Тема для трейдеров. - страница 20

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[Удален]  
Алексей Тарабанов #:

Парни, я не готов насчет темы для трейдеров, страницы 19, но вчера встретил свою дочь, отдохнувшую и посвежевшею на Кипре. 

Она уже полтора года безработная, на бирже побирается. 


Не, она работает, в пятерочке на кассе, недалеко от моего дома
 
Алексей Тарабанов #:

Парни, я не готов насчет темы для трейдеров, страницы 19, но вчера встретил свою дочь, отдохнувшую и посвежевшею на Кипре. 

Она уже полтора года безработная, на бирже побирается. 


Бабе за рулем не место. Выглядит приблизительно вот так:

Впрочем, сейчас мужики обабились, и даже радуются, когда баба за баранкой, а они - на бабском месте, да и жить за счет бабы не считают зазорным...  А потом плачут, что "нормальных баб не осталось"... Хотя сами же и превратили баб в непойми что... 

 
Алексей Тарабанов #:

Парни, я не готов насчет темы для трейдеров, страницы 19, но вчера встретил свою дочь, отдохнувшую и посвежевшею на Кипре. 

Она уже полтора года безработная, на бирже побирается. 


Подержанный авто сейчас не сложно купить.

 
Алексей Тарабанов #:

Ну, не тема для трейдеров? 

Не, не тема.. Дочка страшненькая.. В тебя?  Вот тема : выхожу из сделки очень рано. Как плюс увижу - жму закрыть. Пытался привязывать руки скотчем после открытия сделки к батарее.. Не помогает.. Увижу плюс - с батареей подбегаю и закрываю.. Чё делать, не знаю.

[Удален]  
Алексей Тарабанов #:

Парни, я не готов насчет темы для трейдеров, страницы 19, но вчера встретил свою дочь, отдохнувшую и посвежевшею на Кипре. 

Она уже полтора года безработная, на бирже побирается. 


Такое публиковать может только абсолютный космонафт
 
Uladzimir Izerski #:

Подержанный авто сейчас не сложно купить.

У нее как служебная машина года три назад появилась, свою продала. Ну, а теперь на прокатных ездит. 

 
Vladimir Baskakov #:
Такое публиковать может только абсолютный космонафт

Что же ты у родителей такой получился? 

 
Valerii Kubrakov #:

Не, не тема.. Дочка страшненькая.. В тебя?  Вот тема : выхожу из сделки очень рано. Как плюс увижу - жму закрыть. Пытался привязывать руки скотчем после открытия сделки к батарее.. Не помогает.. Увижу плюс - с батареей подбегаю и закрываю.. Чё делать, не знаю

Может и страшненькая, но миллион в месяц делает. А Вы, уважаемый?

[Удален]  
Алексей Тарабанов #:

Может и страшненькая, но миллион в месяц делает. А Вы, уважаемый?

Доказательства?
 
Vladimir Baskakov #:
Доказательства?

Доказательства чего? 

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