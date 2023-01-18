Тема для трейдеров. - страница 148
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Наверное самый главный вопрос - как правильно свести две кривые.
Да, это важная штука!
Да, попробуйте это
Ок, сегодня не смогу, завтра вечерком поэкспериментирую
Ок, сегодня не смогу, завтра вечерком поэкспериментирую
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Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Тема для трейдеров.
Vitaly Muzichenko, 2021.11.27 10:58
Да, попробуйте это
Вариантов несколько, Я их сам все не испробовал. Сейчас написал с использованием ускорения цены, тоже не понравилось.
Нужно что-то "волшебное", но у меня пока не получается найти
Да, я понял, Виталий. Если говорить об объективности, наверное, нужно нормализовать каждый график независимо от других, сам по себе. Вероятно, с использованием min и max цены всего графика. Что тут ещё придумаешь?
Ну или части графика, как говорит Женя.
Да, я понял, Виталий. Если говорить об объективности, наверное, нужно нормализовать каждый график независимо от других, сам по себе. Вероятно, с использованием min и max цены всего графика. Что тут ещё придумаешь?
Ну или части графика, как говорит Женя.
Была идея построить зигзаги на двух графиках и брать точки общих экстремумов (момент когда на обеих графиках разворот в одно и то же время) и по этим точкам удалять тренд на каждом графике (можно с помощью логарифма и трех точек) , потом наложить два графика друг на друга.
Была идея построить зигзаги на двух графиках
Интересно, и как?
Была идея построить зигзаги на двух графиках и брать точки общих экстремумов (момент когда на обеих графиках разворот в одно и то же время) и по этим точкам удалять тренд на каждом графике (можно с помощью логарифма и трех точек) , потом наложить два графика друг на друга.
Пожалуйста, покажите на живом графике, если не сложно.
Сейчас понимаю так, что будет пропуск сигналов
Смотрю на две кривые, нормализованные по максимальной цене (AUDJPY и NZDCHF). Не вижу взаимосвязи и повторяющихся движений, каждая живёт своей жизнью. Не?
Смотрю на две кривые, нормализованные по максимальной цене (AUDJPY и NZDCHF). Не вижу взаимосвязи и повторяющихся движений, каждая живёт своей жизнью. Не?
Последняя наработка, но снова мимо, нужно что-то учитывать ещё. Сигнал иногда мимо.