Тема для трейдеров. - страница 99

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Uladzimir Izerski #:

Если на фору много тратить, может не хватить на питание. А так должно хватать.

На фору будут тратить до тех пор, пока сигнал будет отставать. 
А он отставать будет!!!
Лично я нашел причину и получил сигналы в экстремумах. Так сделан котир и очень трудно догадаться.
Поэтому и кажется что .рокер следит за терминалом.
По видимому так сделано везде, не важно - форекс или биржа и ничто не поможет. Широченный спред!!!
Биток пока не задело. Торгуйте его, не парьтесь ;)
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Renat Akhtyamov #:
Лично я нашел причину и получил сигналы в экстремумах.

Ренат, что со стопами?

 
Aleksei Stepanenko #:

Ренат, что со стопами?

Убираю.
Система была не плохой.
Улучшаю на порядок....
[Удален]  
Renat Akhtyamov #:
Убираю.
Система была не плохой.
Улучшаю на порядок....
А где посмотреть,?
[Удален]  
transcendreamer #:

Также рекомендую ознакомиться с данным видеоматериалом:

Железная логика, вопросов не имею.

 
Vladimir Baskakov #:
А где посмотреть,?
Мне пока интересен результат в реальной торговое. Стейт покажу.
[Удален]  
Renat Akhtyamov #:
Убираю.
Система была не плохой.
Улучшаю на порядок....

Дык, не понял ответа. Стопы адекватного размера есть на позах?

 
Aleksei Stepanenko #:

Дык, не понял ответа. Стопы адекватного размера есть на позах?

У меня их не было никогда.
Если система зарабатывает, то ей ни стопов ни огромного депозита не нужно.
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Так, а как тогда система граалит, если всегда есть риск на сотой сделке поймать жирный лось?
 
Aleksei Stepanenko #:
Так, а как тогда система граалит, если есть риск на сотой сделке поймать жирный лось?
Она не могла граалить, в принципе. Это был мираж и самообман.
Я наложил сигнал от нее и новый. Ппц просто, везение, не более.
Сигналы по новой встали четко на экстремумы.
Котир сделан так, что сигналы стягиваются с экстремумов в середину какого нибудь канала. По зиг-загу четко это видно. Очередной экстремум на нем конечно же появится, но поезд уже ушел.

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