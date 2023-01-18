Тема для трейдеров. - страница 16
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Кто сказал, что теханализ не работает ?
https://www.youtube.com/watch?v=7agKd6DF4Xc
Что это за.......******???
Работает, не спорю, но только тут почти ничего нет толком. И эта собака не в тему.
Твою ж не мать!!! ХОРОШ ТРОЛЛИТЬ!!! Задолбал ты своими "умными речами" - покажи результат, дай пощупать выведенные бабки...
Тебе больше ВООЩЕ нечем заняться???
ему нравится порсамиться
Володя, продолжай.
15 страниц прокачано, значит общение пошло.
Скрин с чифом так и не вывесил, ждем ;)
Рен, какой смысл о чем то говорить если один троль испоганил весь форум, и не намерен останавливаться. Не ветку, а весь форум. Но все молчат. Наверно устраивает такое.
Печально всё тут стало. А был когда то солидный форум.
Сложно пока мне всё объяснить в плане психологии этого форума. Постараюсь в будущем доступно объяснить важные моменты.
Но против толпы всегда есть противоположная толпа. Это неизбежно.
Правильно, есть две толпы, но они слепые.
Стоят (или идут), одни вверх, другие вниз.
Их ведут в нужном направлении или ждут в нужном месте, расталкивая по полочкам.
И перевес в итоге получается там где нужно.
Так как на форуме обсуждение платных сигналов запрещено.
Там можно свободно обсуждать и рекламировать свои сигналы без последствий от законных действий модераторов, а также обсуждать сигналы конкурентов и те которые несут чисто жульнический характер.
https://www.mql5.com/ru/channels/s_ats
Создал канал для обсуждения платных сигналов.
Так как на форуме обсуждение платных сигналов запрещено.
Там можно свободно обсуждать и рекламировать свои сигналы без последствий от законных действий модераторов, а также обсуждать сигналы конкурентов и те которые несут чисто жульнический характер.
https://www.mql5.com/ru/channels/s_ats
А где канал?
А где канал?
Писать вот тут.
Писать вот тут.
Может быть сайт глючит?
Сначала висело вот это:
Потом канал появился, и я даже подписался.
Потом он опять долго был пустым, но потом информация появилась.
Но писать в него я не могу. Нет строки для ввода текста.