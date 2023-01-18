Тема для трейдеров. - страница 99
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Если на фору много тратить, может не хватить на питание. А так должно хватать.
Ренат, что со стопами?
Ренат, что со стопами?
Убираю.
Также рекомендую ознакомиться с данным видеоматериалом:
Железная логика, вопросов не имею.
А где посмотреть,?
Убираю.
Дык, не понял ответа. Стопы адекватного размера есть на позах?
Дык, не понял ответа. Стопы адекватного размера есть на позах?
Так, а как тогда система граалит, если есть риск на сотой сделке поймать жирный лось?