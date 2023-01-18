Тема для трейдеров. - страница 179

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PapaYozh #:

Трейдеры обсуждают волновую теорию:


)))

Троллить тут все умеют))

На дельное ведь умов не хватает))

[Удален]  
Uladzimir Izerski #:

)))

Троллить тут все умеют))

На дельное ведь умов не хватает))

Да, кроме этой ветки и читать нечего. Везде блатные сидят, агентами снабжают
 
Любая торговая теория будет работать на практике если ее правильно применять, например ТП должен быть больше СЛ
 
osmo1709 #:
Любая теория будет работать на практике если ее правильно применять, например ТП должен быть больше СЛ

Теория сама по себе на рынках может не работать. Как волновая так и случайного характера например ТП должен быть больше чем СЛ в 3 раза. Для того, что бы такая теория работала, прибыльных входов должно быть во много раз больше чем убыточных по теории. Тут тоже самое как с научной точки зрения жуки не должны летать, но они летают.

===

Заодно отвечу почему сигнал не даёт огромных процентов.

В этом нет необходимости в плане получения прибыли с подписчиков. Уже много раз объяснял. Он нужен, что бы просто был, по просьбе и даже требованию наших уважаемых форумян. Любят наблюдать. Пусть подсматривают. Теплятся надеждой на слив.)

Если начну показывать высокую прибыльность, может кто то сдуру подписаться  и я повязну в обязанность поддерживать сигнал. Не хочу быть зависимым и обязанным.

1% прибыли можно сделать за 15 минут без особого труда. 20 дней в месяц и будет достаточно на мелкие расходы. Зачем мне быть привязанным к подписчикам? Я свободный независимый человек.

Я не раб денег.

Мне денег нужно столько, что бы хватало с небольшим запасом. Я не проживу 200-1000 лет.))

 
Uladzimir Izerski #:

1% прибыли можно сделать за 15 минут без особого труда. 20 дней в месяц и будет достаточно на мелкие расходы. Зачем мне быть привязанным к подписчикам? Я свободный независимый человек.

О, да... Тут столько таких трейдунов... Где там Тарабанов, у которого дочка с Баффетом соревнуется по доходам... 

1% прибыли за 15 минут - это даже без реинвестирования 4% в час, 100% в сутки... 

Сказочники... 

 
Georgiy Merts #:

О, да... Тут столько таких трейдунов... Где там Тарабанов, у которого дочка с Баффетом соревнуется по доходам... 

1% прибыли за 15 минут - это даже без реинвестирования 4% в час, 100% в сутки... 

Сказочники... 

А зачем столько денег? Что с ними тогда делать?

Я получаю удовольствие от победы на рынком. А точнее над жадной толпой в рынке. Тебе может не понять этого, если ты не побеждаешь. Деньги уходят на второй план. Есть только стимул усовершенствовать своё мастерство. У тебя ведь вижу тоже есть большое желание и упорство к достижению цели победить рынок. У тебя свой путь у меня свой.

Время от времени берусь за робота, да так и не не довожу до идеала. Но робот это станок, а ручная торговля это адреналин. 

[Удален]  
Georgiy Merts #:

О, да... Тут столько таких трейдунов... Где там Тарабанов, у которого дочка с Баффетом соревнуется по доходам... 

1% прибыли за 15 минут - это даже без реинвестирования 4% в час, 100% в сутки... 

Сказочники... 

1% сказка, зато -77% реальность. Никак не пойму, возле какого нуля ты пять лет болтаешься
 
Uladzimir Izerski #:

Теория сама по себе на рынках может не работать. Как волновая так и случайного характера например ТП должен быть больше чем СЛ в 3 раза. Для того, что бы такая теория работала, прибыльных входов должно быть во много раз больше чем убыточных по теории. Тут тоже самое как с научной точки зрения жуки не должны летать, но они летают.

Главное, что бы суммарный Профит был больше суммарного убытка. А больше лось профита или меньше - уже от ситемы зависит. Можно брать десять мелких профитов и быть в плюсе по отношению к одному большому лосю, а можно с одним большим профитом уйти в плюс при нескольких мелких лосях.

Uladzimir Izerski #:

В этом нет необходимости в плане получения прибыли с подписчиков. Уже много раз объяснял. Он нужен, что бы просто был, по просьбе и даже требованию наших уважаемых форумян. Любят наблюдать. Пусть подсматривают. Теплятся надеждой на слив.)


ну и как продать дорогого индюка с работающим по нему сигналом, не имеющем приличной прибыли? выходит, что либо нет желания продать (тогда зачем вообще в маркет выкладывать, тем более за большие деньги), либо он ни о чем и ясно, что запрашиваемых денег не стоит.

Uladzimir Izerski #:

Если начну показывать высокую прибыльность, может кто то сдуру подписаться  и я повязну в обязанность поддерживать сигнал. Не хочу быть зависимым и обязанным.


Установи высокую стоимость сигнала и подписка станет не выгодной

Uladzimir Izerski #:

А зачем столько денег? Что с ними тогда делать?

если сам в деньгах не нуждаешься, то есть много людей, кому эти деньги могут спасти жизнь - многим требуются дорогостоящие операции, можешь даже школу в деревне построить, учителей нанять и дать деревенским детях хорошее образование и подарить шанс на хорошую жизеь.

Uladzimir Izerski #:

Я получаю удовольствие от победы на рынком. А точнее над жадной толпой в рынке.

если твой профит меньше профита "жадной толпы", значит "жадная толпа" побеждает тебя.

Uladzimir Izerski #:

Я не раб денег.

Похвально. Но деньги - это катализатор жизни.

Uladzimir Izerski #:

Мне денег нужно столько, что бы хватало с небольшим запасом. Я не проживу 200-1000 лет.))

да вы, батенька, пессимист!

Uladzimir Izerski #:

Ваш индикатор (советник)/идея интересен, по крайней мере может быть таким для меня, но чертовски дорог, особенно при условии ограниченного использования (активаций) и сомнения профитного использования - можно продавая за дёшево получить больше продаж и иметь больший Профит, чем продавая за дорого при малых продажах.


Удачи вам в борьбе над "жадными трейдерами", но пока что это состязание видно в желании продать "жадным трейдерам" за дорого то, что им может не помочь.

 
 
 
Vladimir Baskakov #:
1% сказка, зато -77% реальность. Никак не пойму, возле какого нуля ты пять лет болтаешься

Дебилы-клоуны это понять не в состоянии. 

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