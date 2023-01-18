Тема для трейдеров. - страница 149
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
В точку , это не синтетик. В синтетике должен быть доллар. А это просто две пары, наобум.
Это кросс.
Здесь рассматривается именно синтетик.
Это кросс.
Здесь рассматривается именно синтетик.
Виталий, а какая теоретическая предпосылка для синтетика? Они должны сходиться, или что? Я не в курсе этой темы, но для того чтобы им сходиться, необходимо утверждать, что между ними есть взаимосвязь, ну то есть это надо видеть глазами.
?
Смотрю на две кривые, нормализованные по максимальной цене (AUDJPY и NZDCHF). Не вижу взаимосвязи и повторяющихся движений, каждая живёт своей жизнью. Не?
Еще график, здесь пары с огромной ценой 151 - фунт, и ауди 0.71
Вот такое наложение
Виталий, а какая теоретическая предпосылка для синтетика? Они должны сходиться, или что? Я не в курсе этой темы, но для того чтобы им сходиться, необходимо утверждать, что между ними есть взаимосвязь, ну то есть это надо видеть глазами.
?
Да, разойтись, и чем шире - тем лучше.
Прокрутив историю, можно видеть предыдущие расхождения и понимать среднестатическое. На текущем расхождении сделать вывод, нормальное оно, или маленькое
В моей формуле используется стоимость тика и индикатор ATR, плюс - добавлена скорость движения, чтобы лучше сгладить.
Но что-то не то, чего хотелось-бы. Цель: добавить валюты с евро, фунт и доллар.
Тот-же фуй и ауди на истории
Примерно такое наложение и сглаживаниеВидно, что чего не хватает в расчётах, или что-то лишнее
В моей формуле используется стоимость тика и индикатор ATR, плюс - добавлена скорость движения, чтобы лучше сгладить.
Понял, подумаю немного, переварю
Нижний с использованием в расчётах скорости движения
Верхний без него.
Они разные, и результаты разные
Понял, подумаю немного, переварю
Формулы не даю, чтобы шли своим путём, возможно, будет разный результат - чего и нужно добиться.