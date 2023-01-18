Тема для трейдеров. - страница 120
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
В пределах 20% будет достаточно для защиты депо. Надо только учитывать размер депозита, процент задействованной маржи, волатильность инструмента.
Но я не допускаю даже такого варианта исполнения, потому что волновая система предупреждает о дальнейшем поведении цены и ордера в опасном направлении не открываются.
Ну, Владимир, если так, то отлично, желаю удачи!
Я просто выставил сетку ордеров 8 бай стопов и селл стопов со сл=50, тейка не было. Через 3 недели с $80 стало $600
По поводу коинтеграции, корреляции и прочих стратегий, как можно делать выводы об их работоспособности на единичных результатах? Надо собрать статистику, хотя бы в тыщёнку сделок, тогда будет видно работает или нет.
Любая ТС, если над ней поработать, будет приносить прибыль.
У меня другие подходы к ТС. Не могу подсказать хороших идей. Это Виталя может этот вопрос конкретизировать.
То есть тренд - это волна . Я здесь согласен. Так как если покупают поднимая цену вверх, будут продавать потом и цена вниз пойдёт. Что ещё скажете?
В моей концепции тренд это комбинация волн импульсных и коррекционных внутри одного ТФ.
Если тренд младшего ТФ разместить на старший то это уже может быть волной, если подняться еще выше то и одним баром.
Тренд идентифицирую паттернами. Удобно для машинной обработки, да и визуально видеть готовый результат.
Паттерны это матрешки в простом понимании слова.
Володя,, картинок давно не было.
За картинки меня сильно пинают ногами.
Им не нравятся цвета каналов, линий и вершин волн)))
Очень любят 50 оттенков серого. И что бы без волн.
В моей концепции тренд это комбинация волн импульсных и коррекционных внутри одного ТФ.
Если тренд младшего ТФ разместить на старший то это уже может быть волной, если подняться еще выше то и одним баром.
Тренд идентифицирую паттернами. Удобно для машинной обработки, да и визуально видеть готовый результат.
Паттерны это матрешки в простом понимании слова.
За картинки меня сильно пинают ногами.
Им не нравятся цвета каналов, линий и вершин волн)))
Очень любят 50 оттенков серого. И что бы без волн.
Любая ТС, если над ней поработать, будет приносить прибыль.
У меня другие подходы к ТС. Не могу подсказать хороших идей. Это Виталя может этот вопрос конкретизировать.
Здесь не с кем разговаривать, почитайте:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Тема для трейдеров.
osmo1709, 2021.11.25 14:55Временно корреляция работает, а потом можно для хеджирования/подстраховки поставить стопы с ТП=300, СЛ=50 вверх и вниз на кроссе, чтобы минус покрыт был прибылью от buy stop и sell stop. Я просто выставил сетку ордеров 8 бай стопов и селл стопов со сл=50, тейка не было. Через 3 недели с $80 стало $600 - стоповая сетка выставленная с помощью скрипта работает. С ее помощью можно хеджировать временную корреляцию, когда она сильно расходится. Здесь минус, а там - плюс
---
Вообще не понять, о каком кроссе речь, мы торгуем двумя кроссами.
---
От непонимания и ходят легенды, что это не работает. Да, в кривых руках многие вещи не работают, например перфоратор или лазерный уровень
Неумение использовать - не повод делать выводы.
Владимир, так как на младшем таймфрейме может быть один паттерн, на старшем - другой, то что это даёт? На младшем, например, тренд в виде прямой палки, импульсный, на старшем - зигзагообразный - что это даёт? Вы используете комбинацию паттернов только на младшем таймфрейме или и на младшем и старшем?
Может не запинают ногами до смерти за картинку.
Мне разметка волн в первую очередь нужна для дальнейших действий. Например для построения каналов цены в волне.
Это график EURUSD H1. Паттерн 1616 тренд вниз. На данный момент написания поста идет коррекционная волна вверх №6. Сколько она будет существовать никто не знает. Не буду утверждать и я.
Синий канал принадлежит волне 6. И красный уже коррекционный в волне 6 вниз по тренду. На младших ТФ этот красный канал будет коррекционным к волне 6 и паттерн будет другой с номером волны 4 или даже 1. Последняя цифра в паттерне. Нейросеть показывает перевес вниз цифра 45.
Может не запинают ногами до смерти за картинку.
Мне разметка волн в первую очередь нужна для дальнейших действий. Например для построения каналов цены в волне.
Это график EURUSD H1. Паттерн 1616 тренд вниз. На данный момент написания поста идет коррекционная волна вверх №6. Сколько она будет существовать никто не знает. Не буду утверждать и я.
Синий канал принадлежит волне 6. И красный уже коррекционный в волне 6 вниз по тренду. На младших ТФ этот красный канал будет коррекционным к волне 6 и паттерн будет другой с номером волны 4 или даже 1. Последняя цифра в паттерне. Нейросеть показывает перевес вниз цифра 45.