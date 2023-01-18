Тема для трейдеров. - страница 151
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Интересно, и как?
В смысле?
На каждом ряде строишь точки по зигзагу (и скорее не на абум , а предварительно нужно подобрать шаг волатильности для каждой пары. Например Шаг на EURUSD = 100 5-ти значных пункта, а на GBPUSD шаг зигзага будет динамически меняться от курса EURGBP.... как-то ... как не знаю ... возможно бред... но есть некое чувство, что предварительно нужно пары как-то 'уровнять' )
А потом делать нормализацию ряда (или удаление тренда из ряда , то же самое ) только вот брать точки не все подряд, а только те на которых экстремумы совпадают по времени.
В смысле?
На каждом ряде строишь точки по зигзагу (и скорее не на абум , а предварительно нужно подобрать шаг волатильности для каждой пары. Например Шаг на EURUSD = 100 5-ти значных пункта, а на GBPUSD шаг зигзага будет динамически меняться от курса EURGBP.... как-то ... как не знаю ... возможно бред... но есть некое чувство, что предварительно нужно пары как-то 'уровнять' )
А потом делать нормализацию ряда (или удаление тренда из ряда , то же самое ) только вот брать точки не все подряд, а только те на которых экстремумы совпадают по времени.
А вот так выглядит зигзаг после удаления тренда. Любимые волны Володи.
Виталий, а какая теоретическая предпосылка для синтетика? Они должны сходиться, или что? Я не в курсе этой темы, но для того чтобы им сходиться, необходимо утверждать, что между ними есть взаимосвязь, ну то есть это надо видеть глазами.
?
Как ты уровняешь AudChf(0.657) и. NzdJpy(77.00)?
Не знаю ) я про эти пары ничего не писал ) Предложи свой вариант.
А вот так выглядит зигзаг после удаления тренда. Любимые волны Володи.
это вы не столько тренд удалили, сколько проинтегрировали шум
это вы не столько тренд удалили, сколько проинтегрировали шум
Что такое проинтегрировать шум?
чтобы уровнять AudChf и NzdJpy стоит поискать у них что-то общее в той моделе которую будем использовать ?
а общего у них или USD или валюта депозита, а обычно они совпадают. То есть чтобы "сравнить" придётся добавить операции с мажорами, потому как цену пункта неплохо-бы знать и вычислять прибыль/убыток в чём-то одном.
тогда можно акуратно построить оба графика в общих координатах.
взяв например начальную точку 1 апреля, предполагаем что одномоментно купили обе пары на равную сумму и будем смотреть что по дням и часам в итоге получалось в расчёте на валюту депозита (или usd).
по оси X - время, по Y прибыль/убыток в usd . Оба графика теперь сравнимые величины
Что такое проинтегрировать шум?
многократно сложили.