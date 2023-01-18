Тема для трейдеров. - страница 149

Новый комментарий
 
Vladimir Baskakov #:
В точку , это не синтетик. В синтетике должен быть доллар. А это просто две пары, наобум.
Например: покупая UsdJpy и EurUsd , мы покупаем EurJpy, только плати сразу два спреда

Это кросс.

Здесь рассматривается именно синтетик.

[Удален]  
Vitaly Muzichenko #:

Это кросс.

Здесь рассматривается именно синтетик.

Ты Ничего не понимаешь в трейдинге, это факт
[Удален]  

Виталий, а какая теоретическая предпосылка для синтетика? Они должны сходиться, или что? Я не в курсе этой темы, но для того чтобы им сходиться, необходимо утверждать, что между ними есть взаимосвязь, ну то есть это надо видеть глазами.

?

 
Aleksei Stepanenko #:
Смотрю на две кривые, нормализованные по максимальной цене (AUDJPY и NZDCHF). Не вижу взаимосвязи и повторяющихся движений, каждая живёт своей жизнью. Не?

Еще график, здесь пары с огромной ценой 151 - фунт, и ауди 0.71

Вот такое наложение


 
Aleksei Stepanenko #:

Виталий, а какая теоретическая предпосылка для синтетика? Они должны сходиться, или что? Я не в курсе этой темы, но для того чтобы им сходиться, необходимо утверждать, что между ними есть взаимосвязь, ну то есть это надо видеть глазами.

?

Да, разойтись, и чем шире - тем лучше.

Прокрутив историю, можно видеть предыдущие расхождения и понимать среднестатическое. На текущем расхождении сделать вывод, нормальное оно, или маленькое

 

В моей формуле используется стоимость тика и индикатор ATR, плюс - добавлена скорость движения, чтобы лучше сгладить.

Но что-то не то, чего хотелось-бы. Цель: добавить валюты с евро, фунт и доллар.

 

Тот-же фуй и ауди на истории

Примерно такое наложение и сглаживание

Видно, что чего не хватает в расчётах, или что-то лишнее
[Удален]  
Vitaly Muzichenko #:

В моей формуле используется стоимость тика и индикатор ATR, плюс - добавлена скорость движения, чтобы лучше сгладить.

Понял, подумаю немного, переварю

 

Нижний с использованием в расчётах скорости движения

Верхний без него.

Они разные, и результаты разные


 
Aleksei Stepanenko #:

Понял, подумаю немного, переварю

Формулы не даю, чтобы шли своим путём, возможно, будет разный результат - чего и нужно добиться.

1...142143144145146147148149150151152153154155156...251
Новый комментарий