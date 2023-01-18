Тема для трейдеров. - страница 16

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apr73:

Кто сказал, что теханализ не работает ?

https://www.youtube.com/watch?v=7agKd6DF4Xc

Что это за.......******???

Работает, не спорю, но только тут почти ничего нет толком. И эта собака не в тему.

КритоЭблан

 
Сергей Таболин:

Твою ж не мать!!! ХОРОШ ТРОЛЛИТЬ!!! Задолбал ты своими "умными речами" - покажи результат, дай пощупать выведенные бабки... 

Тебе больше ВООЩЕ нечем заняться???

ему нравится порсамиться

 
Renat Akhtyamov:

Володя, продолжай.

15 страниц прокачано, значит общение пошло.

Скрин с чифом так и не вывесил, ждем ;)

Рен, какой смысл о чем то говорить если один троль испоганил весь форум, и не намерен останавливаться. Не ветку, а весь форум. Но все молчат. Наверно устраивает такое.

Печально всё тут стало. А был когда то солидный форум.

 
Uladzimir Izerski:

Сложно пока мне всё объяснить в плане психологии этого форума. Постараюсь в будущем доступно объяснить важные моменты.

Но против толпы всегда есть противоположная толпа. Это неизбежно.

Правильно, есть две толпы, но они слепые.
Стоят (или идут), одни вверх, другие вниз. 
Их ведут в нужном направлении или ждут в нужном месте, расталкивая по полочкам.
И перевес в итоге получается там где нужно. 

 
Создал канал для обсуждения платных сигналов.
Так как на форуме обсуждение платных сигналов запрещено.
Там можно свободно обсуждать и рекламировать свои сигналы без последствий от законных действий модераторов, а также обсуждать сигналы конкурентов и те которые несут чисто жульнический характер.
https://www.mql5.com/ru/channels/s_ats
 
Uladzimir Izerski:
Создал канал для обсуждения платных сигналов.
Так как на форуме обсуждение платных сигналов запрещено.
Там можно свободно обсуждать и рекламировать свои сигналы без последствий от законных действий модераторов, а также обсуждать сигналы конкурентов и те которые несут чисто жульнический характер.
https://www.mql5.com/ru/channels/s_ats

А где канал?

[Удален]  
PapaYozh:

А где канал?

Канал есть, я подписался , но как там писать
 

Писать вот тут.

d318

[Удален]  
Uladzimir Izerski:

Писать вот тут.


Это с компа, ,,а с телефона никак.
Вот Вова, хотел похвалить тебя, в кои -то веки, за здравую идею. А то уже все зашуганые стали, боятся пискнуть
 

Может быть сайт глючит?

Сначала висело вот это:


*

Потом канал появился, и я даже подписался.

Потом он опять долго был пустым, но потом информация появилась.


Но писать в него я не могу. Нет строки для ввода текста.

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