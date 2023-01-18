Тема для трейдеров. - страница 133
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Проценты значит так? Пойду изучать.
Я уже несколько раз ответил на этот вопрос, Вы видимо тоже читаете по-диагонали.
Товарищи модераторы!
Прошу почистить тему от флуда, ПОЖАЛУЙСТА!
Я уже несколько раз ответил на этот вопрос, Вы видимо тоже читаете по-диагонали.
Интереса ради посчитал коинтеграцию. Она отсутствует для этих пар.
Товарищи модераторы!
Прошу почистить тему от флуда, ПОЖАЛУЙСТА!
Виталий тему от флуда почистят. Ответьте, пожалуйста на вопрос (если уже отвечали - ответьте ещё раз, пожалуйста) . Вопрос: Что Вы будете делать, если пары сильно уйдут в минус? Если пары никогда не сойдутся?
Перевернет позиции. Последняя фраза абсурдна по сути.