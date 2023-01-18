Тема для трейдеров. - страница 179
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Трейдеры обсуждают волновую теорию:
)))
Троллить тут все умеют))
На дельное ведь умов не хватает))
)))
Троллить тут все умеют))
На дельное ведь умов не хватает))
Любая теория будет работать на практике если ее правильно применять, например ТП должен быть больше СЛ
Теория сама по себе на рынках может не работать. Как волновая так и случайного характера например ТП должен быть больше чем СЛ в 3 раза. Для того, что бы такая теория работала, прибыльных входов должно быть во много раз больше чем убыточных по теории. Тут тоже самое как с научной точки зрения жуки не должны летать, но они летают.
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Заодно отвечу почему сигнал не даёт огромных процентов.
В этом нет необходимости в плане получения прибыли с подписчиков. Уже много раз объяснял. Он нужен, что бы просто был, по просьбе и даже требованию наших уважаемых форумян. Любят наблюдать. Пусть подсматривают. Теплятся надеждой на слив.)
Если начну показывать высокую прибыльность, может кто то сдуру подписаться и я повязну в обязанность поддерживать сигнал. Не хочу быть зависимым и обязанным.
1% прибыли можно сделать за 15 минут без особого труда. 20 дней в месяц и будет достаточно на мелкие расходы. Зачем мне быть привязанным к подписчикам? Я свободный независимый человек.
Я не раб денег.
Мне денег нужно столько, что бы хватало с небольшим запасом. Я не проживу 200-1000 лет.))
1% прибыли можно сделать за 15 минут без особого труда. 20 дней в месяц и будет достаточно на мелкие расходы. Зачем мне быть привязанным к подписчикам? Я свободный независимый человек.
О, да... Тут столько таких трейдунов... Где там Тарабанов, у которого дочка с Баффетом соревнуется по доходам...
1% прибыли за 15 минут - это даже без реинвестирования 4% в час, 100% в сутки...
Сказочники...
О, да... Тут столько таких трейдунов... Где там Тарабанов, у которого дочка с Баффетом соревнуется по доходам...
1% прибыли за 15 минут - это даже без реинвестирования 4% в час, 100% в сутки...
Сказочники...
А зачем столько денег? Что с ними тогда делать?
Я получаю удовольствие от победы на рынком. А точнее над жадной толпой в рынке. Тебе может не понять этого, если ты не побеждаешь. Деньги уходят на второй план. Есть только стимул усовершенствовать своё мастерство. У тебя ведь вижу тоже есть большое желание и упорство к достижению цели победить рынок. У тебя свой путь у меня свой.
Время от времени берусь за робота, да так и не не довожу до идеала. Но робот это станок, а ручная торговля это адреналин.
О, да... Тут столько таких трейдунов... Где там Тарабанов, у которого дочка с Баффетом соревнуется по доходам...
1% прибыли за 15 минут - это даже без реинвестирования 4% в час, 100% в сутки...
Сказочники...
Теория сама по себе на рынках может не работать. Как волновая так и случайного характера например ТП должен быть больше чем СЛ в 3 раза. Для того, что бы такая теория работала, прибыльных входов должно быть во много раз больше чем убыточных по теории. Тут тоже самое как с научной точки зрения жуки не должны летать, но они летают.
Главное, что бы суммарный Профит был больше суммарного убытка. А больше лось профита или меньше - уже от ситемы зависит. Можно брать десять мелких профитов и быть в плюсе по отношению к одному большому лосю, а можно с одним большим профитом уйти в плюс при нескольких мелких лосях.
В этом нет необходимости в плане получения прибыли с подписчиков. Уже много раз объяснял. Он нужен, что бы просто был, по просьбе и даже требованию наших уважаемых форумян. Любят наблюдать. Пусть подсматривают. Теплятся надеждой на слив.)
ну и как продать дорогого индюка с работающим по нему сигналом, не имеющем приличной прибыли? выходит, что либо нет желания продать (тогда зачем вообще в маркет выкладывать, тем более за большие деньги), либо он ни о чем и ясно, что запрашиваемых денег не стоит.
Если начну показывать высокую прибыльность, может кто то сдуру подписаться и я повязну в обязанность поддерживать сигнал. Не хочу быть зависимым и обязанным.
Установи высокую стоимость сигнала и подписка станет не выгодной
А зачем столько денег? Что с ними тогда делать?
если сам в деньгах не нуждаешься, то есть много людей, кому эти деньги могут спасти жизнь - многим требуются дорогостоящие операции, можешь даже школу в деревне построить, учителей нанять и дать деревенским детях хорошее образование и подарить шанс на хорошую жизеь.
Я получаю удовольствие от победы на рынком. А точнее над жадной толпой в рынке.
если твой профит меньше профита "жадной толпы", значит "жадная толпа" побеждает тебя.
Uladzimir Izerski #:
Я не раб денег.
Похвально. Но деньги - это катализатор жизни.
Мне денег нужно столько, что бы хватало с небольшим запасом. Я не проживу 200-1000 лет.))
да вы, батенька, пессимист!
Ваш индикатор (советник)/идея интересен, по крайней мере может быть таким для меня, но чертовски дорог, особенно при условии ограниченного использования (активаций) и сомнения профитного использования - можно продавая за дёшево получить больше продаж и иметь больший Профит, чем продавая за дорого при малых продажах.
Удачи вам в борьбе над "жадными трейдерами", но пока что это состязание видно в желании продать "жадным трейдерам" за дорого то, что им может не помочь.
1% сказка, зато -77% реальность. Никак не пойму, возле какого нуля ты пять лет болтаешься
Дебилы-клоуны это понять не в состоянии.