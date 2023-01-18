Тема для трейдеров. - страница 150
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Формулы не даю, чтобы шли своим путём, возможно, будет разный результат - чего и нужно добиться.
Да ок, конечно.
Но пока глазом не вижу того, чтобы одна пара в каких-то местах догоняла другую. Визуально движение не связано, вроде. Понаблюдаю.
Не разобравшись продаешь индикатор
Понял, подумаю немного, переварю
И ещё, вам будет сложно просчитать результат наложения в синтетике, так что для начала используйте кросс. Накладывайте GBPUSD и EURUSD, а результат наложения проверяйте по движению на EURGBP. Это сэкономит время.
Индикатор Corr_Ver1
Набросал простенький индикатор корреляции двух пар. Пары взял из списка Виталия. Сразу встал вопрос нормализации цены двух пар, чтобы свести две кривые. Если сводить пары в одной произвольной точке времени, то возле этой точки кривые часто пересекаются. Но такая нормализация, на мой взгляд, субъективна. Попробовал нормализовать каждую из пар к их максимальному значению, при этом пары стали крайне редко сходиться. Наверху первый вариант, внизу второй (индикатор сейчас работает по второму). Возможно, есть другой лучший метод, но весь вопрос в его объективности.
основная проблема, это лошади..
попытка свести в единое и нормализовать "сферичных коней".
величины надо приводить в общую систему. Чтобы по осям X,Y были физичные, из реального торгового мира, ощущабельные еденицы (третья валюта или пара например по X), а не абстрактные и к тому-же относительные "ускорение относительно собственной средней".
И ещё, вам будет сложно просчитать результат наложения в синтетике, так что для начала используйте кросс. Накладывайте GBPUSD и EURUSD, а результат наложения проверяйте по движению на EURGBP. Это сэкономит время.
Провёл некоторые опыты и не малые. С кроссом ничего толкового не получилось, есть достаточное количество ложных сигналов. Нужно использовать стоп, иначе сливает в тренде.
Возможно, что-то не учитываю, но Вы пробуйте.
Буду продолжать работать на синтетиках.
В Данном случае с корреляцией это 100 % реклама. Человек выставил на продажу индикатор корреляции и которую неделю продавливает эту тему. Естественно не в своей ветке, нашел подходящую, ни о чём. но Витю никогда не банят
Нужно увеличивать продажи индикаторов
Виталий, а какая теоретическая предпосылка для синтетика? Они должны сходиться, или что? Я не в курсе этой темы, но для того чтобы им сходиться, необходимо утверждать, что между ними есть взаимосвязь, ну то есть это надо видеть глазами.
?
Если правильно понял, что-то вроде этого.
Сейчас понимаю так, что будет пропуск сигналов
воообще не о том...