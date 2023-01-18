Тема для трейдеров. - страница 73
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Можно и по макди волны рисовать. Только для программы алгоритм надо придумать.
У меня проще. Волны только для разметки рынка, а на их основе, например, рисует волновые каналы.
Гифка для примера.
Можно и по макди волны рисовать. Только для программы алгоритм надо придумать.
У меня проще. Волны только для разметки рынка, а на их основе, например, рисует волновые каналы.
Гифка для примера.
как на счёт добавление в систему мистики?
как на счёт добавление в систему мистики?
макди
Жесть. Как я и предполагал. Индикатор - печатный станок убытка в размер спреда.
Это 5 минутный ТФ. Показал пример как это работает. А работает на любом ТФ одинаково, хоть D1, M1, тиковом.
Дело в том, что поведение цены на рынках всегда одинаковое. Цена подчиняется волновой структуре и не может по другому себя вести, иначе это будет не рыночная цена, а СБ с невероятными разбросами или прямая линия.
Ринат, мне кажется, что ты увлёкся торговлей на одном баре и это мешает тебе видеть шире одного бара.)
+
Квадрат девяти Мистический квадрат Ганна!
макди
Ручная разметка мне не интересна. Программно да.
Это 5 минутный ТФ. Показал пример как это работает. А работает на любом ТФ одинаково, хоть D1, M1, тиковом.
Дело в том, что поведение цены на рынках всегда одинаковое. Цена подчиняется волновой структуре и не может по другому себя вести, иначе это будет не рыночная цена, а СБ с невероятными разбросами или прямая линия.
Ринат, мне кажется, что ты увлёкся торговлей на одном баре и это мешает тебе вить шире одного бара.)
Верно рынок стремится к справедливой цене,
а поскольку при условии спекуляции он всегда перекуплен или перепродан,
это и есть волны!
Это 5 минутный ТФ. Показал пример как это работает. А работает на любом ТФ одинаково, хоть D1, M1, тиковом.
Дело в том, что поведение цены на рынках всегда одинаковое. Цена подчиняется волновой структуре и не может по другому себя вести, иначе это будет не рыночная цена, а СБ с невероятными разбросами или прямая линия.
Ринат, мне кажется, что ты увлёкся торговлей на одном баре и это мешает тебе видеть шире одного бара.)
Ручная разметка мне не интересна. Программно да.
Программа, не имеет эмоций и это её огромный минус в этом деле.
На мой взгляд.То есть я вобще ни кокой разметки не делаю просто наблюдаю за графиком