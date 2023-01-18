Тема для трейдеров. - страница 73

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Uladzimir Izerski #:

Можно и по макди волны рисовать. Только для программы алгоритм надо придумать.

У меня проще. Волны только для разметки рынка, а на их основе, например, рисует волновые каналы.

Гифка для примера.

Жесть. Как я и предполагал. Индикатор  - печатный станок убытка в размер спреда.
 
Uladzimir Izerski #:

Можно и по макди волны рисовать. Только для программы алгоритм надо придумать.

У меня проще. Волны только для разметки рынка, а на их основе, например, рисует волновые каналы.

Гифка для примера.


как на счёт добавление в систему мистики? 

 
Speculator #:

как на счёт добавление в систему мистики? 

+
;)
 
Uladzimir Izerski #:


макди

 
Renat Akhtyamov #:
Жесть. Как я и предполагал. Индикатор  - печатный станок убытка в размер спреда.

Это 5 минутный ТФ. Показал пример как это работает. А работает на любом ТФ одинаково, хоть D1, M1, тиковом.

Дело в том, что поведение цены на рынках всегда одинаковое. Цена подчиняется волновой структуре и не может по другому себя вести, иначе это будет не рыночная цена, а СБ с невероятными разбросами или прямая линия.

Ринат, мне кажется, что ты увлёкся торговлей на одном баре и это мешает тебе видеть шире одного бара.)

 
Renat Akhtyamov #:
+
;)

Квадрат девяти Мистический квадрат Ганна!

 
Speculator #:

макди

Ручная разметка мне не интересна. Программно да.

 
Uladzimir Izerski #:

Это 5 минутный ТФ. Показал пример как это работает. А работает на любом ТФ одинаково, хоть D1, M1, тиковом.

Дело в том, что поведение цены на рынках всегда одинаковое. Цена подчиняется волновой структуре и не может по другому себя вести, иначе это будет не рыночная цена, а СБ с невероятными разбросами или прямая линия.

Ринат, мне кажется, что ты увлёкся торговлей на одном баре и это мешает тебе вить шире одного бара.)

Верно рынок стремится к справедливой цене,

а поскольку при условии спекуляции он всегда перекуплен или перепродан,

это и есть волны!   

 
Uladzimir Izerski #:

Это 5 минутный ТФ. Показал пример как это работает. А работает на любом ТФ одинаково, хоть D1, M1, тиковом.

Дело в том, что поведение цены на рынках всегда одинаковое. Цена подчиняется волновой структуре и не может по другому себя вести, иначе это будет не рыночная цена, а СБ с невероятными разбросами или прямая линия.

Ринат, мне кажется, что ты увлёкся торговлей на одном баре и это мешает тебе видеть шире одного бара.)

Ты прав, тебе кажется. Оглянись, это не единственная ветка на форуме ;)
 
Uladzimir Izerski #:

Ручная разметка мне не интересна. Программно да.

Программа, не имеет эмоций и это её огромный минус в этом деле.

На мой взгляд.   

То есть я вобще ни кокой разметки не делаю просто наблюдаю за графиком
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