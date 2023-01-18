Тема для трейдеров. - страница 148

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Evgeniy Chumakov #:

Наверное самый главный вопрос - как правильно свести две кривые. 

Да, это важная штука!

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Vitaly Muzichenko #:

Да, попробуйте это

Ок, сегодня не смогу, завтра вечерком поэкспериментирую

 
Aleksei Stepanenko #:

Ок, сегодня не смогу, завтра вечерком поэкспериментирую

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Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Тема для трейдеров.

Vitaly Muzichenko, 2021.11.27 10:58

Да, попробуйте это

Вариантов несколько, Я их сам все не испробовал. Сейчас написал с использованием ускорения цены, тоже не понравилось.

Нужно что-то "волшебное", но у меня пока не получается найти


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Да, я понял, Виталий. Если говорить об объективности, наверное, нужно нормализовать каждый график независимо от других, сам по себе. Вероятно, с использованием min и max цены всего графика. Что тут ещё придумаешь?

Ну или части графика, как говорит Женя.

 
Aleksei Stepanenko #:

Да, я понял, Виталий. Если говорить об объективности, наверное, нужно нормализовать каждый график независимо от других, сам по себе. Вероятно, с использованием min и max цены всего графика. Что тут ещё придумаешь?

Ну или части графика, как говорит Женя.


Была идея построить зигзаги на двух графиках и брать точки общих экстремумов (момент когда на обеих графиках разворот в одно и то же время) и по этим точкам удалять тренд на каждом графике (можно с помощью логарифма и трех точек) , потом наложить два графика друг на друга. 

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Evgeniy Chumakov #:

Была идея построить зигзаги на двух графиках

Интересно, и как?

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Смотрю на две кривые, нормализованные по максимальной цене (AUDJPY и NZDCHF). Не вижу взаимосвязи и повторяющихся движений, каждая живёт своей жизнью. Не?
 
Evgeniy Chumakov #:


Была идея построить зигзаги на двух графиках и брать точки общих экстремумов (момент когда на обеих графиках разворот в одно и то же время) и по этим точкам удалять тренд на каждом графике (можно с помощью логарифма и трех точек) , потом наложить два графика друг на друга. 

Пожалуйста, покажите на живом графике, если не сложно.

Сейчас понимаю так, что будет пропуск сигналов

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Aleksei Stepanenko #:
Смотрю на две кривые, нормализованные по максимальной цене (AUDJPY и NZDCHF). Не вижу взаимосвязи и повторяющихся движений, каждая живёт своей жизнью. Не?
В точку , это не синтетик. В синтетике должен быть доллар. А это просто две пары, наобум.
Например: покупая UsdJpy и EurUsd , мы покупаем EurJpy, только платим сразу два спреда
 
Aleksei Stepanenko #:
Смотрю на две кривые, нормализованные по максимальной цене (AUDJPY и NZDCHF). Не вижу взаимосвязи и повторяющихся движений, каждая живёт своей жизнью. Не?

Последняя наработка, но снова мимо, нужно что-то учитывать ещё. Сигнал иногда мимо.


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