Тема для трейдеров. - страница 20
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Парни, я не готов насчет темы для трейдеров, страницы 19, но вчера встретил свою дочь, отдохнувшую и посвежевшею на Кипре.
Она уже полтора года безработная, на бирже побирается.
Парни, я не готов насчет темы для трейдеров, страницы 19, но вчера встретил свою дочь, отдохнувшую и посвежевшею на Кипре.
Она уже полтора года безработная, на бирже побирается.
Бабе за рулем не место. Выглядит приблизительно вот так:
Впрочем, сейчас мужики обабились, и даже радуются, когда баба за баранкой, а они - на бабском месте, да и жить за счет бабы не считают зазорным... А потом плачут, что "нормальных баб не осталось"... Хотя сами же и превратили баб в непойми что...
Парни, я не готов насчет темы для трейдеров, страницы 19, но вчера встретил свою дочь, отдохнувшую и посвежевшею на Кипре.
Она уже полтора года безработная, на бирже побирается.
Подержанный авто сейчас не сложно купить.
Ну, не тема для трейдеров?
Не, не тема.. Дочка страшненькая.. В тебя? Вот тема : выхожу из сделки очень рано. Как плюс увижу - жму закрыть. Пытался привязывать руки скотчем после открытия сделки к батарее.. Не помогает.. Увижу плюс - с батареей подбегаю и закрываю.. Чё делать, не знаю.
Парни, я не готов насчет темы для трейдеров, страницы 19, но вчера встретил свою дочь, отдохнувшую и посвежевшею на Кипре.
Она уже полтора года безработная, на бирже побирается.
Подержанный авто сейчас не сложно купить.
У нее как служебная машина года три назад появилась, свою продала. Ну, а теперь на прокатных ездит.
Такое публиковать может только абсолютный космонафт
Что же ты у родителей такой получился?
Не, не тема.. Дочка страшненькая.. В тебя? Вот тема : выхожу из сделки очень рано. Как плюс увижу - жму закрыть. Пытался привязывать руки скотчем после открытия сделки к батарее.. Не помогает.. Увижу плюс - с батареей подбегаю и закрываю.. Чё делать, не знаю
Может и страшненькая, но миллион в месяц делает. А Вы, уважаемый?
Может и страшненькая, но миллион в месяц делает. А Вы, уважаемый?
Доказательства?
Доказательства чего?