно выбрать оптимальные пары в оптимальных точках

AUDJPY-NZDCHF, CADJPY-NZDCHF, NZDJPY-CADCHF, AUDCHF-NZDCAD, NZDJPY-AUDCHF и тд.

---

Мог и не публиковать, но появился повод - неудачный вход, поэтому решил его рассмотреть.

Кто хочет - найдёт возможность, а кто не хочет - найдёт причину.

На этом всё, ответов больше не будет при любых раскладах.

Всем удачи!

Естественно не будет, система сырая, но с апломбом. Говоришь с 17 года отработано всё, это заметно. И причем тут баскаков вообще, прищемил тебе что-то?
 
Vitaly Muzichenko #:

Итак, подведу итог:

Входов за последние 3 торговых дня было несколько, один был сделан с нарушением правил в надежде, что отработает как всегда - быстро.

Конец прошлой недели выдался волатильным по некоторым валютам и пошло резкое расхождение, такое бывает крайне редко

С одним НО..., если всё делать по правилам системы не отклоняясь от неё, то результат таким не будет:

---

Полный скрин системы с точками входа(часть системы скрыл, чтобы баскаков не бился в конвульсиях), трейд был более 3-х дней с просадкой ~92$:

---

Видно, что 1 индикатор из 3-х показал обратное движение, а это повод пропустить сигнал по этим парам и выбрать другие.

Если всё делать по системе, то такое не происходит, но здесь сыграл человеческий фактор и был сделан вход.

Имея необходимые инструменты и навык, на такой ТС можно зарабатывать в долгосрочной перспективе, как писал ранее, всегда можно выбрать оптимальные пары в оптимальных точках

AUDJPY-NZDCHF, CADJPY-NZDCHF, NZDJPY-CADCHF, AUDCHF-NZDCAD, NZDJPY-AUDCHF и тд.

---

Мог и не публиковать, но появился повод - неудачный вход, поэтому решил его рассмотреть.

Кто хочет - найдёт возможность, а кто не хочет - найдёт причину.

На этом всё, ответов больше не будет при любых раскладах.

Всем удачи!

Такое со стейта начинают рассказывать.
 
Renat Akhtyamov #:

Кстати, насчет пересчитать - это как?

Логарифмировать нужно. 

 
Vitaly Muzichenko #:


Всем удачи!

Если бы у бабушки был бы ...

 
Alexsey Minchenko #:

Логарифмировать нужно. 

Ааа, ну-ну...
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