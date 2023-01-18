Тема для трейдеров. - страница 133

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Vitaly Muzichenko #:

Проценты значит так? Пойду изучать.

Что Вы будете делать когда пары уйдут в большой минус?

Виталий, ответьте, пожалуйста, на вопрос!
[Удален]  
Это реальная проблема. Пары таки уходят в минус :)

 
Aleksei Stepanenko #:
Это реальная проблема. Пары таки уходят в минус :)

Я уже несколько раз ответил на этот вопрос, Вы видимо тоже читаете по-диагонали.

 

Товарищи модераторы!

Прошу почистить тему от флуда, ПОЖАЛУЙСТА!

 
Vitaly Muzichenko #:

Я уже несколько раз ответил на этот вопрос, Вы видимо тоже читаете по-диагонали.

Виталий Вы НИ РАЗУ НЕ ОТВЕТИЛИ на мой вопрос. Ну, если если Вам не сложно, ответьте, пожалуйста, сейчас: Что Вы будете делать когда пары сильно уйдут в минус?
 
Aleksey Nikolayev #:

Интереса ради посчитал коинтеграцию. Она отсутствует для этих пар.

На большом отрезке времени. На мелких периодах найти можно. Просто периоды профита убытка более сглажены, и торговля комфортной.
[Удален]  
Виталий, я не про Ваши пары, я о своём
 
Vitaly Muzichenko #:

Товарищи модераторы!

Прошу почистить тему от флуда, ПОЖАЛУЙСТА!

Виталий тему от флуда почистят. Ответьте, пожалуйста на вопрос (если уже отвечали - ответьте ещё раз, пожалуйста) . Вопрос: Что Вы будете делать, если пары сильно уйдут в минус? Если пары никогда не сойдутся?
 
osmo1709 #:
Виталий тему от флуда почистят. Ответьте, пожалуйста на вопрос (если уже отвечали - ответьте ещё раз, пожалуйста) . Вопрос: Что Вы будете делать, если пары сильно уйдут в минус? Если пары никогда не сойдутся?
Перевернет позиции. Последняя фраза абсурдна по сути.
 
Valeriy Yastremskiy #:
Перевернет позиции. Последняя фраза абсурдна по сути.
Да-да, вот и я о том же. То есть корреляция не работает. Торговля по корреляции- это поиск МЕЛКИХ расхождений для взятия таких же МЕЛКИХ прибылей. А убыток может быть ОГРОМНЫМ.
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