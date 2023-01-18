Тема для трейдеров. - страница 120

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Uladzimir Izerski #:

В пределах 20% будет достаточно для защиты депо. Надо только  учитывать размер депозита, процент задействованной маржи, волатильность инструмента.

Но я не допускаю даже такого варианта исполнения, потому что волновая система предупреждает о дальнейшем поведении цены и ордера в опасном направлении не открываются.

Ну, Владимир, если так, то отлично, желаю удачи!

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osmo1709 #:
Я просто выставил сетку ордеров 8 бай стопов и селл стопов со сл=50, тейка не было. Через 3 недели с $80 стало $600
По поводу коинтеграции, корреляции и прочих стратегий, как можно делать выводы об их работоспособности на единичных результатах? Надо собрать статистику, хотя бы в тыщёнку сделок, тогда будет видно работает или нет.
 
Aleksei Stepanenko #:
По поводу коинтеграции, корреляции и прочих стратегий, как можно делать выводы об их работоспособности на единичных результатах? Надо собрать статистику, хотя бы в тыщёнку сделок, тогда будет видно работает или нет.
Эта ТС - для торговли по тренду, а не по корреляции. Это смесь корреляционной и трендовой систем
 
Uladzimir Izerski #:

Любая ТС, если над ней поработать, будет приносить прибыль.

У меня другие подходы к ТС. Не могу подсказать хороших идей. Это Виталя может этот вопрос конкретизировать.

То есть тренд - это волна . Я здесь согласен. Так как если покупают поднимая цену вверх, будут продавать потом и цена вниз пойдёт. Что ещё скажете?
 
Володя,, картинок давно не было.
 
osmo1709 #:
То есть тренд - это волна . Я здесь согласен. Так как если покупают поднимая цену вверх, будут продавать потом и цена вниз пойдёт. Что ещё скажете?

В моей концепции тренд это комбинация волн импульсных и коррекционных внутри одного ТФ.

Если тренд младшего ТФ разместить на старший то это уже может быть волной, если подняться еще выше то и одним баром.

Тренд идентифицирую паттернами. Удобно для машинной обработки, да и визуально видеть готовый результат.

Паттерны это матрешки в простом понимании слова.



Renat Akhtyamov #:
Володя,, картинок давно не было.

За картинки меня сильно пинают ногами.

Им не нравятся цвета каналов, линий и вершин волн)))

Очень любят 50 оттенков серого. И что бы без волн.

 
Uladzimir Izerski #:

В моей концепции тренд это комбинация волн импульсных и коррекционных внутри одного ТФ.

Если тренд младшего ТФ разместить на старший то это уже может быть волной, если подняться еще выше то и одним баром.

Тренд идентифицирую паттернами. Удобно для машинной обработки, да и визуально видеть готовый результат.

Паттерны это матрешки в простом понимании слова.



За картинки меня сильно пинают ногами.

Им не нравятся цвета каналов, линий и вершин волн)))

Очень любят 50 оттенков серого. И что бы без волн.

Владимир, так как на младшем таймфрейме может быть один паттерн, на старшем - другой, то что это даёт? На младшем, например, тренд в виде прямой палки, импульсный, на старшем - зигзагообразный - что это даёт? Вы используете комбинацию паттернов только на младшем таймфрейме или и на младшем и старшем? 
Владимир, правильно ли я все понял? См. скриншот
 
Uladzimir Izerski #:

Любая ТС, если над ней поработать, будет приносить прибыль.

У меня другие подходы к ТС. Не могу подсказать хороших идей. Это Виталя может этот вопрос конкретизировать.

Здесь не с кем разговаривать, почитайте:

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Тема для трейдеров.

osmo1709, 2021.11.25 14:55

Временно корреляция работает, а потом можно для хеджирования/подстраховки поставить стопы с ТП=300, СЛ=50 вверх и вниз на кроссе, чтобы минус покрыт был прибылью от buy stop и sell stop. Я просто выставил сетку ордеров 8 бай стопов и селл стопов со сл=50, тейка не было. Через 3 недели с $80 стало $600 - стоповая сетка выставленная с помощью скрипта работает. С ее помощью можно хеджировать временную корреляцию, когда она сильно расходится. Здесь минус, а там - плюс

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Вообще не понять, о каком кроссе речь, мы торгуем двумя кроссами.


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От непонимания и ходят легенды, что это не работает. Да, в кривых руках многие вещи не работают, например перфоратор или лазерный уровень

Неумение использовать - не повод делать выводы.

 
osmo1709 #:
Владимир, так как на младшем таймфрейме может быть один паттерн, на старшем - другой, то что это даёт? На младшем, например, тренд в виде прямой палки, импульсный, на старшем - зигзагообразный - что это даёт? Вы используете комбинацию паттернов только на младшем таймфрейме или и на младшем и старшем?

Может не запинают ногами до смерти за картинку.

Мне разметка волн в первую очередь нужна для дальнейших действий. Например для построения каналов цены в волне.

Это график EURUSD H1. Паттерн 1616 тренд вниз. На данный момент написания поста идет коррекционная волна вверх №6. Сколько она будет существовать никто не знает. Не буду утверждать и я.

Синий канал принадлежит волне 6. И красный уже  коррекционный в волне 6 вниз по тренду. На младших ТФ этот красный канал будет коррекционным к волне 6 и паттерн будет другой с номером волны 4 или даже 1. Последняя цифра в паттерне.  Нейросеть показывает перевес вниз цифра 45.

ryg456

[Удален]  
Uladzimir Izerski #:

Может не запинают ногами до смерти за картинку.

Мне разметка волн в первую очередь нужна для дальнейших действий. Например для построения каналов цены в волне.

Это график EURUSD H1. Паттерн 1616 тренд вниз. На данный момент написания поста идет коррекционная волна вверх №6. Сколько она будет существовать никто не знает. Не буду утверждать и я.

Синий канал принадлежит волне 6. И красный уже  коррекционный в волне 6 вниз по тренду. На младших ТФ этот красный канал будет коррекционным к волне 6 и паттерн будет другой с номером волны 4 или даже 1. Последняя цифра в паттерне.  Нейросеть показывает перевес вниз цифра 45.


Согласен Владимир, я уже купил
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